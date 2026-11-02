Йотова печели убедително в Монтана, Гюров – в София и Кърджали

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят втория тур на президентските избори в 28 от общо 31 избирателни района в страната. Андрей Гюров и Георги Кандев вземат първото място в три района – 23-ти и 24-ти район в София, както и в Кърджали.
При 100% обработени протоколи Йотова и Вълчев получават 57,57% от гласовете, а Гюров и Кандев – 39,48%. Вотът „Не подкрепям никого“ е отбелязан от 2,95% от избирателите.„Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,57%; Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,48%; не подкрепям никого – 2,95%“, обяви Централната избирателна комисия.
Монтана, Враца и Добрич са най-силните райони за Йотова
Най-голяма е подкрепата за Илияна Йотова в Монтана, където тя получава почти 73% от гласовете срещу 24% за Андрей Гюров. В абсолютни числа това са около 20 000 гласа за Йотова и над 6600 за Гюров.
Във Враца резултатът също е категоричен – над 72% за Йотова и повече от 24% за Гюров. Третият район, в който Йотова печели най-убедително, е Добрич. Там тя получава над 71% от гласовете, а Гюров – малко над 25%.
Гюров запазва преднината си в София-град
Най-силната подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев идва от София-град. В 23-ти избирателен район за тях са гласували близо 60% от избирателите, докато Йотова и Вълчев получават над 37%. В брой гласове това означава повече от 116 000 гласа за Гюров и около 73 200 за Йотова.
В 24-ти район Гюров печели с над 56% срещу 41% за Йотова. Третият район, в който той взема балотажа, е Кърджали. Там кандидат-президентската двойка Гюров–Кандев получава над 58% от гласовете, а Йотова–Вълчев – близо 39%.
Разпределението се различава от резултатите на първия тур, когато Гюров и Кандев печелят един район повече. Извън страната те също получават по-висока подкрепа – 56,4% срещу 41,4% за Йотова и Вълчев.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вярно е, че Йотова е руски
22:45 02.11.2026
2 Ура!
22:46 02.11.2026
3 Методи Лалов бивш председател на СГС
Когато Борисов публично уж подкрепи Гюров, симпатизантите на Радев плюс цялата му държавна и общинска администрация се вдигнаха аварийно, за да не допуснат сваляне на правителството му.
Имаше и пълно преливане на гласовете от „Възраждане“ и „Величие“ към Йотова (около +200 000 гласа): На първия тур Костадинов (191 хил.) и Ивелин Михайлов (58 хил.) имаха сумарно 251 000 гласа.
Костадинов на практика спаси кoжата на Радев.
Тази открита подкрепа формална с Банкя и Сараите изигра ролята на бумеранг и oтврати нормалните хора и мобилизира половин милион души отсреща да гласуват наказателно срещу новата сглобка.
Възрожденците спасиха трона на човека, който ги обезличи като партия.
"Това е второто дъно на сделката, напълно вероятно е Бойко да се е договорил и с двете страни едновременно, с идеята да изпързаля всички. Това е запазеният му почерк от двадесет години.
Подава публично ръка на ПП-ДБ и им отпусна около 20- на хиляди гласа, крайно недостатъчни, за да спечелят балотажа, но напълно достатъчни, за да ги oмaжe до yшите и да събуди половин милион души отсреща да гласуват наказателно срещу новата сглобка.
Така с един куршум Баце хем yнижи ПП-ДБ, хем си купи неприкосновеност от фaтмака. От утре арестуваните кметове си се прибират тихо по общините, а шaраните от двата лагера остават да се чудят кой точно ги преметна
22:50 02.11.2026
4 Питане
22:50 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
КАКТО ВИНАГИ Е ГЛАПСУВАН
23:04 02.11.2026
7 Сандо
Коментиран от #17
23:09 02.11.2026
8 Фен
23:11 02.11.2026
9 да да
23:11 02.11.2026
10 Роджър Мур 007 ⛷️
23:12 02.11.2026
11 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ТОЙ ЩЕ НИ ЗАРОБИ"
23:14 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Знае как да се отблагодари
23:15 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сестра мутрафонова
23:17 02.11.2026
16 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
НИ НАПОМНЯ ЧЕ СМЕ
ОТ ЖЕНСКАТА СТРАНА
БАЩА И
ЕДИНСТВЕН СИ ПОЕ
ВИНАТА БЕЗ МЕЗЕ
23:18 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Смазваща победа
23:23 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
БЪЛГАРСКА СВОБОДА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПИШЕ ДО АГЕНТА НА РОССИ
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ:
"БАЮ ЛИБЕНЕ,
ДОЧУВАМ,ЧЕ ВИЕ С ОНАЯ ЛУДЕТИНА
БОТЬОВА
СТЕ РЕШИЛИ ДА ДОКАРАТЕ
СМРАДЛИВИЯ РУСКИ БОТУШ У
БУГАРСКО.
