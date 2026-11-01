Семейство пострада при катастрофа край Сливен. Лек автомобил с турска регистрация е самокатастрофирал на около 2 километра след Петолъчката в посока село Мокрен.

Пътуващите в колата са откарани в болница в Сливен за преглед и лечение. Към момента няма потвърдена информация за състоянието им. БГНЕС съобщава, че в автомобила е пътувало семейство.

Не е изяснена и причината за инцидента. Няма данни за други участници в катастрофата или за предприети допълнителни действия по случая.

Източници: btvnovinite.bg, bgnes.bg