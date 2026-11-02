При 92,39% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,36%, Гюров и Кандев 39,68%

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите с 57,36% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев събира 39,68%. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при обработени 92,39% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК). Данните са към 02:00 ч.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1 022 503 гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 707 310.
Опцията "Не подкрепям никого" са избрали - 52 846 души.
Източник: БТА
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха бакалъм!
Коментиран от #4, #19
02:46 02.11.2026
2 Йосиф Весериьнович
Коментиран от #10
02:54 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #1 от "Ха бакалъм!":Заради такива дебили като теб България е изгубена
Коментиран от #14
02:55 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Али
02:58 02.11.2026
8 Кочо
03:00 02.11.2026
9 Сливенският Ескобар
03:01 02.11.2026
10 Исторически факти
До коментар #2 от "Йосиф Весериьнович":Гого Папионката също се скри, а Тагаренко си глътна граматиката
Коментиран от #21, #22
03:02 02.11.2026
11 Мтрфанова
03:03 02.11.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
03:08 02.11.2026
13 Тити на Кака
Копейките Йотова/ Вълчев се опозориха, завършвайки предпоследни!
Вива ППетрохань!
Вива голфьо!
03:10 02.11.2026
14 След ядрена война ще останат
До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":само хлебарките и българите, но днес се разбра, че тогава интелигентният от двата останали вида ще са хлебарките
03:12 02.11.2026
15 Някой
Покажете ми едно популярно лице на БСП, което да не е милионер, покажете ми един беден бесепар.
У нас и "десните" и "левите" политици са едно и също: ПЛОСКОДАНЪЧНИ ПОПУЛИСТИ.
Разликата е, че едните милионери са обсебили прокуратурата и съдебната система, а другите милионери не са, но искат да са.
03:13 02.11.2026
16 Съблебун
Коментиран от #27
03:14 02.11.2026
17 Горски
03:18 02.11.2026
18 Честито на всички българи!
03:18 02.11.2026
19 Карма
До коментар #1 от "Ха бакалъм!":Спечелените рубли, с правене на мръстии няма да ти донесат щастие. Пък и скоро, няма да струват нищо.
03:20 02.11.2026
20 нннн
Коментиран от #25
03:25 02.11.2026
21 Верно ли бе
До коментар #10 от "Исторически факти":Магарев спешно отлетя за Киев с дрон (размера му го позволява) . Отиде да спасява демокрацията , евро - атлантическите ценности и международното положение.
03:29 02.11.2026
22 Други Исторически факти
До коментар #10 от "Исторически факти":"Каквото Човек сам си направи - никой друг не може да му го направи!"
България е преживяла повече от една национални катастрофи и се е запътила към следваща, също и фалити/младите поинтересувайте се какво стана у нас през 1996-7г./
Лука 8:17 Защото няма нещо тайно, което да не стане явно, нито нещо скрито, което да не се узнае и да не излезе наяве.
03:30 02.11.2026
23 Каунь
03:32 02.11.2026
24 Не е за вярване че
Коментиран от #28
03:34 02.11.2026
25 Верно ли бе
До коментар #20 от "нннн":Направо са на дъното на клекалото. Трябва само да пуснем водата.
03:35 02.11.2026
26 Един
03:37 02.11.2026
27 Само да попитам
До коментар #16 от "Съблебун":Договора с Украйна отменя ли се или не още?
03:38 02.11.2026
28 За вярване е
До коментар #24 от "Не е за вярване че":Точно тази кал навън е благодат за тези прасета.
03:42 02.11.2026