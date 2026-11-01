Васил Терзиев призова софиянци да гласуват

Кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да гласуват на балотажа за президент. След като упражни правото си на глас, той заяви, че отговорността за бъдещето на страната е на всеки гражданин.

„Няма спасители, спасителите сме всеки един от нас“, каза Терзиев.

Той изрази надежда избирателната активност да се повиши до края на изборния ден и определи гласуването като основа на демокрацията.

Загубата на доверие в институциите

„Надявам се хората да се събудят от зимен сън и да започнат да упражняват най-важното си право в една демокрация. Това е основата - да дадеш своя глас“, заяви кметът.

Терзиев посочи загубата на доверие в институциите като основна причина за ниската избирателна активност. По думите му проблемът се задълбочава от години, но е свързан и с погрешното разбиране на гражданите за начина, по който работи политическата система.

Кметът подчерта, че един от важните избори е човек да реши да участва в политическия живот, когато има възможност да се интересува от управлението и от хората, които вземат решенията.

Коментар за подкрепата на ГЕРБ

„Дали ги харесваме, дали не ги харесваме, дали ги познаваме, или не - един от двамата кандидати утре ще е президент. Винаги ще има 240 души в парламента. И най-недалновидното нещо е да абдикираме от този процес“, каза Васил Терзиев.

По повод подкрепата на ГЕРБ за кандидата Андрей Гюров Терзиев заяви, че не е бил част от разговорите и не знае какво е довело до решението.

„Аз съм бил много ясен в това кой и кое подкрепям и защо подкрепям“, каза кметът на София.

Източници: nova.bg