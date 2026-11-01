Пътна обстановка: ремонти, граници и акция „Зима“

Ремонти и временни ограничения продължават да затрудняват движението по част от основните пътни направления. По автомагистрала „Тракия“ при Мухово, в посока Бургас, шофьорите трябва да преминават с повишено внимание заради обезопасяване на участъка в аварийната лента. Ограничението е в сила между км 44+400 и км 46+480, като дейностите са планирани до 31 декември 2026 г.

Продължават и ограниченията по автомагистрала „Марица“ към ГКПП „Капитан Андреево“. Между км 108+850 и км 109+500 движението е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч заради ремонт на дилатационни фуги на селскостопански подлез. В два съседни участъка – от км 109+300 до км 109+900 и от км 110+525 до км 111+175 – също се преминава в една лента при ограничение до 50 км/ч заради ремонт на съоръжения.

Разминаване в данните за границата с Турция

Последната публикувана сводка на „Гранична полиция“, цитирана от БТА, посочва нормален трафик на всички гранични преходи със съседните държави. Данните са били актуални към сутрешните часове на 31 октомври.

По-късна публикация на „Медузата“ съобщава за затруднен товарен трафик от Турция заради протестна блокада при пунктовете Капъкуле и Хамзабейли. Според информацията около 4000 камиона са изчаквали преминаване, докато леките автомобили, такситата и автобусите са могли да се движат. Разминаването между двете сведения е свързано с различния момент на публикуване и с промяната на обстановката на турска територия.

Започва акция „Зима“

Пътна полиция започва националната акция „Зима“, която ще продължи до 30 ноември. Първият етап – от 1 до 10 ноември – е насочен към техническата изправност и готовността на превозните средства за движение при усложнени условия.

„Контролът ще е по всички линии, всеки нарушител на пътя ще бъде обект на наказание“, заяви комисар Сергей Алексов от „Пътна полиция“.

От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да са с гуми за зимни условия или с протектор не по-малък от 4 милиметра. Полицията ще следи и за скорост, дистанция и рискови маневри.

Дъжд и сняг в планините

НИМХ е издал жълт код за значителни валежи на 1 и 2 ноември. От следобедните часове се предупреждава и за опасност от поройни наводнения. В планините се очакват значителни валежи, като над 1700 метра дъждът ще преминава в сняг.

Последната публикувана информация на Планинската спасителна служба оценява условията на Витоша като лоши. На Алеко са отчетени мъгла и температура около 2 градуса, а за района няма подадена лавинна информация.

Сводка от пожарната

За последното денонощие в страната са потушени 26 пожара, като един човек е пострадал, съобщи БТА по данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Източници: bta.bg, meduzata.com