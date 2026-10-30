Обърнат тир блокира АМ „Тракия“ край „Траянови врата“

Обърнат тир блокира движението по автомагистрала „Тракия“ край тунел „Траянови врата“ в посока Бургас. Инцидентът е станал при 56-ия километър на магистралата.

Заради катастрофата трафикът в участъка се пренасочва по обходен маршрут. Автомобилите преминават по път I-8 през Мирово, Момина Клисура и Белово.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е въвела временна организация на движението в района. На водачите се препоръчва да следват пътната сигнализация и указанията на контролните органи.

Към публикуваната информация няма данни за пострадали. Не са посочени подробности за причините за преобръщането на камиона.