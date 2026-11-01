"Витанов: Сглобката да излъчи по-достойни кандидати"

Сглобката следващия път да излъчи по-достойни кандидати. За това призова председателят на парламентарната група на ПБ в Народното събрание Петър Витанов след обявяването на първите резултати от президентския балотаж.
Първите данни посочват кандидатската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев като победител. Витанов благодари на избирателите, които са отишли до урните въпреки лошото време и предизборната кампания.„Искам да благодаря на онези избиратели, които излязоха и гласуваха, въпреки лошото време и въпреки калните компромати“, заяви Петър Витанов.
Той допълни, че след изборите страната ще бъде по-спокойна и стабилна.
По думите на Витанов подкрепата за Йотова и Вълчев надхвърля един милион души. „Данните показват, че се ползваме от доверието на над един милион души. Тоест ще имаме абсолютно легитимно избран президент“, каза той.
Витанов коментира още, че формацията му е успяла да мобилизира хората след първия тур на изборите. Димитър Здравков от своя страна заяви, че всеки глас е важен.
Окончателното разпределение на гласовете и официалното потвърждение на резултатите предстоят да бъдат обявени от компетентните изборни органи.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Десен
Коментиран от #24
20:08 01.11.2026
2 Фактчекър
Коментиран от #28
20:08 01.11.2026
3 Робот
20:09 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 осраински
20:11 01.11.2026
6 Лика прилика
Коментиран от #9
20:11 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иван
20:13 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дзак
20:13 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Свобода
20:15 01.11.2026
13 Витанов
20:15 01.11.2026
14 колио
20:15 01.11.2026
15 Анонимен
20:16 01.11.2026
16 Дзак
20:16 01.11.2026
17 От утре
Коментиран от #39
20:17 01.11.2026
18 Това
20:17 01.11.2026
19 Гост
Коментиран от #22
20:18 01.11.2026
20 Киро
Витане, не бързай да се дуеш, че този който последен с гласовете от чужбина се смее, то той най-добре се смее.
Коментиран от #29
20:18 01.11.2026
21 Имали
20:19 01.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ПП, ДБ + ГЕРБ- ДПС + Меч
20:23 01.11.2026
26 Регресивна България
Жан Виденов се смее че вече не е най ужасното съвременно българско правителство
20:25 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 по добре сглобка
До коментар #2 от "Фактчекър":Отколкото дърти комунисти
20:26 01.11.2026
29 Съдията
До коментар #20 от "Киро":И какво ще направиш с няма и 100 000 гласа от чужбина? И всичките за Гюро ли са? И да смятате вече не можете. Купете си елки.
20:26 01.11.2026
30 Този
20:29 01.11.2026
31 Боклук
20:33 01.11.2026
32 Много грозен
20:38 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Капейчо
Толкова за "мъдрия" ни народ.
20:48 01.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бай Араб
21:10 01.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 АЗ СЪМ
До коментар #17 от "От утре":НА 45 МНОГО Е ГОТИНО БЯЛОТО ФРАПЕ,,,,,АМАН ОТ ОСТРОУМНИЦИ,,
21:21 01.11.2026