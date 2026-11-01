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Васил Терзиев призова софиянци да гласуват
  Тема: Избори

Васил Терзиев призова софиянци да гласуват

1 Ноември, 2026 16:57 1 111 54

  • васил терзиев-
  • избори-
  • избирателна активност-
  • президентски вот-
  • софия

Кметът определи загубата на доверие в институциите като една от причините за ниската избирателна активност

Васил Терзиев призова софиянци да гласуват - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да гласуват на балотажа за президент. След като упражни правото си на глас, той заяви, че отговорността за бъдещето на страната е на всеки гражданин.

„Няма спасители, спасителите сме всеки един от нас“, каза Терзиев.

Той изрази надежда избирателната активност да се повиши до края на изборния ден и определи гласуването като основа на демокрацията.

„Надявам се хората да се събудят от зимен сън и да започнат да упражняват най-важното си право в една демокрация. Това е основата - да дадеш своя глас“, заяви кметът.

Загубата на доверие в институциите

Терзиев посочи загубата на доверие в институциите като основна причина за ниската избирателна активност. По думите му проблемът се задълбочава от години, но е свързан и с погрешното разбиране на гражданите за начина, по който работи политическата система.

Кметът подчерта, че един от важните избори е човек да реши да участва в политическия живот, когато има възможност да се интересува от управлението и от хората, които вземат решенията.

„Дали ги харесваме, дали не ги харесваме, дали ги познаваме, или не - един от двамата кандидати утре ще е президент. Винаги ще има 240 души в парламента. И най-недалновидното нещо е да абдикираме от този процес“, каза Васил Терзиев.

Коментар за подкрепата на ГЕРБ

По повод подкрепата на ГЕРБ за кандидата Андрей Гюров Терзиев заяви, че не е бил част от разговорите и не знае какво е довело до решението.

„Аз съм бил много ясен в това кой и кое подкрепям и защо подкрепям“, каза кметът на София.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    32 5 Отговор
    Василка кметункова дупка до дупка и глоби в студентски град да избие фиктивните ремонти

    16:59 01.11.2026

  • 2 Политолога Цветанка Андреева

    13 25 Отговор
    "Ниската избирателна активност и ниския резултат на кандидата на управляващите подкрепени от още 19 партии и коалиции поставя под въпрос легитимността на това управление"
    ...
    И е абсолютно права
    Мунчо за половин година удари тежко и зловещо обикновените хора и ги съсипа.
    Излизам да гласувам и забия последния пирон в ковчега му.

    Коментиран от #36, #45

    17:03 01.11.2026

  • 3 Колкото по-малко избиратели гласуват

    15 14 Отговор
    толкова повече ви намалява легитимността. И ще дойде един момент, в който ще сте толкова нелигитимни, че негласувалите просто ще ви дезинтегрират, на площада, цветно.

    17:03 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Петрохан

    24 4 Отговор
    Проходимо е като на Васко тунела

    17:05 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Роджър Мур 007 ⛷️

    37 5 Отговор
    Гласувах, но не за вас, петроханци!

    Коментиран от #11

    17:05 01.11.2026

  • 9 кьм заглавието

    21 6 Отговор
    За кого и какво? Аз чакам Урсула официално за генерал губернатор.

    17:06 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хххх

    21 2 Отговор
    Подкрепата на Петроханци е на път да провали тандема Гюров - Кандев. Това им е единственото слабо звено. Тахна е грешката, че не се дистанцираха по-отчетливо от тези измекяри.

    Коментиран от #30, #42

    17:08 01.11.2026

  • 13 Глссувайте

    1 4 Отговор
    Глас след глас

    17:08 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Усещат

    24 3 Отговор
    че губят.

    17:10 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Исторически парк

    24 3 Отговор
    Резил терзиев да бъде депортиран в петрохан

    17:11 01.11.2026

  • 18 гошо

    23 1 Отговор
    Петрохане,Петрохане!Дали изобщо умееш нещо та да призоваваш каквото и да било?

    17:12 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гъбарко

    14 2 Отговор
    Тоя с появата си ще вдигне вълна за Ескобарица. Петрохански антипатяга, пфу....

