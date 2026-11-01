"Витанов: Сглобката да излъчи по-достойни кандидати"

Сглобката следващия път да излъчи по-достойни кандидати. За това призова председателят на парламентарната група на ПБ в Народното събрание Петър Витанов след обявяването на първите резултати от президентския балотаж.

Първите данни посочват кандидатската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев като победител. Витанов благодари на избирателите, които са отишли до урните въпреки лошото време и предизборната кампания.

„Искам да благодаря на онези избиратели, които излязоха и гласуваха, въпреки лошото време и въпреки калните компромати“, заяви Петър Витанов.

Той допълни, че след изборите страната ще бъде по-спокойна и стабилна.

По думите на Витанов подкрепата за Йотова и Вълчев надхвърля един милион души. „Данните показват, че се ползваме от доверието на над един милион души. Тоест ще имаме абсолютно легитимно избран президент“, каза той.

Витанов коментира още, че формацията му е успяла да мобилизира хората след първия тур на изборите. Димитър Здравков от своя страна заяви, че всеки глас е важен.

Окончателното разпределение на гласовете и официалното потвърждение на резултатите предстоят да бъдат обявени от компетентните изборни органи.

Източници: novini.bg