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Витанов: Сглобката да излъчи по-достойни кандидати
  Тема: Избори

Витанов: Сглобката да излъчи по-достойни кандидати

1 Ноември, 2026 20:07 1 034 39

  • петър витанов-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • сглобката

Председателят на ПГ на ПБ благодари на гласувалите и заяви, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев се ползват с доверието на над един милион души

Витанов: Сглобката да излъчи по-достойни кандидати - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сглобката следващия път да излъчи по-достойни кандидати. За това призова председателят на парламентарната група на ПБ в Народното събрание Петър Витанов след обявяването на първите резултати от президентския балотаж.

Първите данни посочват кандидатската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев като победител. Витанов благодари на избирателите, които са отишли до урните въпреки лошото време и предизборната кампания.

„Искам да благодаря на онези избиратели, които излязоха и гласуваха, въпреки лошото време и въпреки калните компромати“, заяви Петър Витанов.

Той допълни, че след изборите страната ще бъде по-спокойна и стабилна.

По думите на Витанов подкрепата за Йотова и Вълчев надхвърля един милион души. „Данните показват, че се ползваме от доверието на над един милион души. Тоест ще имаме абсолютно легитимно избран президент“, каза той.

Витанов коментира още, че формацията му е успяла да мобилизира хората след първия тур на изборите. Димитър Здравков от своя страна заяви, че всеки глас е важен.

Окончателното разпределение на гласовете и официалното потвърждение на резултатите предстоят да бъдат обявени от компетентните изборни органи.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Десен

    19 14 Отговор
    45 г стигат! Няма да успеете

    Коментиран от #24

    20:08 01.11.2026

  • 2 Фактчекър

    22 16 Отговор
    Сглобката е ПП-ДБ, ГЕРБ, ДПС и Сорос!

    Коментиран от #28

    20:08 01.11.2026

  • 3 Робот

    18 3 Отговор
    Внимание вратите !!.... Колтуклиева излиза на свобода..!

    20:09 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 осраински

    17 5 Отговор
    Дара и Кончита щяха да имат по голям шанс

    20:11 01.11.2026

  • 6 Лика прилика

    19 14 Отговор
    Наглите около Радев смениха наглите около Борисов.

    Коментиран от #9

    20:11 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    19 11 Отговор
    Аман от комунисти.

    20:13 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзак

    4 4 Отговор
    Христов щеше да вкара малко религиозен фолклор и аграрна тематика!

    20:13 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Свобода

    8 8 Отговор
    За Брен...до...до 2,3 месеца и той на сво...бода...Честито.

    20:15 01.11.2026

  • 13 Витанов

    11 4 Отговор
    Социалистите не гласуват за Йотова и за ради тебе. Да не говорим че лежиш на гърба на Радев.

    20:15 01.11.2026

  • 14 колио

    11 10 Отговор
    Тук не е Киев жълто паветни маймуни. Тук е България. Гюро да почва да работи нещо а не да се чуди кой да го храни докато той предава България. Тук не е Киев.

    20:15 01.11.2026

  • 15 Анонимен

    10 9 Отговор
    ДО ДЪРТИЯТ КОМУНДЕЛ ПЪРВО ВИЖ КОЛКО МАЛОУМНИЦИ СТЕ ИЗЛЪГАЛИ И ТОГАВА ЛЪЖЕТЕ ЕГАТИ ЧЕРВЕНИТЕ ГНУСНИ ЛЪЖЦИ

    20:16 01.11.2026

  • 16 Дзак

    1 6 Отговор
    Христанов щеше да вкара малко религиозен фолклор и аграрна тематика!

    20:16 01.11.2026

  • 17 От утре

    6 9 Отговор
    Всички избира...тели на Илия...на....пред презид..ентство..о...за безплатни пакети с бе..ло,за тях и децата им.

    Коментиран от #39

    20:17 01.11.2026

  • 18 Това

    10 6 Отговор
    Това няма да ви спаси от камъните на хората. Зимата идва и тогава ще лъсне цялата ви управленска немощ,крепеща се на митове ,лозунги и огромни заеми . Това беше пирова победа, която няма да успее да ви помогне с нищо,драги чичкови червенотиквеничета....

    20:17 01.11.2026

  • 19 Гост

    9 7 Отговор
    Комунистите и ДС пак победиха. Спете българи.

    Коментиран от #22

    20:18 01.11.2026

  • 20 Киро

    5 6 Отговор
    "Витанов: Сглобката да излъчи по-достойни кандидати"

    Витане, не бързай да се дуеш, че този който последен с гласовете от чужбина се смее, то той най-добре се смее.

    Коментиран от #29

    20:18 01.11.2026

  • 21 Имали

    9 2 Отговор
    По недостоен от тебе,бе злобата.Толкова сте тъпи,а важничете и се отчете и не чувате гражданите.Само шут ви чака некадърници.

    20:19 01.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ПП, ДБ + ГЕРБ- ДПС + Меч

    7 0 Отговор
    Много сме .Преброихме се.

    20:23 01.11.2026

  • 26 Регресивна България

    5 4 Отговор
    Дните са им преброени, ходещ политически труп.
    Жан Виденов се смее че вече не е най ужасното съвременно българско правителство

    20:25 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 по добре сглобка

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Фактчекър":

    Отколкото дърти комунисти

    20:26 01.11.2026

  • 29 Съдията

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Киро":

    И какво ще направиш с няма и 100 000 гласа от чужбина? И всичките за Гюро ли са? И да смятате вече не можете. Купете си елки.

    20:26 01.11.2026

  • 30 Този

    7 3 Отговор
    Дребен шушуми..от партия сглобена от гербери,дерибеи и чалгари да говори за сглобка е смешно.Толкова сте жалки и хубавото е ,че ще ви изметем скоро от властта.

    20:29 01.11.2026

  • 31 Боклук

    4 3 Отговор
    Оставка! Тръгваш си с бюджета дондьов!

    20:33 01.11.2026

  • 32 Много грозен

    3 3 Отговор
    и много смотан! Тъпан!

    20:38 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Капейчо

    1 3 Отговор
    Този кадър в сутрешния блок на Нова повтори поне три пъти, че има договорка на Гюров с ДПС. Няколко пъти направи внушението и каза "Ще видите, ще видите, ще видите." И какво? Видяхме, че няма нищо подобно. Йотова лъга на дебата като дърт команч, а народът взе, че й повярва.
    Толкова за "мъдрия" ни народ.

    20:48 01.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Кило ракия се пие само със мезе , това го знаят дори и слабите мъже .

    21:10 01.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 АЗ СЪМ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "От утре":

    НА 45 МНОГО Е ГОТИНО БЯЛОТО ФРАПЕ,,,,,АМАН ОТ ОСТРОУМНИЦИ,,

    21:21 01.11.2026

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