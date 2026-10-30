Държавата търси възможности за повече превоз на зърно с железопътен транспорт

Държавата търси възможности за увеличаване на превоза на зърно с железопътен транспорт, като потенциалните обеми надхвърлят 2,3 млн. тона годишно. Това стана ясно по време на среща между министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите и Асоциацията на търговците на зърно. В срещата участва и представител на „БДЖ – Товарни превози“.
Обсъдени бяха конкретни възможности за използване на железопътния транспорт при превоза на зърно както в краткосрочен план, така и чрез инвестиции в по-дългосрочна перспектива.
Като непосредствена мярка ще бъде направен преглед на железопътните гари, които разполагат с възможности за товарене и разтоварване на зърно. Информацията ще бъде предоставена на производителите и търговците, за да могат те да планират по-ефективно транспортните си операции. Ще бъде проучена и възможността за възстановяване на дейността на някои малки товарни гари, които в момента не се използват.
В по-дългосрочен план се предвижда развитието на интермодални терминали, чрез които товарите могат да бъдат прехвърляни от автомобилен на железопътен транспорт. Това ще създаде допълнителни възможности за комбиниране на двата вида транспорт и за по-ефективно придвижване на големи количества зърно.
„До този момент държавата не е инвестирала достатъчно в развитието на гарите като логистични структури. Създаването на интермодални възможности може да бъде от полза както за държавните железници, така и за зърнопроизводителите – „Товарни превози“ да има повече поръчки, а производителите да разполагат с допълнителни възможности за реализация на своята продукция“, заяви министър Георги Пеев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варненци благодарят
Коментиран от #3
23:18 30.10.2026
2 Къде го превозвате това зърно бе ?!?
23:25 30.10.2026
3 Именно ние изсипахме контейнерите в море
До коментар #1 от "Варненци благодарят":Кораба беше ударен но не само моряците ами и кораба можеше да не отива в морето ама отиде. Такива сме си ние. Дроновете не са виновни. Ние сме си виновни.
Коментиран от #5
23:28 30.10.2026
4 Не е работа на държавата
23:32 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гениално
23:36 30.10.2026
7 В големите западни вериги
23:37 30.10.2026
8 Честито
23:40 30.10.2026
9 Кина
23:40 30.10.2026
10 къде Държавата търси възможности
хазната изпразнена още от тиквено време
70 милиарда дългове
само далавери и поводи търсите за лапане
23:40 30.10.2026