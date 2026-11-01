Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата на балотажа на президентските избори в България.
„Поздравявам Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. От сигурността и отбраната до конкурентоспособността и енергийната ни независимост, очаквам с нетърпение да продължим съвместната си работа“, написа фон дер Лайен в „Екс“. Тя завърши посланието си с думите: „За силна България в силна Европа“.
На втория тур, проведен на 1 ноември, Илияна Йотова участва в кандидат-президентска двойка с Кирил Вълчев. Техни съперници бяха Андрей Гюров и Георги Кандев. По предварителните данни, цитирани от БГНЕС, двойката Йотова–Вълчев печели убедително вота, но окончателните резултати все още предстои да бъдат обявени.
До балотажа се стигна, след като на първия тур на 25 октомври нито една от кандидат-президентските двойки не събра необходимата подкрепа за избор на държавен глава. Тогава Йотова и Вълчев получиха 528 951 гласа, или 34,76% от действителните гласове. За Гюров и Кандев гласуваха 31,95% от избирателите.
Поздравлението на Урсула фон дер Лайен поставя акцент върху бъдещите отношения между София и европейските институции. Сред темите, които тя посочи, са общата работа в областта на сигурността и отбраната, повишаването на конкурентоспособността и намаляването на енергийната зависимост.
Източници: bgnes.bg, bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По-здрави
23:25 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🦉🦉🦉🦉
Като руснака в интервюто😉
Поздрави я .... през зъби (с отвращение)❗
23:26 01.11.2026
4 фон дер Някояси
23:26 01.11.2026
5 Поправка
23:27 01.11.2026
6 Тази е
23:27 01.11.2026
7 Дайте да дадем
23:27 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А50
23:29 01.11.2026
10 Урсула фон дер Лайен
23:30 01.11.2026
11 ганчо
Коментиран от #16, #22
23:32 01.11.2026
12 Забележете
23:34 01.11.2026
13 Бравус
23:35 01.11.2026
14 Последните секундиииии
23:37 01.11.2026
15 Я вол
23:38 01.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 цивилизования Свят
До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":е този който не води война като за начало...
Коментиран от #30, #31
23:42 01.11.2026
19 Престъпниците се
И двете в клетките!
23:46 01.11.2026
20 Пущиня(к)
23:46 01.11.2026
21 Артилерист
23:48 01.11.2026
22 Великия Алеко Константинов
До коментар #11 от "ганчо":е бил прав!!!
23:48 01.11.2026
23 Чудя се
23:48 01.11.2026
24 Хахахаха
Много силна връзка има помежду им!
23:48 01.11.2026
25 Празнично ми е !
23:52 01.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 РДВА ЛИ Я ХАРЕСВА
00:01 02.11.2026
28 ЕДВА ЛИ Я ХАРЕСВА
00:04 02.11.2026
29 стринка урсула
00:07 02.11.2026
30 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "цивилизования Свят":Като за начало,
Значи България е в цивилизования свят❗
За разлика от ШАШт иSSраел😉
00:09 02.11.2026
31 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "цивилизования Свят":Явно оставяш като за после,
кражбата на чужди пари😉
САШтинските войните и иSSраелските жестокости🤔
коалициите на жеЛАЕЩИТЕ дето бомбят, ама не искат тях да ги бомбят 🤔
дето "нежно" къпят и "масажират" недоволните по улици и площади😉
00:14 02.11.2026
32 Бобина
00:16 02.11.2026