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ГЕРБ-СДС дали 75% подкрепа на Гюров на балотажа
  Тема: Избори

ГЕРБ-СДС дали 75% подкрепа на Гюров на балотажа

1 Ноември, 2026 19:49 532 25

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • герб-сдс-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова

Данните на „Алфа Рисърч“ показват, че 56% от симпатизантите на ДПС са гласували за Андрей Гюров и Георги Кандев

ГЕРБ-СДС дали 75% подкрепа на Гюров на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Избирателите, заявили подкрепа за ГЕРБ-СДС, са гласували преимуществено за Андрей Гюров и Георги Кандев на президентския балотаж. Делът им е 75%, докато 20% са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а 4% са избрали „Не подкрепям никого“.

Данните на „Алфа Рисърч“ бяха представени от социолога Боряна Димитрова в ефира на БНТ. Те потвърждават заявената по-рано подкрепа за Гюров от лидера на ГЕРБ-СДС и бивш министър-председател Бойко Борисов.

Вотът на симпатизантите на ДПС

Сред избирателите, определили се като симпатизанти на ДПС, 56% са гласували за Гюров и Кандев. За Йотова и Вълчев са дали гласа си 37%, а 7% са посочили „Не подкрепям никого“. До урните са отишли около една трета от симпатизантите на ДПС.

„Не ДПС реши президентските избори“, заяви Боряна Димитрова.

По думите на социолога резултатите от разпределението на гласовете между отделните политически групи не дават основание изборният изход да бъде обяснен само с вота на ДПС.

Преднината на Йотова се свива

Илияна Йотова води пред Андрей Гюров според предварителните данни от социологическите агенции. В началото на изборния ден разликата между двамата е била над 15 процентни пункта, но постепенно се е свила.

Към 19:20 часа предварителните данни, представени по БНТ, показват преднина за Йотова от около 6-8 процентни пункта. Избирателната активност се оценява на 26-28%. Това са предварителни резултати и не представляват окончателно преброяване на гласовете.

Източници: news.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Признавам победата на комунистите

    5 15 Отговор
    Примирявам се, че съм от малцинството
    Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
    Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
    Те нека си се валят в калта.

    Коментиран от #7, #9, #14, #19, #22

    19:49 01.11.2026

  • 2 Окооо

    15 4 Отговор
    Сглобката ( ПП, ДБ + ГЕРБ- ДПС + Меч) са отново разгромени от Радев! Слава Богу!

    19:50 01.11.2026

  • 3 Мда

    13 3 Отговор
    ПП-ДъБъ отново в скутовете на Боко и ШиШи!!

    19:51 01.11.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    А ДПС 60 процента за Гюров.Новата Сглобка.

    19:51 01.11.2026

  • 5 Боки , не разбра ли че оттече в канала.

    12 2 Отговор
    Без значение кой печели тези избори.

    19:51 01.11.2026

  • 6 Гост

    12 0 Отговор
    Не можа да се сбъдне мечтата на Борисов да се пенсионира като президент.

    19:51 01.11.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":

    Комунистите в Брюксел загубиха в България и Полша.

    19:52 01.11.2026

  • 8 хехе

    7 1 Отговор
    На сглобката и се скри шайбата.

    19:52 01.11.2026

  • 9 Ахааа

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":

    Никога вече модела Пеевски- Борисов! Никога вече ПЕЕВСКИ! Никога вече ГЕРБ- ДПС и ПП, ДБ! Разумът все пак надделя!

    Коментиран от #16

    19:52 01.11.2026

  • 10 То сега

    8 0 Отговор
    Меси от Банкя да не се пъчи,защото той вече няма електорат....преди си е купувал изборите.....

    19:52 01.11.2026

  • 11 Пич

    4 4 Отговор
    Схващате ли безизходицата...?!
    Ще има битка между дъртите комунисти, и задаващата се сглобка!!!
    И между това ще трябва да избираме!!!

    19:52 01.11.2026

  • 12 О, Морес

    3 0 Отговор
    Мои,експертни сметки ( четири висши математики) .При същата избирателна активност,на балотажа Йотова е добавила около 100 000 гласа,Гюров- около 70 000.

    19:53 01.11.2026

  • 13 историк

    7 1 Отговор
    Петроханци ,тикви и свини станаха за смях !!! Сега съд и прокуратура трябва да заработи за да се напълнят затворите !

    19:53 01.11.2026

  • 14 прав

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":

    ти път заминавай няма да липсваш на никой

    19:54 01.11.2026

  • 15 Сглобката в действие

    3 2 Отговор
    И пак българските граждани им показаха червен картон на всички тикви прасета и ПП дебета.

    19:54 01.11.2026

  • 16 Да, нали това казвам

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа":

    Ще ви да си живеете вовеки веков в облян от светлина и просперитет комунизъм

    19:54 01.11.2026

  • 17 Петър

    4 2 Отговор
    Вашите ценности са Петрохан разбрахме

    19:54 01.11.2026

  • 18 човечеца съвсем се сбабичосал

    3 0 Отговор
    вече не държи кокала макар да си има чекмеджета
    ама и да гласуват за андрешко
    йотова води

    19:55 01.11.2026

  • 19 Нормалният българин

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":

    е като нормалния човек - Никога не изоставя родители,приятели и Родина. Колкото по бързо напуснете тази страна, толкова по добре. България има отчаяна нужда от родолюбци а не сребролюбци. Западна Европа ви очаква!

    19:55 01.11.2026

  • 20 Спецназ

    2 0 Отговор
    БАЦЕ- Президент- това шеше да ми е визата за
    напускане на закритата Държава...

    При КАКАТА ще реаботя на инат още 4 години.

    Бех си го обещал- ФАКТ!

    19:55 01.11.2026

  • 21 ЕЕЕ ГЕРБ

    2 0 Отговор
    И с тази подкрепа пак губите.

    19:55 01.11.2026

  • 22 О, Морес

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":

    Те на Запад точно тебе те чакат,с бъклица и празен чек,който сам да си попълниш.

    19:55 01.11.2026

  • 23 Въ3рожденец

    3 1 Отговор
    Възраждане 80% подкрепа за Йотова!!

    19:55 01.11.2026

  • 24 Негласуващ

    3 1 Отговор
    Хората не гласуваха да е президент Йотова, а да не е президент Гюров. И той сам си е виновен, че не успя да мобилизира гласове.

    19:56 01.11.2026

  • 25 Между чума и холера

    0 0 Отговор
    Тоз па боко тиквуня, като се изцепи за гюйро, такава услуга направи на Йотовица, че тя трябва да го черпи. Категорично бях решил да не гласувам, ама после се появиха двамата дебели и започнаха агитацията за гюйро... и в друг пост го бях писал(изтрит), но изборът тука е между чума и холера. Пък и гюйро се изтъпани пред чуждите медии и взе да говори, че е време да се ескалират нещата с Русия

    20:00 01.11.2026

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