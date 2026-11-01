Семейство пострада при катастрофа край Сливен. Лек автомобил с турска регистрация е самокатастрофирал на около 2 километра след Петолъчката в посока село Мокрен.
Пътуващите в колата са откарани в болница в Сливен за преглед и лечение. Към момента няма потвърдена информация за състоянието им. БГНЕС съобщава, че в автомобила е пътувало семейство.
Не е изяснена и причината за инцидента. Няма данни за други участници в катастрофата или за предприети допълнителни действия по случая.
Източници: btvnovinite.bg, bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
Коментиран от #4
18:06 01.11.2026
2 Евгени от Алфапласт
18:07 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 САМО калпави шофьори ЛИ ?
До коментар #1 от "мда":--------------- ?
Много Неща просто Не Им Се Отдават !
18:24 01.11.2026
5 Автомобилът не самокатастрофира
Коментиран от #6
18:25 01.11.2026
6 Да ама
До коментар #5 от "Автомобилът не самокатастрофира":...подробна и с черни очила за да не я разпознаят да не казвам кои...
18:43 01.11.2026
7 Факт
18:45 01.11.2026
8 Кую
19:18 01.11.2026