Пътна обстановка: ремонти, граници и акция „Зима“

Ремонтът на пътя София–Перник при Владая започва на 2 ноември и ще продължи около три седмици. Ще бъде обновен участък с дължина около 3 километра, а заради дейностите се очакват затруднения в движението между столицата и Перник.

Пътна полиция препоръчва на шофьорите да използват автомагистрала „Струма“. В пиковите часове при Владая ще бъде въвеждано реверсивно движение, а екипи на СДВР ще регулират трафика. „Ще подпомагаме трафика в пиковите часове и ще регулираме движението“, съобщи заместник-началникът на отдел „Пътна полиция“ при СДВР комисар Мартин Цурински. От началото на годината до 30 септември в района са регистрирани 40 произшествия, осем от тях тежки, с двама загинали и 11 ранени.

На автомагистрала „Хемус“ продължава ремонтът на тунел „Топли дол“. Движението се извършва двупосочно в тръбата за Варна, по една лента във всяка посока. На 2 ноември между 7:00 и 9:00 часа е въведено ограничение за товарни автомобили над 12 тона в двете посоки между изхода на София и пътния възел „Ботевград“. Очаква се ремонтът на тунела да приключи през април 2027 г.

Трафикът по границите

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно са преустановени заради ниското ниво на Дунав. През пунктовете Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Дъжд и сняг в планините

НИМХ прогнозира облачно време с валежи от дъжд в планините, а над 1800–2000 метра – от сняг. „Ще духа умерен до силен югоизточен вятър“, посочва прогнозата. Максималната температура ще бъде около 8 градуса на 1200 метра и около 2 градуса на 2000 метра. Условията са неблагоприятни за неподготвени туристи по високите маршрути заради мокри и хлъзгави терени, снеговалеж и вятър.

Пожари и катастрофи

През денонощието на 31 октомври пожарната е реагирала на 82 сигнала и е потушила 49 пожара. При един от инцидентите е пострадал гражданин. Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, включително шест при катастрофи.

При 12 тежки пътнотранспортни произшествия за последното денонощие е загинал един човек, а 14 са ранени. В София са регистрирани 28 произшествия, две от които тежки, с двама пострадали. От 1 ноември Пътна полиция провежда акция „Зима“, която ще продължи до края на месеца. От 15 ноември влиза в сила изискването автомобилите да са с гуми за зимни условия или с протектор най-малко 4 милиметра.