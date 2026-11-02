При 92,39% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,36%, Гюров и Кандев 39,68%

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите с 57,36% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев събира 39,68%. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при обработени 92,39% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК). Данните са към 02:00 ч.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1 022 503 гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 707 310.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали - 52 846 души.

Източник: БТА