    17:14 01.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 аман от умници

    17 1 Отговор
    да ни казват какво да правим

    17:14 01.11.2026

  • 24 Ескобарчо

    7 3 Отговор
    Аз съм мъничко човече
    на децата бял другар!
    Зад решетките надничам
    що за участ нося ай.
    За помилване подскачам
    и гласът ще бъде твай.

    17:15 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гюров

    17 4 Отговор
    вече загуби.
    Това беше ясно.

    Провалът на т.н.десни в България е пълен.

    Радев получи цялата власт.
    Думата е получи, понеже му я поднесоха на тепсия.

    Коментиран от #41

    17:15 01.11.2026

  • 27 Перикъл

    16 1 Отговор
    А това не е ли агитация?Върл комунист да приканва стадото да ходи и гласува?Че то е ясно за кого агитира.

    17:15 01.11.2026

  • 28 Сатана Z

    16 3 Отговор
    Дори жълтопаветниците не вярват ,че техния Петроханец може да направи впечатление на някой заблуден избирател.

    17:15 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РЕАЛИСТ

    20 1 Отговор

    До коментар #12 от "хххх":

    Ама, ти правиш разлика между петроханци и Гюров ли? От един дол дренки са. На Васко целият род от ДС и чичо му Петър Младенов се обръщат в гроба, като го слушат.

    17:16 01.11.2026

  • 31 Мира

    14 0 Отговор
    При такива кметове като теб съвсем естествено е хората да загубят доверие в институциите. Ти си предал семейството си- баща,дядо, чичо и т.н., та няма да предадеш тези, които са се доверили(излъгали) да те изберат за кмет.

    17:19 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гласувайки

    13 1 Отговор
    узаконяваш. Никой от двамата не е моят президент и отказвам да отговарям за последващите им действия.

    Коментиран от #40

    17:19 01.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 само да поитам

    8 4 Отговор
    Какво значи софиянци Да не би да са селяните дошли в София Че и да ни управляват искат

    Коментиран от #53

    17:25 01.11.2026

  • 36 Хаха

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Политолога Цветанка Андреева":

    Бай Сапун имаше 300 хил гласа и 9 месеца хариза де кво може на Украйна. Скрийте се и не се показвайте повече. На 6 млн избиратели колко са? Кики в записа ка Руди гела каза имаме 7 процента. Ще търпите ся 4 години

    17:27 01.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Европеец

    10 4 Отговор

    До коментар #25 от "Гробар":

    Аз пък не гласувах.... Защото съм европеец, но не съм евроатлантик.....А и както гледам двамата кандидати са си Петроханци, въпреки че Йотова го дава малко по умерено и у лево, но и това не ме накара да гласувам за по-малкото зло....

    17:30 01.11.2026

  • 39 Кой ни дава акъл

    10 0 Отговор
    Един Петроханец айде стига

    17:30 01.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Европеец

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Гюров":

    Радев може би ще получи цялата власт, но ако така неграмотно продължава скоро ще я загуби.....

    17:33 01.11.2026

  • 42 Абе

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "хххх":

    как да дистанцираната като са от едно котило. Еднокнижника и той не можал да гласува, машината му виновна и ръсил простотии в секцията. На него все друг му е виновен?!?!?!

    17:34 01.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ше гласувам таратанци🤣🤣🤣

    5 1 Отговор
    Значи без 100 евро за жоба наливна бира и кебапи на корем и азис нема глас

    17:36 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    Конь, бе! Конь!

    17:58 01.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Нямам търпение

    1 1 Отговор
    Да минат изборите и да си получим бюджета с който ще ни оправят за n-ти път. Особено да гледам физиономиите на радевистите които познавам.

    18:01 01.11.2026

  • 52 АЗ ГЛАСУВАХ НА ХИЖА ,,ПЕТРОХАНСКИ

    0 0 Отговор
    ИЗВРАТЕНЯЦИ" ЗА ПРЕЦЕДЕНТА ГУРЛЬОВ И ПОДЛОГАТА МУ КАНДЕВ !

    18:08 01.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

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