Георги Георгиев: България излезе от „сивия списък“ заради кабинета "Желязков"

България е извадена от така наречения „сив списък“ на Групата за финансови действия (FATF) за държави под засилено наблюдение. Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев определи решението като голям успех и го свърза с реформите, извършени от кабинета „Желязков“.

„Голям успех за България, с който лично се гордея – България беше извадена от Сивия списък за пране на пари днес! Успехът има много бащи, но истина е, че майката му е работа и професионализъм“, написа Георгиев.

В официалното си решение FATF посочва, че България е постигнала значителен напредък в подобряването на системата за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма. Организацията отчита изпълнение на ангажиментите по плана за действие, заради който страната беше поставена под засилено наблюдение през октомври 2023 г.

Какви мерки отчита FATF

Сред посочените направления са приемането на цялостен план за действие по националната стратегия, отстраняването на оставащи технически пропуски и въвеждането на рисково-базиран надзор върху оператори на парични преводи, обменни бюра и агенции за недвижими имоти.

FATF отчита още подобряване на информацията за действителните собственици в регистрите, автоматизирано приоритизиране на сигналите за съмнителни операции, както и напредък при разследванията и наказателното преследване на различни форми на пране на пари, включително при мащабна корупция и организирана престъпност.

Организацията посочва, че България трябва да продължи да работи с MONEYVAL, за да запази подобренията в системата си.

Какво посочва Георги Георгиев

По думите на Георгиев изваждането от списъка е резултат от оценката на реформите в правосъдието и в противодействието на корупцията и прането на пари. Той заяви, че е ръководил преговорите и докладването на напредъка пред международните партньори от MONEYVAL и FATF.

Бившият правосъден министър посочи, че през юни 2026 г. MONEYVAL е отчел изпълнението на всички 40 задължителни мерки до пролетта на годината. След това е била насрочена проверка на място за оценка на предприетите реформи и готовността на българските институции.

Георгиев припомни и законодателните промени от 2025 г. Според него неговият екип е подготвил три пакета с мащабни изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, които са били приети от парламента. Целта им е била модернизация на законодателството и засилване на мерките срещу прането на пари, организираната престъпност, корупцията и тероризма.

България беше включена в „сивия списък“ на FATF на 27 октомври 2023 г. заради установени стратегически слабости в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Георгиев благодари на екипите на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи, както и на народните представители от 51-вото Народно събрание. В признателността си той включи още магистратите от Върховния касационен съд и прокуратурата, служителите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция „Национална сигурност“.