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Държавата търси възможности за повече превоз на зърно с железопътен транспорт

Държавата търси възможности за повече превоз на зърно с железопътен транспорт

30 Октомври, 2026 23:11 427 10

  • мзх-
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Като непосредствена мярка ще бъде направен преглед на железопътните гари, които разполагат с възможности за товарене и разтоварване на зърно

Държавата търси възможности за повече превоз на зърно с железопътен транспорт - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавата търси възможности за увеличаване на превоза на зърно с железопътен транспорт, като потенциалните обеми надхвърлят 2,3 млн. тона годишно. Това стана ясно по време на среща между министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите и Асоциацията на търговците на зърно. В срещата участва и представител на „БДЖ – Товарни превози“.

Обсъдени бяха конкретни възможности за използване на железопътния транспорт при превоза на зърно както в краткосрочен план, така и чрез инвестиции в по-дългосрочна перспектива.

Като непосредствена мярка ще бъде направен преглед на железопътните гари, които разполагат с възможности за товарене и разтоварване на зърно. Информацията ще бъде предоставена на производителите и търговците, за да могат те да планират по-ефективно транспортните си операции. Ще бъде проучена и възможността за възстановяване на дейността на някои малки товарни гари, които в момента не се използват.

В по-дългосрочен план се предвижда развитието на интермодални терминали, чрез които товарите могат да бъдат прехвърляни от автомобилен на железопътен транспорт. Това ще създаде допълнителни възможности за комбиниране на двата вида транспорт и за по-ефективно придвижване на големи количества зърно.

„До този момент държавата не е инвестирала достатъчно в развитието на гарите като логистични структури. Създаването на интермодални възможности може да бъде от полза както за държавните железници, така и за зърнопроизводителите – „Товарни превози“ да има повече поръчки, а производителите да разполагат с допълнителни възможности за реализация на своята продукция“, заяви министър Георги Пеев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варненци благодарят

    2 4 Отговор
    На правителството, че един час се чесаха по главите, след като получиха сигнала за дроновете, вместо да ги неутрализират преди да ударят кораба и да изсипат контейнерите с опасни товари в морето. Кой ще почева на нашето море догодина другари управляващи?

    Коментиран от #3

    23:18 30.10.2026

  • 2 Къде го превозвате това зърно бе ?!?

    4 0 Отговор
    Защо не правите хляб закуски сладкиши и всякакви тестени изделия от българското жито в България ами го изнасяте а у нас се продават абсолютно некачествени стоки от вносно брашно и тесто и олио вносни некачествени. Кого лъжете вие бе.

    23:25 30.10.2026

  • 3 Именно ние изсипахме контейнерите в море

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варненци благодарят":

    Кораба беше ударен но не само моряците ами и кораба можеше да не отива в морето ама отиде. Такива сме си ние. Дроновете не са виновни. Ние сме си виновни.

    Коментиран от #5

    23:28 30.10.2026

  • 4 Не е работа на държавата

    0 0 Отговор
    С превоза на зърно с железопътен транспорт да се занимава. Това е дори неправомерна държавна помощ погледнато обективно.

    23:32 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гениално

    0 0 Отговор
    Само фатмак може да вози жито за Африка с влак.

    23:36 30.10.2026

  • 7 В големите западни вериги

    2 0 Отговор
    Тестените изделия ги получават готови от чужбина и само един господ знае какво има в тях защото с просто око се вижда че са некачествени , но евтини. Къде отива българската продукция ние не знаем но това което ядем очевидно е некачествено. Хляба котките не го помирисват даже нито дори кучетата.

    23:37 30.10.2026

  • 8 Честито

    0 0 Отговор
    България произвежда четири пъти повече жито отколкото потребява. Сега става интересно зърнарите какво ще го правят Радев, след като позволи да се блокира морския транспорт с бездействието си.

    23:40 30.10.2026

  • 9 Кина

    0 0 Отговор
    Руския капан е жесток...! И нашите политици ще го осъзнаят когато народа ги линчува заради режима на ток които иде .

    23:40 30.10.2026

  • 10 къде Държавата търси възможности

    1 0 Отговор
    кат няма пари
    хазната изпразнена още от тиквено време
    70 милиарда дългове
    само далавери и поводи търсите за лапане

    23:40 30.10.2026

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