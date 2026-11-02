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Йотова печели убедително в Монтана, Гюров – в София и Кърджали
  Тема: Избори

Йотова печели убедително в Монтана, Гюров – в София и Кърджали

2 Ноември, 2026 22:43 903 53

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • изборни резултати-
  • цик

Илияна Йотова и Кирил Вълчев вземат 28 от 31 района, а Андрей Гюров и Георги Кандев печелят в три

Йотова печели убедително в Монтана, Гюров – в София и Кърджали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят втория тур на президентските избори в 28 от общо 31 избирателни района в страната. Андрей Гюров и Георги Кандев вземат първото място в три района – 23-ти и 24-ти район в София, както и в Кърджали.

При 100% обработени протоколи Йотова и Вълчев получават 57,57% от гласовете, а Гюров и Кандев – 39,48%. Вотът „Не подкрепям никого“ е отбелязан от 2,95% от избирателите.

„Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,57%; Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,48%; не подкрепям никого – 2,95%“, обяви Централната избирателна комисия.

Монтана, Враца и Добрич са най-силните райони за Йотова

Най-голяма е подкрепата за Илияна Йотова в Монтана, където тя получава почти 73% от гласовете срещу 24% за Андрей Гюров. В абсолютни числа това са около 20 000 гласа за Йотова и над 6600 за Гюров.

Във Враца резултатът също е категоричен – над 72% за Йотова и повече от 24% за Гюров. Третият район, в който Йотова печели най-убедително, е Добрич. Там тя получава над 71% от гласовете, а Гюров – малко над 25%.

Гюров запазва преднината си в София-град

Най-силната подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев идва от София-град. В 23-ти избирателен район за тях са гласували близо 60% от избирателите, докато Йотова и Вълчев получават над 37%. В брой гласове това означава повече от 116 000 гласа за Гюров и около 73 200 за Йотова.

В 24-ти район Гюров печели с над 56% срещу 41% за Йотова. Третият район, в който той взема балотажа, е Кърджали. Там кандидат-президентската двойка Гюров–Кандев получава над 58% от гласовете, а Йотова–Вълчев – близо 39%.

Разпределението се различава от резултатите на първия тур, когато Гюров и Кандев печелят един район повече. Извън страната те също получават по-висока подкрепа – 56,4% срещу 41,4% за Йотова и Вълчев.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вярно е, че Йотова е руски

    13 12 Отговор
    шnuoнuн, като Радев, но пък ще ни е президент само още 4 години

    22:45 02.11.2026

  • 2 Ура!

    9 6 Отговор
    Ние сме на всеки километър!

    22:46 02.11.2026

  • 3 Методи Лалов бивш председател на СГС

    10 10 Отговор
    Избирателите на „Възраждане“ собственоръчно бетонираха властта на фaтмака, който им изяде партията. Toп политически шедьовър.

    Когато Борисов публично уж подкрепи Гюров, симпатизантите на Радев плюс цялата му държавна и общинска администрация се вдигнаха аварийно, за да не допуснат сваляне на правителството му.

    Имаше и пълно преливане на гласовете от „Възраждане“ и „Величие“ към Йотова (около +200 000 гласа): На първия тур Костадинов (191 хил.) и Ивелин Михайлов (58 хил.) имаха сумарно 251 000 гласа.

    Костадинов на практика спаси кoжата на Радев.

    Тази открита подкрепа формална с Банкя и Сараите изигра ролята на бумеранг и oтврати нормалните хора и мобилизира половин милион души отсреща да гласуват наказателно срещу новата сглобка.

    Възрожденците спасиха трона на човека, който ги обезличи като партия.
    "Това е второто дъно на сделката, напълно вероятно е Бойко да се е договорил и с двете страни едновременно, с идеята да изпързаля всички. Това е запазеният му почерк от двадесет години.

    Подава публично ръка на ПП-ДБ и им отпусна около 20- на хиляди гласа, крайно недостатъчни, за да спечелят балотажа, но напълно достатъчни, за да ги oмaжe до yшите и да събуди половин милион души отсреща да гласуват наказателно срещу новата сглобка.

    Така с един куршум Баце хем yнижи ПП-ДБ, хем си купи неприкосновеност от фaтмака. От утре арестуваните кметове си се прибират тихо по общините, а шaраните от двата лагера остават да се чудят кой точно ги преметна

    22:50 02.11.2026

  • 4 Питане

    16 10 Отговор
    Кога официално ще ни обявят за Задунайска република?

