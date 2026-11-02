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При 92,39% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,36%, Гюров и Кандев 39,68%
  Тема: Избори

При 92,39% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,36%, Гюров и Кандев 39,68%

2 Ноември, 2026 02:41 693 28

  • избори-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • андрей гюров-
  • цик

Кандидатпрезидентската двойка получава 1 022 503 гласа. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 39,68%

При 92,39% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,36%, Гюров и Кандев 39,68% - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите с 57,36% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев събира 39,68%. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при обработени 92,39% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК). Данните са към 02:00 ч.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1 022 503 гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 707 310.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали - 52 846 души.

Източник: БТА


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха бакалъм!

    9 11 Отговор
    По-добре жена президент, отколкото генерал ж.енчо.

    Коментиран от #4, #19

    02:46 02.11.2026

  • 2 Йосиф Весериьнович

    10 5 Отговор
    Надка гаражната и ленче кремче няма ли да рекът нещо по въпроса? А може би снажния генерал?

    Коментиран от #10

    02:54 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ха бакалъм!":

    Заради такива дебили като теб България е изгубена

    Коментиран от #14

    02:55 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Али

    7 5 Отговор
    Бягайте братя дорде е време!

    02:58 02.11.2026

  • 8 Кочо

    6 2 Отговор
    Кандев рече.... Жоро отсече.... Беше ми изтрик коментара! Ми, омрете и света от вас - отървете!Пешкя ви Гошкя.... Свещ палим! Свещ! Свещи! Умрете! Ясно ли е? Не можете да говорите по български! Смешници! Умирялки - умрете! Ясно?

    03:00 02.11.2026

  • 9 Сливенският Ескобар

    5 4 Отговор
    Вече съм спокоен

    03:01 02.11.2026

  • 10 Исторически факти

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Йосиф Весериьнович":

    Гого Папионката също се скри, а Тагаренко си глътна граматиката

    Коментиран от #21, #22

    03:02 02.11.2026

  • 11 Мтрфанова

    2 2 Отговор
    Чакам шпакли, извинения, оправдания и тн. На печелившите честито.

    03:03 02.11.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    БОЙКА БОРИСОВА НЕ КАНДИСА НА БОЙ :)
    .....

    03:08 02.11.2026

  • 13 Тити на Кака

    4 2 Отговор
    Гениите Гюров/ Кандев заеха призовото второ място.
    Копейките Йотова/ Вълчев се опозориха, завършвайки предпоследни!

    Вива ППетрохань!
    Вива голфьо!

    03:10 02.11.2026

  • 14 След ядрена война ще останат

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    само хлебарките и българите, но днес се разбра, че тогава интелигентният от двата останали вида ще са хлебарките

    03:12 02.11.2026

  • 15 Някой

    8 1 Отговор
    У нас хората са шизофреници, милионерите казват, че са социалисти, а бедняците и средната класа казват, че са капиталисти. Третата група са отчаяните хора, които вече на никой не вярват.

    Покажете ми едно популярно лице на БСП, което да не е милионер, покажете ми един беден бесепар.

    У нас и "десните" и "левите" политици са едно и също: ПЛОСКОДАНЪЧНИ ПОПУЛИСТИ.
    Разликата е, че едните милионери са обсебили прокуратурата и съдебната система, а другите милионери не са, но искат да са.

    03:13 02.11.2026

  • 16 Съблебун

    2 4 Отговор
    Гюрчо и Кандевчо - да умрете! Майката ви... Война? Майката ви! Кампания -куку-руку! Майката ви! Умрете! Дебили! Вие НЕ МОЖЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ, БЕ! Миндили! Кой ще гласува за вас? Гласува..... уто този ! Той, бе Гюро и Кандьо! Ай, сполай, вашта машкя! Ду ю ърдърстенд, ор нот со ърдерсенд? Уммрете, бе! Смешници! Цигански и турски вот???? Ми, то и на тях им писна, бееее! Винаги сме ги мислели част от българското поприще.... То и на тях им писна! Какво да правят? Етнически разравиии.... Днес ревях по радиото, като чух и какво била казала..... аз не знаех, мъ била циганка, по БНР..... Така го каза жената, че започнах да рева.... Децата им, какво било, турците, какво било....Българин съм! Като го чух.... директно взех да рева в колата! Умрете жалки, крадливи боклуци! Майка.....ви.... Дано да има Господ, Аллах и каквото е там... СПРАВЕДЛИВОСТ ДА ИМА..... НЯКАКВА! Умрете, бе!

    Коментиран от #27

    03:14 02.11.2026

  • 17 Горски

    2 2 Отговор
    Предотвратихме евроатлантичната инсталация на Гюров. Този такива щеше да ги надроби... Благодаря на всички Българи които гласуваха, а не блееха като овце че нямало смисъл, а после се вайкат че агитките на Пеевски и Борисов решавали резултатът. Честито, и сега тя да не забравя кой я направи Президент-Българският народ и трябва да служи честно на този народ. Винаги до сега е била смъртоносна. ППДБ постъпиха изключително глупави организирайки подкрепата за Гюров на втори тур и привиквайки Борисов, Плевнелиев и сие да се подпишат под призива. Вече няма как да убедят народа, че не са в сглобка и че ПБ е в съдружие с ГЕРБ и ДПС. Играха ва банк. Бабо урсулке и без теб слънзето ще изгрее.

    03:18 02.11.2026

  • 18 Честито на всички българи!

    4 3 Отговор
    Вече сме 22-рата международно призната руска република

    03:18 02.11.2026

  • 19 Карма

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха бакалъм!":

    Спечелените рубли, с правене на мръстии няма да ти донесат щастие. Пък и скоро, няма да струват нищо.

    03:20 02.11.2026

  • 20 нннн

    2 1 Отговор
    Неолибералите пищят в канала. Музика за душата

    Коментиран от #25

    03:25 02.11.2026

  • 21 Верно ли бе

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Исторически факти":

    Магарев спешно отлетя за Киев с дрон (размера му го позволява) . Отиде да спасява демокрацията , евро - атлантическите ценности и международното положение.

    03:29 02.11.2026

  • 22 Други Исторически факти

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Исторически факти":

    "Каквото Човек сам си направи - никой друг не може да му го направи!"

    България е преживяла повече от една национални катастрофи и се е запътила към следваща, също и фалити/младите поинтересувайте се какво стана у нас през 1996-7г./

    Лука 8:17 Защото няма нещо тайно, което да не стане явно, нито нещо скрито, което да не се узнае и да не излезе наяве.

    03:30 02.11.2026

  • 23 Каунь

    1 0 Отговор
    Честито на победителите! Омразата, хвърлянето на кал, съскането и плюенето изигра лоша шега на т.н. демократи хахаха

    03:32 02.11.2026

  • 24 Не е за вярване че

    2 1 Отговор
    В тоя дъжд и при всички останали обстоятелства са излезли 1 800;000 да гласуват за хора дето не го заслужават .

    Коментиран от #28

    03:34 02.11.2026

  • 25 Верно ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "нннн":

    Направо са на дъното на клекалото. Трябва само да пуснем водата.

    03:35 02.11.2026

  • 26 Един

    2 0 Отговор
    Не помня кой, много добре го каза. Сега вече Радев няма с какво да се оправдава.

    03:37 02.11.2026

  • 27 Само да попитам

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Съблебун":

    Договора с Украйна отменя ли се или не още?

    03:38 02.11.2026

  • 28 За вярване е

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не е за вярване че":

    Точно тази кал навън е благодат за тези прасета.

    03:42 02.11.2026

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