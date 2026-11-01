ГЕРБ-СДС дали 75% подкрепа на Гюров на балотажа

Избирателите, заявили подкрепа за ГЕРБ-СДС, са гласували преимуществено за Андрей Гюров и Георги Кандев на президентския балотаж. Делът им е 75%, докато 20% са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а 4% са избрали „Не подкрепям никого“.

Данните на „Алфа Рисърч“ бяха представени от социолога Боряна Димитрова в ефира на БНТ. Те потвърждават заявената по-рано подкрепа за Гюров от лидера на ГЕРБ-СДС и бивш министър-председател Бойко Борисов.

Вотът на симпатизантите на ДПС

Сред избирателите, определили се като симпатизанти на ДПС, 56% са гласували за Гюров и Кандев. За Йотова и Вълчев са дали гласа си 37%, а 7% са посочили „Не подкрепям никого“. До урните са отишли около една трета от симпатизантите на ДПС.

„Не ДПС реши президентските избори“, заяви Боряна Димитрова.

По думите на социолога резултатите от разпределението на гласовете между отделните политически групи не дават основание изборният изход да бъде обяснен само с вота на ДПС.

Преднината на Йотова се свива

Илияна Йотова води пред Андрей Гюров според предварителните данни от социологическите агенции. В началото на изборния ден разликата между двамата е била над 15 процентни пункта, но постепенно се е свила.

Към 19:20 часа предварителните данни, представени по БНТ, показват преднина за Йотова от около 6-8 процентни пункта. Избирателната активност се оценява на 26-28%. Това са предварителни резултати и не представляват окончателно преброяване на гласовете.

Източници: news.bg, bntnews.bg