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Георги Георгиев: България излезе от „сивия списък“ заради кабинета "Желязков"
  Тема: Икономика

Георги Георгиев: България излезе от „сивия списък“ заради кабинета "Желязков"

30 Октомври, 2026 20:29 821 19

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  • сив списък-
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  • георги георгиев

Бившият правосъден министър свърза решението на FATF с реформите на кабинета „Желязков“. Страната беше включена в списъка през 2023 г

Георги Георгиев: България излезе от „сивия списък“ заради кабинета "Желязков" - 1
Снимка: БГНЕС/ФЕЙСБУК
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е извадена от така наречения „сив списък“ на Групата за финансови действия (FATF) за държави под засилено наблюдение. Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев определи решението като голям успех и го свърза с реформите, извършени от кабинета „Желязков“.

„Голям успех за България, с който лично се гордея – България беше извадена от Сивия списък за пране на пари днес! Успехът има много бащи, но истина е, че майката му е работа и професионализъм“, написа Георгиев.

В официалното си решение FATF посочва, че България е постигнала значителен напредък в подобряването на системата за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма. Организацията отчита изпълнение на ангажиментите по плана за действие, заради който страната беше поставена под засилено наблюдение през октомври 2023 г.

Какви мерки отчита FATF

Сред посочените направления са приемането на цялостен план за действие по националната стратегия, отстраняването на оставащи технически пропуски и въвеждането на рисково-базиран надзор върху оператори на парични преводи, обменни бюра и агенции за недвижими имоти.

FATF отчита още подобряване на информацията за действителните собственици в регистрите, автоматизирано приоритизиране на сигналите за съмнителни операции, както и напредък при разследванията и наказателното преследване на различни форми на пране на пари, включително при мащабна корупция и организирана престъпност.

Организацията посочва, че България трябва да продължи да работи с MONEYVAL, за да запази подобренията в системата си.

Какво посочва Георги Георгиев

По думите на Георгиев изваждането от списъка е резултат от оценката на реформите в правосъдието и в противодействието на корупцията и прането на пари. Той заяви, че е ръководил преговорите и докладването на напредъка пред международните партньори от MONEYVAL и FATF.

Бившият правосъден министър посочи, че през юни 2026 г. MONEYVAL е отчел изпълнението на всички 40 задължителни мерки до пролетта на годината. След това е била насрочена проверка на място за оценка на предприетите реформи и готовността на българските институции.

Георгиев припомни и законодателните промени от 2025 г. Според него неговият екип е подготвил три пакета с мащабни изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, които са били приети от парламента. Целта им е била модернизация на законодателството и засилване на мерките срещу прането на пари, организираната престъпност, корупцията и тероризма.

България беше включена в „сивия списък“ на FATF на 27 октомври 2023 г. заради установени стратегически слабости в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Георгиев благодари на екипите на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи, както и на народните представители от 51-вото Народно събрание. В признателността си той включи още магистратите от Върховния касационен съд и прокуратурата, служителите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция „Национална сигурност“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Да кажа въобще не ме интересува никакъв сив списък..... Интересува ме цените и заплатите да бъдат нормални, ама за съжаление не са и няма изгледи да бъдат....

    20:33 30.10.2026

  • 3 1488

    21 3 Отговор
    оня дето оставяше половин бг без вода всяко лето за да напълни водопадите у хотела си ?!?

    20:33 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хепи

    10 3 Отговор
    Георгиев , знате ли какво е 681 ?

    20:35 30.10.2026

  • 6 Дзак

    7 2 Отговор
    Пари няма, няма и пране!

    20:36 30.10.2026

  • 7 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Режима на Желязков подари на Украйна оръжие за над 10 милиарда, а парите потънала в дън земя.Дори и Тагаренко не разбра как го пуснаха по пързалката с намазани ски докато се репчеше като министър на войната.

    20:42 30.10.2026

  • 8 очевидец

    3 8 Отговор
    Прогресивните дадоха 2,7 км от магистрала „Струма“ на познати фирми за € 108 млн. € 40 млн. на километър! Златна магистрала буквално - рекордна цена, непозната във времената на Пеевски и Борисов. Прогресивните дойдоха да борят модела. Така го борят, че днес министърът на МРРБ заяви по bTV, че предишните били виновни, и заговори за сглобки.
    След като 140 000 души в София и стотици хиляди в цяла България свалиха предишната власт, дойде Радев с претенцията да разруши модела. Така го разруши, че сега захранва същите фирми, но с повече милиони евро от предишната власт.

    20:47 30.10.2026

  • 9 Айде бе

    14 3 Отговор
    Кой Желязков, оня който си построи хотел Хаяши за сто милиона евро с наши пари!???

    Нещо си се объркал!

    Коментиран от #13

    20:48 30.10.2026

  • 10 Кмета

    8 3 Отговор
    Да бе най корумпирания кабинет!!

    20:48 30.10.2026

  • 11 О, Морес

    5 2 Отговор
    1.4 милиона българи,в неделя НЕ ходете за гъби !

    20:50 30.10.2026

  • 12 Точно Сега !

    6 0 Отговор
    Трябва Да Си Отварят Очите !

    Най - Много !

    20:52 30.10.2026

  • 13 Радев !

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Айде бе":

    Явно Му Завидя !

    20:53 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Баба Йоца гледа

    9 1 Отговор
    Абпе герге жлязко костинбродски жилязко хотелиера жилязко дето той табуретката ни вкарахте в клуба на богатите-богатите са те и вие гробарите а народа кучета го яли!!

    Коментиран от #18

    20:57 30.10.2026

  • 16 ФАКТ

    7 2 Отговор
    България излезе от сивия списък най-вероятно заради хотела с водопада на Желязков. Господи, ела и си прибери вересиите!

    Коментиран от #19

    21:14 30.10.2026

  • 17 ГОШЕ ГОШЕ.

    0 1 Отговор
    То вече всичко е изпрано кога влезе еврото твоето на тууупито шишито ииии всички левчета станаха евраци то и затова туупко толкова бързаше със еврото. ЗАКЪСНЯХТЕ МНОГО ЗАКЪСНЯХТЕ ЕВРОПО.

    21:26 30.10.2026

  • 18 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Баба Йоца гледа":

    ДО ФАКТИ БГ КОЛКО ПАРИ ПОЛУЧАВАТЕ ПОСТОЯННО ЗА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ПОМИИТЕ НА ПЛАТЕНИ АНТИБЪЛГАРИ И ТОВА Е ОТ ГОДИНИ ЗАЩО НИКОЙ НЕ ВИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЯВНО СТЕ ОГРОМНИ ПРОТЕКЦИИ И ТО ОТ ГОДИНИ

    21:34 30.10.2026

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ":

    16 ДА ПРИБЕРЕ ТЕБ И ТАКИВА ФАЛШИВИ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ ДА НАИСТИНА

    21:35 30.10.2026

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