Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата на балотажа на президентските избори в България.

„Поздравявам Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. От сигурността и отбраната до конкурентоспособността и енергийната ни независимост, очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа“, написа фон дер Лайен в „Екс“. Тя завърши посланието си с думите: „За силна България в силна Европа“.

На втория тур, проведен на 1 ноември, Илияна Йотова участва в кандидат-президентска двойка с Кирил Вълчев. Техни съперници бяха Андрей Гюров и Георги Кандев. По предварителните данни, цитирани от БГНЕС, двойката Йотова–Вълчев печели убедително вота, но окончателните резултати все още предстои да бъдат обявени.

До балотажа се стигна, след като на първия тур на 25 октомври нито една от кандидат-президентските двойки не събра необходимата подкрепа за избор на държавен глава. Тогава Йотова и Вълчев получиха 528 951 гласа, или 34,76% от действителните гласове. За Гюров и Кандев гласуваха 31,95% от избирателите.

Поздравлението на Урсула фон дер Лайен поставя акцент върху бъдещите отношения между София и европейските институции. Сред темите, които тя посочи, са общата работа в областта на сигурността и отбраната, повишаването на конкурентоспособността и намаляването на енергийната зависимост.

Източници: bgnes.bg, bntnews.bg