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Одит: АПИ поела ангажименти за над 18 млрд. лева при ресурс 11,4 млрд.

Одит: АПИ поела ангажименти за над 18 млрд. лева при ресурс 11,4 млрд.

2 Ноември, 2026 11:43 1 562 14

  • апи-
  • сметна палата-
  • пътна инфраструктура-
  • обществени поръчки-
  • пътни ремонти

Сметната палата отчита недостиг от 6,8 млрд. лева, договори с многократно увеличени стойности и слаб контрол върху ремонтите

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ е поела финансови ангажименти за над 18,2 млрд. лева при разходен ресурс от 11,4 млрд. лева. Разликата от 6,8 млрд. лева означава, че договорите надхвърлят наличното финансиране с близо 60%, установява одит на Сметната палата за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г., възложен от Народното събрание.

Според одиторите задълженията обвързват бюджетни средства за общо 11 години и два месеца. Това е приблизително четири години и два месеца след края на проверявания период. В одита е посочен риск от забавяне на плащанията към строителните фирми и затруднения при изпълнението на пътни проекти.

Допълнителни споразумения увеличават стойността на договорите

Заради недостига на средства правителството е отпуснало допълнително 1,6 млрд. лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От тях 1,2 млрд. лева са били предназначени за текущи ремонти и поддържане на пътищата.

От общо 213 договора за поддържане на републиканската пътна мрежа по 139 са сключени допълнителни споразумения за 5,6 млрд. лева. Тази сума е със 78% над първоначалната прогнозна стойност. При 64 договора за ново строителство са одобрени допълнителни споразумения за 1,9 млрд. лева, а по 74 договора за основен ремонт са възложени допълнителни дейности за 42,7 млн. лева.

Сметната палата посочва договор, чиято първоначална стойност е била 18,7 млн. лева, но впоследствие е достигнала близо 396 млн. лева. При съвместна проверка на финансовото и регионалното министерство е установено, че 315 млн. лева, или 98,6% от разходите, са за основни ремонти, реконструкция или ново строителство, а не за първоначално договореното текущо и зимно поддържане. Заради забавени плащания АПИ е поела над 6,9 млн. лева за лихви и съдебни разноски.

Забавени документи и счетоводни корекции

Одитът отчита и проблеми при индексациите заради инфлацията. АПИ е сключила 56 спогодби за близо 1,1 млрд. лева, от които към 30 юни 2026 г. са изплатени малко над 761 млн. лева. Според Сметната палата част от споразуменията са подписвани без осигурено финансиране, а индексации са договаряни и по прекратени договори.

Документи за вече извършена работа са останали без окончателно одобрение с години. Към средата на 2026 г. все още е имало такива документи от 2022, 2024 и 2025 г. Сметната палата посочва, че няма максимален срок за одобряването им и ясни критерии кои плащания да бъдат извършвани първи.

Във финансовия отчет на регионалното министерство за 2025 г. са направени счетоводни корекции за 1,5 млрд. лева. Те включват 1017 неодобрени документа за текущи ремонти и поддръжка на стойност близо 1,2 млрд. лева, неотчетени индексации за 312,5 млн. лева и лихви за близо 6,2 млн. лева.

„Тези корекции не създават нови задължения, а отразяват разходи, които вече са възникнали, но не са били отчетени навреме“, уточнява Сметната палата.

Проверката е установила още липса на единна система за проследяване на документите, незаверени копия, електронни таблици без дати и подписи и недостатъчни данни за вложените материали и тяхното качество. Според одиторите това затруднява проверката дали дейностите са изпълнени и създава риск една и съща работа да бъде възлагана и заплащана повторно.

Сметната палата е отправила 10 препоръки и 5 подпрепоръки към Управителния съвет на АПИ.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 1 Отговор
    ДЕМЕК ... ЗА 5 ГОДИНИ ПРЕДИ КАБИНЕТА РАДЕВ
    СА РАЗДАВАНИ ПАРИ НА КОРЕМ ...
    ......

    Коментиран от #12

    11:46 02.11.2026

  • 2 Аве

    14 0 Отговор
    А вие, как мислите, че дебелите тyлyпи направиха толкова пари, че покрай тях и понитата намазаха копитца?

    11:48 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Тези ще кърпят ли, нов път ли ще правят...
    или про.100 ще крадат на воля ❗
    После що ОНЯ го бяха снимали с пачки, кюлчета и пищоФ.....

    11:58 02.11.2026

  • 5 Даниел

    8 0 Отговор
    С някакви имена на ръководители за периода може ли да съобщите,аз се сещам веднага за един гном нанков май беше?!
    Кой ще поеме отговорността???

    12:01 02.11.2026

  • 6 Стефанов

    7 0 Отговор
    Добре, че Радев сложи край на гербаджийските кражби. За 20 години откраднаха МИЛИАРДИ от Българския нород.

    12:23 02.11.2026

  • 7 Бивш

    9 0 Отговор
    неин директор вече е милиардер и се шири в имения с партизанската внучка Лиляна , която пък за него се разведе с мъжа ѝ . Ген крадлив .

    12:24 02.11.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор
    И защо коментар ссмо с ЧИСЛА е НЕДОПУСТИМ🤔

    12:27 02.11.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    18 ООО ООО ООО лв за
    18 ООО км пътища🤔
    кое е проблем да се показва🤔

    12:29 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Едното число сте го написали Вие,
    другото го има в сайта на АПИ,
    а всеки третокласник може да сметне колко лв се падат на километър❗

    12:31 02.11.2026

  • 12 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Дааа, ама не на корем, а на тумбак. При това на точно определени тумбаци.

    13:56 02.11.2026

  • 13 От чужбина

    3 0 Отговор
    Добре де, никакъв контрол ли не е имало??? Не ми е ясно как така ще се индексират вече изтекли договори? А ЗАЩО изобщо е имало и предварителни плащания??? Плащанията трябва да са на части, като последното да е значително, поне 25-30% от цената и да се прави значително време след завършване на обекта. Това е един вид гаранция за качество. Определено държавата съвсем не си е била на мястото като такава.

    14:05 02.11.2026

  • 14 Факт

    1 0 Отговор
    Пенсионерите са виновни

    20:35 02.11.2026

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