АКО ТОВА Е ВЕРНО
АЗ С МОЙТЕ ДВЕТЕ КУНКИ
ЧЕПКИТЕ ВИ ЩЕ ОТСЕКА
КОЙТО НИ ОСВОБОДИ
ТОЙ ЩЕ НИ ЗАРОБИ!!!..."
Коментиран от #28
23:27 02.11.2026
23 Аз съм от Мездрея, Монтанско
Сега все се руши!
Не я сакаме тая, ама ония с кривата уста ептен не стае!
23:31 02.11.2026
24 Сядаш в скута на шиши
До коментар #20 от "Сатана Z":и са за теб! 😄
23:33 02.11.2026
25 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
АПОСТЛА НА НЕСЪСТОЯЛАТА СЕ БЪЛГАРСКА СВОБОДА Е ОТГОВАРЯЛ:
СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ЩЕ ОТИДА ПРИ МОИТЕ ПОРОБЕНИ БРАТЯ БЪЛГАРИ ДА СЕ БОРЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО И ОТ ЛЮДОЕДИТЕ РОССИ
23:33 02.11.2026
26 късо име
А, така.
А сега ми кажете от КОИ е Гюров, щом печели в Кърджали и Разград?
Коментиран от #50
23:34 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Лъжите ви
До коментар #22 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":първо ви правят жалки и второ отвращават от тази лъжлива анти българска измет ПП и ДБ.
Коментиран от #35
23:35 02.11.2026
29 Какво печели Йотова и какво печели Гюров
Точно оборатното на лансираната дезинформация - истината е, че Йотова печели изборите сред гласоподавателите с по-висок образователен ценз.
- Илияна Йотова успя да направи пробив в 25 МИР в София
- Илияна Йотова спечели изборите в Пловдив
- Илияна Йотова спечели изборите във Варна
- Област Кърджали е единственият район извън столицата, в който води Гюров
- Гюров направи обрат и води уверено в Турция
- Йотова печели висшистите. Сред избирателите с висше образование Йотова получава 50,2% срещу 46% за Гюров
Коментиран от #32
23:35 02.11.2026
30 аман
23:35 02.11.2026
31 Контраудър
23:38 02.11.2026
32 Koe e 25-ти МИР в София, където печели
До коментар #29 от "Какво печели Йотова и какво печели Гюров":Илиана Йотова?
Илиана Йотова спечели в 25-ти МИР в София. Което е известно за него?
25-и Многомандатен избирателен район (МИР) в София е известен най-вече като „лидерския“ район, тъй като традиционно там се явяват основните политически лидери и председатели на партии в България (като Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Костадин Костадинов и др.), което го прави арена на така наречените „лидерски битки“.
Изборен характер: Той е един от най-големите избирателни райони в столицата. На последните президентски избори (ноември 2026 г.) районът донесе победа за двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а на парламентарните избори по-рано през годината там сериозен триумф записа Румен Радев и коалиция „Прогресивна България“.
23:42 02.11.2026
33 Не разбрах
23:44 02.11.2026
34 Наритай пацула в главата
23:44 02.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Не внушавайте
Но спечели в Кърджали и Турция, с което може наистина да се гордее.
Абе страшен успех, няма що, аз ако съм на негово място не бих се показал повече пред хора след този бой който отнесе.
23:46 02.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 00014
23:48 02.11.2026
40 С лъжите
До коментар #35 от "Пълзи обратно!":на измета ПП и ДБ, все ще си по нужниците и все така ще изглеждаш жалко и тъпо.
Коментиран от #42
23:48 02.11.2026
41 Гюров печели в област Кърджали
Коментиран от #43
23:51 02.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Който седи в скута на шиши
До коментар #41 от "Гюров печели в област Кърджали":като ПП и ДБ, печели във всички турски региони!
23:52 02.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 С лъжите
До коментар #42 от "Рипай у нужнико въшлю":на измета ПП и ДБ, все ще си по нужниците и все главата ти ще е вътре и все ще изглеждаш така тъпо и жалко. Няма такава измет като ПП и ДБ.
Коментиран от #49
23:54 02.11.2026
47 Прогресивно назад
23:55 02.11.2026
48 Шиши
23:55 02.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "късо име":Ами, как няма да гласуват в Кърджали за Гюров. Името му е турско. " Гюр" е турска дума.
00:00 03.11.2026
51 Така е
До коментар #49 от "У нужнико въшлю":Там е мястото на лъжеца на измета ПП и ДБ. Цял живот.
00:00 03.11.2026
52 Ала Бала
00:00 03.11.2026
53 МОНА ЛИСА
ИМА ИНТЕРСНИ ДОКУМЕНТИ
БОМЖИ В РУСИИ...ГЛЕДАЙТЕ
00:10 03.11.2026