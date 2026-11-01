„Топлофикация Враца“ пуска парното поетапно от 2 ноември

„Топлофикация Враца“ започва поетапното включване на отоплението в града на 2 ноември. Решението е свързано с влошаването на времето и очакваното трайно застудяване, съобщиха от дружеството.

Пускането ще се извършва по ред, съобразен с нормативните изисквания и с необходимия термохидравличен режим на работа на машините и съоръженията. Първо ще бъдат включени детските, социалните и болничните заведения, следвани от учебните заведения, битовите абонати и стопанските учреждения.

Какво трябва да направят клиентите

Преди подаването на топлинна енергия клиентите трябва да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят, ако са били източени. От „Топлофикация Враца“ напомнят: „Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации.“

Препоръката е запълването да става при напълно отворени вентили на радиаторите, за да могат инсталациите да бъдат нормално обезвъздушени и да работят безпроблемно. Отоплението няма да бъде включено в сгради, в които инсталацията не е запълнена или се извършват ремонтни дейности. За тези случаи дружеството иска да бъде уведомено писмено.

Желаещите да не бъде включена отоплителната инсталация трябва да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция. Необходими са още молба и протокол от общо събрание с подписите на най-малко две трети от собствениците. За ведомствата се изисква заявление от съответния ръководител.

Срокът за подмяна на уредите изтича в края на годината

Дружеството напомня и за крайния законов срок за подмяна на старите уреди за дялово разпределение – 31 декември 2026 г. Електронните разпределители на радиаторите, водомерите за топла вода и топломерите трябва да бъдат заменени с нови устройства с възможност за дистанционен отчет.

Източници: bntnews.bg, konkurent.bg