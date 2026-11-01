Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата
  Тема: Избори

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата

1 Ноември, 2026 23:24 850 32

  • урсула фон дер лайен-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • европейска комисия-
  • българия

Председателят на Европейската комисия очаква продължаване на съвместната работа със следващия български президент

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата на балотажа на президентските избори в България.

„Поздравявам Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. От сигурността и отбраната до конкурентоспособността и енергийната ни независимост, очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа“, написа фон дер Лайен в „Екс“. Тя завърши посланието си с думите: „За силна България в силна Европа“.

На втория тур, проведен на 1 ноември, Илияна Йотова участва в кандидат-президентска двойка с Кирил Вълчев. Техни съперници бяха Андрей Гюров и Георги Кандев. По предварителните данни, цитирани от БГНЕС, двойката Йотова–Вълчев печели убедително вота, но окончателните резултати все още предстои да бъдат обявени.

До балотажа се стигна, след като на първия тур на 25 октомври нито една от кандидат-президентските двойки не събра необходимата подкрепа за избор на държавен глава. Тогава Йотова и Вълчев получиха 528 951 гласа, или 34,76% от действителните гласове. За Гюров и Кандев гласуваха 31,95% от избирателите.

Поздравлението на Урсула фон дер Лайен поставя акцент върху бъдещите отношения между София и европейските институции. Сред темите, които тя посочи, са общата работа в областта на сигурността и отбраната, повишаването на конкурентоспособността и намаляването на енергийната зависимост.

Източници: bgnes.bg, bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-здрави

    26 2 Отговор
    и за Урусулята.

    23:25 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    16 1 Отговор
    😀😀😀😀😀
    Като руснака в интервюто😉
    Поздрави я .... през зъби (с отвращение)❗

    23:26 01.11.2026

  • 4 фон дер Някояси

    29 1 Отговор
    Усойницата започна с подмазването...

    23:26 01.11.2026

  • 5 Поправка

    28 1 Отговор
    Урсула фон дер Лайен през зъби поздрави Илияна Йотова за победата

    23:27 01.11.2026

  • 6 Тази е

    23 1 Отговор
    за раз... ел.

    23:27 01.11.2026

  • 7 Дайте да дадем

    3 1 Отговор
    ТВА ша прати като писмо на Йотовастринка

    23:27 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А50

    21 1 Отговор
    Йотова да не й обръща внимание на тази усойница. Вече беше приготвила преврата

    23:29 01.11.2026

  • 10 Урсула фон дер Лайен

    21 0 Отговор
    Защо англоционистките служби се издъниха?

    23:30 01.11.2026

  • 11 ганчо

    3 14 Отговор
    доказа че не е достоен да бъде част от цивилизования Свят..

    Коментиран от #16, #22

    23:32 01.11.2026

  • 12 Забележете

    14 1 Отговор
    лъжливата и физиономия.

    23:34 01.11.2026

  • 13 Бравус

    8 0 Отговор
    Сега тепърва ще я ухажват, ХАСАН ВАСИЛЕВ, лошо си изигра картите, няма да сибспомнят за него доста преди края на мандата на Йотова, ще остане като карикатура от последната страница на вестник труд.

    23:35 01.11.2026

  • 14 Последните секундиииии

    7 0 Отговор
    Урсула ,чувала ли е за Гунди? В последните минути е бил най-опасен. Така и нашите избори на балотажа се обърнаха на 360 градуса.

    23:37 01.11.2026

  • 15 Я вол

    16 2 Отговор
    Илианче, пази се от тази жена.След като не стана нейното, може и по-опасни инструменти да използва.

    23:38 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 цивилизования Свят

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":

    е този който не води война като за начало...

    Коментиран от #30, #31

    23:42 01.11.2026

  • 19 Престъпниците се

    0 2 Отговор
    Подкрепят!
    И двете в клетките!

    23:46 01.11.2026

  • 20 Пущиня(к)

    12 2 Отговор
    Ега ти гнусната вещица! Йотова, бегай далече от таа чума!

    23:46 01.11.2026

  • 21 Артилерист

    11 0 Отговор
    Няма да засягам "сигурността и отбраната" да не издам някоя държавна тайна, но енергийната независимост на Урсула ни струва ТРИ ПЪТИ И ПОВЕЧЕ ПО-СКЪП ГАЗ. Според публични данни Турция плаща 190 $ за 1000 кубика газ по "Турски поток", а България дава 660 $ за "независим" газ. А ако си спомняте "Турски поток" беше започнат в България като "Южен поток", но двама американски конгресмен дойдоха в България, застанаха от двете страни на премиера Орешарски и той с пресъхнала уста обяви, че България се отказва от строежа на "Южен поток". Така България се "освободи" от зависим газ, но плаща тройно повече за независим. А ако питате как го плаща този скъп газ като е бедна, ще издам една публична тайна-С ИЗГОДНИ ЗАЕМИ по препоръка на Урсула...

    23:48 01.11.2026

  • 22 Великия Алеко Константинов

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ганчо":

    е бил прав!!!

    23:48 01.11.2026

  • 23 Чудя се

    2 3 Отговор
    Къде ще отиде Йотова на шопинг като за начало? На запад ще да е!

    23:48 01.11.2026

  • 24 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Акушерката поздрави щерката на гинеколога!
    Много силна връзка има помежду им!

    23:48 01.11.2026

  • 25 Празнично ми е !

    1 1 Отговор
    Нова година ли е дошла ?Ама сега е месец ноември , рано е още да празнуваме. Имам чувството ,че витае някаква еуфория във въздуха,аплаузи и т.н Другия път съчетайте Изборите с новогодишното приветствие на Президента ,за да има и фоерверки.

    23:52 01.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РДВА ЛИ Я ХАРЕСВА

    2 0 Отговор
    Поздрава е.рутинен формален.

    00:01 02.11.2026

  • 28 ЕДВА ЛИ Я ХАРЕСВА

    2 0 Отговор
    Рисофилика е Й.ОТОВА Збивш ЗКОНСОМОЛ БКП и България сега още по яко затъна в коловоза.

    00:04 02.11.2026

  • 29 стринка урсула

    4 0 Отговор
    за кво ни я курдисвате таз женица на службица хранилка докарала инфлацията тук и в ес

    00:07 02.11.2026

  • 30 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "цивилизования Свят":

    Като за начало,
    Значи България е в цивилизования свят❗
    За разлика от ШАШт иSSраел😉

    00:09 02.11.2026

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "цивилизования Свят":

    Явно оставяш като за после,
    кражбата на чужди пари😉
    САШтинските войните и иSSраелските жестокости🤔
    коалициите на жеЛАЕЩИТЕ дето бомбят, ама не искат тях да ги бомбят 🤔
    дето "нежно" къпят и "масажират" недоволните по улици и площади😉

    00:14 02.11.2026

  • 32 Бобина

    2 0 Отговор
    Като гледам ботовете на Мирчев, явно са очаквали друго, сега са в шок.... Не си знаят опорките.... Мирчев, предател, ПП Де Би ли

    00:16 02.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове