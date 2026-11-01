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Семейство пострада при катастрофа край Сливен
  Тема: Войната на пътя

Семейство пострада при катастрофа край Сливен

1 Ноември, 2026 18:04 1 013 8

  • катастрофа-
  • сливен-
  • петолъчката-
  • мокрен-
  • турска регистрация

Автомобилът с турска регистрация е самокатастрофирал на около 2 километра след Петолъчката в посока село Мокрен

Семейство пострада при катастрофа край Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейство пострада при катастрофа край Сливен. Лек автомобил с турска регистрация е самокатастрофирал на около 2 километра след Петолъчката в посока село Мокрен.

Пътуващите в колата са откарани в болница в Сливен за преглед и лечение. Към момента няма потвърдена информация за състоянието им. БГНЕС съобщава, че в автомобила е пътувало семейство.

Не е изяснена и причината за инцидента. Няма данни за други участници в катастрофата или за предприети допълнителни действия по случая.

Източници: btvnovinite.bg, bgnes.bg


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    4 2 Отговор
    Турците са калпави шофьори

    Коментиран от #4

    18:06 01.11.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Минус 2 бр. "новоначалци". Бива. 😎

    18:07 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 САМО калпави шофьори ЛИ ?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    --------------- ?

    Много Неща просто Не Им Се Отдават !

    18:24 01.11.2026

  • 5 Автомобилът не самокатастрофира

    4 0 Отговор
    Това да не ви е м@ра тъпото. Самокатострофира шофера!

    Коментиран от #6

    18:25 01.11.2026

  • 6 Да ама

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Автомобилът не самокатастрофира":

    ...подробна и с черни очила за да не я разпознаят да не казвам кои...

    18:43 01.11.2026

  • 7 Факт

    1 2 Отговор
    Банкя и цвъки също са комунисти,но при тоя сега фатмака има всеки Ден убийства

    18:45 01.11.2026

  • 8 Кую

    0 0 Отговор
    По пътищата днес беше пълно със бургии изборни туристи.Честни избори....

    19:18 01.11.2026

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