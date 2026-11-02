Димитър Петров: Балотажът с по-висока активност е рядкост

По-висока избирателна активност на балотажа в сравнение с първия тур е регистрирана за втори път на президентски избори. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров в студиото на „Още от деня“ по БНТ. По данни на ЦИК при 100% обработени протоколи Илияна Йотова получава 57,57% от гласовете, а Андрей Гюров – 39,48%.

Петров определи кампанията на Йотова като позитивна. По думите му предизборният щаб е бил насочен към срещи с хората и представяне на аргументи в подкрепа на кандидатурата ѝ.

„Не е вярно, че сме стопили резултатите си – това е успех, защото исторически това са вторите избори, на които на втори тур има по-голяма избирателна активност от първия“, заяви Петров.

Той посочи, че избирателите са оценили качествата на Илияна Йотова, а структурите на партията са показали силна мобилизация. Петров не уточни конкретните стойности на активността на двата тура.

Петров отрече договорка с ГЕРБ и ДПС

В разговора депутатът отхвърли твърденията, че „Прогресивна България“ търси подкрепа от ГЕРБ и ДПС. По думите му позицията на партията не се е променяла и подкрепа се очаква от „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“.

„Все още текат разговори и се надяваме на здрав разум“, каза Петров. Той свърза разговорите с необходимостта от подкрепа за съдебната реформа и призова политическите сили да не пренасят конфликтите от президентската кампания в избора на нов Висш съдебен съвет.

Изборът на нов ВСС сред приоритетите на парламента

Петров заяви, че изборът на нов ВСС трябва да бъде сред приоритетите на настоящия състав на Народното събрание. Според него процедурата не трябва да се обвързва с останалите политически теми, а водещи при подбора трябва да бъдат почтеността, професионализмът и подготовката на кандидатите.

„За нас не е въпрос на математика – не е въпрос на квоти или бройки, а въпрос на качества“, каза депутатът.

Той добави, че „Прогресивна България“ е готова да разговаря и за кандидати на опозицията и да прави компромиси, когато става дума за избор на най-подготвените хора.

Коментар за сигнала до Сметната палата

Петров коментира и сигнала на Иван Демерджиев до Сметната палата за полетите на Делян Пеевски. В края на разговора той заяви, че МВР полага усилия да извади на преден план задкулисни действия от годините назад.

Източници: bntnews.bg