ГЕРБ-СДС дали 75% подкрепа на Гюров на балотажа

Избирателите, заявили подкрепа за ГЕРБ-СДС, са гласували преимуществено за Андрей Гюров и Георги Кандев на президентския балотаж. Делът им е 75%, докато 20% са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а 4% са избрали „Не подкрепям никого“.
Данните на „Алфа Рисърч“ бяха представени от социолога Боряна Димитрова в ефира на БНТ. Те потвърждават заявената по-рано подкрепа за Гюров от лидера на ГЕРБ-СДС и бивш министър-председател Бойко Борисов.
Вотът на симпатизантите на ДПС
Сред избирателите, определили се като симпатизанти на ДПС, 56% са гласували за Гюров и Кандев. За Йотова и Вълчев са дали гласа си 37%, а 7% са посочили „Не подкрепям никого“. До урните са отишли около една трета от симпатизантите на ДПС.
По думите на социолога резултатите от разпределението на гласовете между отделните политически групи не дават основание изборният изход да бъде обяснен само с вота на ДПС.
Преднината на Йотова се свива
Илияна Йотова води пред Андрей Гюров според предварителните данни от социологическите агенции. В началото на изборния ден разликата между двамата е била над 15 процентни пункта, но постепенно се е свила.
Към 19:20 часа предварителните данни, представени по БНТ, показват преднина за Йотова от около 6-8 процентни пункта. Избирателната активност се оценява на 26-28%. Това са предварителни резултати и не представляват окончателно преброяване на гласовете.
Източници: news.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Признавам победата на комунистите
Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
Те нека си се валят в калта.
Коментиран от #7, #9, #14, #19, #22
19:49 01.11.2026
2 Окооо
19:50 01.11.2026
3 Мда
19:51 01.11.2026
4 Последния Софиянец
19:51 01.11.2026
5 Боки , не разбра ли че оттече в канала.
19:51 01.11.2026
6 Гост
19:51 01.11.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":Комунистите в Брюксел загубиха в България и Полша.
19:52 01.11.2026
8 хехе
19:52 01.11.2026
9 Ахааа
До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":Никога вече модела Пеевски- Борисов! Никога вече ПЕЕВСКИ! Никога вече ГЕРБ- ДПС и ПП, ДБ! Разумът все пак надделя!
Коментиран от #16
19:52 01.11.2026
10 То сега
19:52 01.11.2026
11 Пич
Ще има битка между дъртите комунисти, и задаващата се сглобка!!!
И между това ще трябва да избираме!!!
19:52 01.11.2026
12 О, Морес
19:53 01.11.2026
13 историк
19:53 01.11.2026
14 прав
До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":ти път заминавай няма да липсваш на никой
19:54 01.11.2026
15 Сглобката в действие
19:54 01.11.2026
16 Да, нали това казвам
До коментар #9 от "Ахааа":Ще ви да си живеете вовеки веков в облян от светлина и просперитет комунизъм
19:54 01.11.2026
17 Петър
19:54 01.11.2026
18 човечеца съвсем се сбабичосал
ама и да гласуват за андрешко
йотова води
19:55 01.11.2026
19 Нормалният българин
До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":е като нормалния човек - Никога не изоставя родители,приятели и Родина. Колкото по бързо напуснете тази страна, толкова по добре. България има отчаяна нужда от родолюбци а не сребролюбци. Западна Европа ви очаква!
19:55 01.11.2026
20 Спецназ
напускане на закритата Държава...
При КАКАТА ще реаботя на инат още 4 години.
Бех си го обещал- ФАКТ!
19:55 01.11.2026
21 ЕЕЕ ГЕРБ
19:55 01.11.2026
22 О, Морес
До коментар #1 от "Признавам победата на комунистите":Те на Запад точно тебе те чакат,с бъклица и празен чек,който сам да си попълниш.
19:55 01.11.2026
23 Въ3рожденец
19:55 01.11.2026
24 Негласуващ
19:56 01.11.2026
25 Между чума и холера
20:00 01.11.2026