    22:50 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    11 7 Отговор
    МУТРАФОНСКИЯТ ИЗБОР
    КАКТО ВИНАГИ Е ГЛАПСУВАН

    23:04 02.11.2026

  • 7 Сандо

    15 11 Отговор
    Колко ли дни ще им трябват на гюровчетата да се успокоят по форумите?А иначе не е за учудване и е лесно обяснимо защо печелят в софето и в Кърджали.А останалата нормална България гласува с надеждата,че с този избор ще получи едно нормално и безопасно бъдеще.

    Коментиран от #17

    23:09 02.11.2026

  • 8 Фен

    10 6 Отговор
    Дори и Пеевски не успя да спаси либералната Секта от разгром.

    23:11 02.11.2026

  • 9 да да

    5 2 Отговор
    Тръткова пробеди на локуми....А Гюро беше на пост и пази гаргите.....

    23:11 02.11.2026

  • 10 Роджър Мур 007 ⛷️

    6 7 Отговор
    Хехехех петроханци, как ще коментирате че избирателите е Кърджали, които не говорят български, а турски са твърдо подкрепили вашия кандидат!? 🤭

    23:12 02.11.2026

  • 11 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    8 3 Отговор
    АПОСТОЛА Е КАЗАЛ:"КОЙТО НИ ОСВОБОДИ
    ТОЙ ЩЕ НИ ЗАРОБИ"

    23:14 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Знае как да се отблагодари

    8 6 Отговор
    Какви погледи хвърляше на фатмака Йотова като му благодареше. Професионалистка😜😜😜

    23:15 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сестра мутрафонова

    6 5 Отговор
    Може да се отдаде на заслужена шопинг почивка за сметка на народа през следващите години.

    23:17 02.11.2026

  • 16 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    5 5 Отговор
    СНАХАТА НА РОССИ
    НИ НАПОМНЯ ЧЕ СМЕ
    ОТ ЖЕНСКАТА СТРАНА

    БАЩА И
    ЕДИНСТВЕН СИ ПОЕ
    ВИНАТА БЕЗ МЕЗЕ

    23:18 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смазваща победа

    8 9 Отговор
    над лъжливата безродна пасмина ПП и ДБ! Браво на българите! В важният момент застанаха зад България и срещу националните предатели ПП и ДБ!

    23:23 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    6 3 Отговор
    АПОСТОЛА НА НЕСЪСТОЯЛАТА СЕ
    БЪЛГАРСКА СВОБОДА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПИШЕ ДО АГЕНТА НА РОССИ
    ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ:

    "БАЮ ЛИБЕНЕ,
    ДОЧУВАМ,ЧЕ ВИЕ С ОНАЯ ЛУДЕТИНА
    БОТЬОВА
    СТЕ РЕШИЛИ ДА ДОКАРАТЕ
    СМРАДЛИВИЯ РУСКИ БОТУШ У
    БУГАРСКО.
    АКО ТОВА Е ВЕРНО
    АЗ С МОЙТЕ ДВЕТЕ КУНКИ
    ЧЕПКИТЕ ВИ ЩЕ ОТСЕКА

    КОЙТО НИ ОСВОБОДИ
    ТОЙ ЩЕ НИ ЗАРОБИ!!!..."

    Коментиран от #28

    23:27 02.11.2026

  • 23 Аз съм от Мездрея, Монтанско

    1 2 Отговор
    , все се обърка! Нема млади, нема деца, мрем като муи , а къщете ни на по два ката празни и зловещи!
    Сега все се руши!
    Не я сакаме тая, ама ония с кривата уста ептен не стае!

    23:31 02.11.2026

  • 24 Сядаш в скута на шиши

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    и са за теб! 😄

    23:33 02.11.2026

  • 25 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    3 2 Отговор
    НА ДУМИТЕ НА ХОРАТА ЧЕ ЩЕ Е ЦАР СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

    АПОСТЛА НА НЕСЪСТОЯЛАТА СЕ БЪЛГАРСКА СВОБОДА Е ОТГОВАРЯЛ:

    СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ЩЕ ОТИДА ПРИ МОИТЕ ПОРОБЕНИ БРАТЯ БЪЛГАРИ ДА СЕ БОРЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО И ОТ ЛЮДОЕДИТЕ РОССИ

    23:33 02.11.2026

  • 26 късо име

    6 4 Отговор
    Хайде сега ми кажете, кой и кави печелеха изборите в Кърджали в последните 37 години.
    А, така.
    А сега ми кажете от КОИ е Гюров, щом печели в Кърджали и Разград?

    Коментиран от #50

    23:34 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Лъжите ви

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":

    първо ви правят жалки и второ отвращават от тази лъжлива анти българска измет ПП и ДБ.

    Коментиран от #35

    23:35 02.11.2026

  • 29 Какво печели Йотова и какво печели Гюров

    5 4 Отговор
    Излезнаха окончателните данни от социологическите проучвания.

