Обърнат тир блокира АМ „Тракия“ край „Траянови врата“

Обърнат тир блокира движението по автомагистрала „Тракия“ край тунел „Траянови врата“ в посока Бургас. Инцидентът е станал при 56-ия километър на магистралата.
Заради катастрофата трафикът в участъка се пренасочва по обходен маршрут. Автомобилите преминават по път I-8 през Мирово, Момина Клисура и Белово.
Агенция „Пътна инфраструктура“ е въвела временна организация на движението в района. На водачите се препоръчва да следват пътната сигнализация и указанията на контролните органи.
Към публикуваната информация няма данни за пострадали. Не са посочени подробности за причините за преобръщането на камиона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
18:50 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Я, сефте!
18:54 30.10.2026
4 АМААААААААААН ОТ ТИЯ
18:55 30.10.2026
5 А50
18:57 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.