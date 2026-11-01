Васил Терзиев призова софиянци да гласуват

Кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да гласуват на балотажа за президент. След като упражни правото си на глас, той заяви, че отговорността за бъдещето на страната е на всеки гражданин.
Той изрази надежда избирателната активност да се повиши до края на изборния ден и определи гласуването като основа на демокрацията.„Надявам се хората да се събудят от зимен сън и да започнат да упражняват най-важното си право в една демокрация. Това е основата - да дадеш своя глас“, заяви кметът.
Загубата на доверие в институциите
Терзиев посочи загубата на доверие в институциите като основна причина за ниската избирателна активност. По думите му проблемът се задълбочава от години, но е свързан и с погрешното разбиране на гражданите за начина, по който работи политическата система.
Кметът подчерта, че един от важните избори е човек да реши да участва в политическия живот, когато има възможност да се интересува от управлението и от хората, които вземат решенията.„Дали ги харесваме, дали не ги харесваме, дали ги познаваме, или не - един от двамата кандидати утре ще е президент. Винаги ще има 240 души в парламента. И най-недалновидното нещо е да абдикираме от този процес“, каза Васил Терзиев.
Коментар за подкрепата на ГЕРБ
По повод подкрепата на ГЕРБ за кандидата Андрей Гюров Терзиев заяви, че не е бил част от разговорите и не знае какво е довело до решението.
„Аз съм бил много ясен в това кой и кое подкрепям и защо подкрепям“, каза кметът на София.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХиХи
16:59 01.11.2026
2 Политолога Цветанка Андреева
...
И е абсолютно права
Мунчо за половин година удари тежко и зловещо обикновените хора и ги съсипа.
Излизам да гласувам и забия последния пирон в ковчега му.
Коментиран от #36, #45
17:03 01.11.2026
3 Колкото по-малко избиратели гласуват
17:03 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Петрохан
17:05 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Роджър Мур 007 ⛷️
Коментиран от #11
17:05 01.11.2026
9 кьм заглавието
17:06 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хххх
Коментиран от #30, #42
17:08 01.11.2026
13 Глссувайте
17:08 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Усещат
17:10 01.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Исторически парк
17:11 01.11.2026
18 гошо
17:12 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гъбарко
17:14 01.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 аман от умници
17:14 01.11.2026
24 Ескобарчо
на децата бял другар!
Зад решетките надничам
що за участ нося ай.
За помилване подскачам
и гласът ще бъде твай.
17:15 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гюров
Това беше ясно.
Провалът на т.н.десни в България е пълен.
Радев получи цялата власт.
Думата е получи, понеже му я поднесоха на тепсия.
Коментиран от #41
17:15 01.11.2026
27 Перикъл
17:15 01.11.2026
28 Сатана Z
17:15 01.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "хххх":Ама, ти правиш разлика между петроханци и Гюров ли? От един дол дренки са. На Васко целият род от ДС и чичо му Петър Младенов се обръщат в гроба, като го слушат.
17:16 01.11.2026
31 Мира
17:19 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гласувайки
Коментиран от #40
17:19 01.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 само да поитам
Коментиран от #53
17:25 01.11.2026
36 Хаха
До коментар #2 от "Политолога Цветанка Андреева":Бай Сапун имаше 300 хил гласа и 9 месеца хариза де кво може на Украйна. Скрийте се и не се показвайте повече. На 6 млн избиратели колко са? Кики в записа ка Руди гела каза имаме 7 процента. Ще търпите ся 4 години
17:27 01.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Европеец
До коментар #25 от "Гробар":Аз пък не гласувах.... Защото съм европеец, но не съм евроатлантик.....А и както гледам двамата кандидати са си Петроханци, въпреки че Йотова го дава малко по умерено и у лево, но и това не ме накара да гласувам за по-малкото зло....
17:30 01.11.2026
39 Кой ни дава акъл
17:30 01.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Европеец
До коментар #26 от "Гюров":Радев може би ще получи цялата власт, но ако така неграмотно продължава скоро ще я загуби.....
17:33 01.11.2026
42 Абе
До коментар #12 от "хххх":как да дистанцираната като са от едно котило. Еднокнижника и той не можал да гласува, машината му виновна и ръсил простотии в секцията. На него все друг му е виновен?!?!?!
17:34 01.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ше гласувам таратанци🤣🤣🤣
17:36 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пущиня(к)
17:58 01.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Нямам търпение
18:01 01.11.2026
52 АЗ ГЛАСУВАХ НА ХИЖА ,,ПЕТРОХАНСКИ
18:08 01.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.