    Точно оборатното на лансираната дезинформация - истината е, че Йотова печели изборите сред гласоподавателите с по-висок образователен ценз.
    - Илияна Йотова успя да направи пробив в 25 МИР в София
    - Илияна Йотова спечели изборите в Пловдив
    - Илияна Йотова спечели изборите във Варна
    - Област Кърджали е единственият район извън столицата, в който води Гюров
    - Гюров направи обрат и води уверено в Турция
    - Йотова печели висшистите. Сред избирателите с висше образование Йотова получава 50,2% срещу 46% за Гюров

    Коментиран от #32

    23:35 02.11.2026

  • 30 аман

    2 2 Отговор
    Стига вече с тез мъпети 😅

    23:35 02.11.2026

  • 31 Контраудър

    2 5 Отговор
    Разделете 57 на 38. Разликата е 50%. Тове е силата на Йотова, съкрушителна победа над ултра леви-атлантици.

    23:38 02.11.2026

  • 32 Koe e 25-ти МИР в София, където печели

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Какво печели Йотова и какво печели Гюров":

    Илиана Йотова?

    Илиана Йотова спечели в 25-ти МИР в София. Което е известно за него?

    25-и Многомандатен избирателен район (МИР) в София е известен най-вече като „лидерския“ район, тъй като традиционно там се явяват основните политически лидери и председатели на партии в България (като Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Костадин Костадинов и др.), което го прави арена на така наречените „лидерски битки“.

    Изборен характер: Той е един от най-големите избирателни райони в столицата. На последните президентски избори (ноември 2026 г.) районът донесе победа за двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а на парламентарните избори по-рано през годината там сериозен триумф записа Румен Радев и коалиция „Прогресивна България“.

    23:42 02.11.2026

  • 33 Не разбрах

    1 4 Отговор
    Договора с БОТАШ кога ще даде ефект?

    23:44 02.11.2026

  • 34 Наритай пацула в главата

    1 0 Отговор
    Мощно!!!

    23:44 02.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не внушавайте

    6 1 Отговор
    Гюров не печели изобщо убедително в София, само в двата района има успех, в третия е загубил. Загуби и в Пловдив, с който се хвалеше след първи тур. Няма никакъв успех и във Варна, където кмета дори е техен.
    Но спечели в Кърджали и Турция, с което може наистина да се гордее.

    Абе страшен успех, няма що, аз ако съм на негово място не бих се показал повече пред хора след този бой който отнесе.

    23:46 02.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 00014

    3 1 Отговор
    В София винаги печели батакът. Така беше и със СДС, с царя, с банкянския зеленчук. И цялата държава оттам тръгва надолу.

    23:48 02.11.2026

  • 40 С лъжите

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пълзи обратно!":

    на измета ПП и ДБ, все ще си по нужниците и все така ще изглеждаш жалко и тъпо.

    Коментиран от #42

    23:48 02.11.2026

  • 41 Гюров печели в област Кърджали

    2 1 Отговор
    Андрей Гюров и Георги Кандев печелят балотажа на президентските избори в област Кърджали с 58,47% от гласовете (при обработени 100% от протоколите). Тяхната опонентка Илияна Йотова получава 38,70%.

    Коментиран от #43

    23:51 02.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Който седи в скута на шиши

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Гюров печели в област Кърджали":

    като ПП и ДБ, печели във всички турски региони!

    23:52 02.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 С лъжите

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Рипай у нужнико въшлю":

    на измета ПП и ДБ, все ще си по нужниците и все главата ти ще е вътре и все ще изглеждаш така тъпо и жалко. Няма такава измет като ПП и ДБ.

    Коментиран от #49

    23:54 02.11.2026

  • 47 Прогресивно назад

    1 0 Отговор
    към кончината

    23:55 02.11.2026

  • 48 Шиши

    1 0 Отговор
    Моите хора

    23:55 02.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "късо име":

    Ами, как няма да гласуват в Кърджали за Гюров. Името му е турско. " Гюр" е турска дума.

    00:00 03.11.2026

  • 51 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "У нужнико въшлю":

    Там е мястото на лъжеца на измета ПП и ДБ. Цял живот.

    00:00 03.11.2026

  • 52 Ала Бала

    1 1 Отговор
    аз за първи път от 30 години насам чувам че има София град. София село да, ама Град?

    00:00 03.11.2026

  • 53 МОНА ЛИСА

    0 0 Отговор
    В Ю ТУБ
    ИМА ИНТЕРСНИ ДОКУМЕНТИ
    БОМЖИ В РУСИИ...ГЛЕДАЙТЕ

    00:10 03.11.2026

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