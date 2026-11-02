Йотова печели убедително в Монтана, Гюров – в София и Кърджали

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят втория тур на президентските избори в 28 от общо 31 избирателни района в страната. Андрей Гюров и Георги Кандев вземат първото място в три района – 23-ти и 24-ти район в София, както и в Кърджали.

При 100% обработени протоколи Йотова и Вълчев получават 57,57% от гласовете, а Гюров и Кандев – 39,48%. Вотът „Не подкрепям никого“ е отбелязан от 2,95% от избирателите.

Монтана, Враца и Добрич са най-силните райони за Йотова

„Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,57%; Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,48%; не подкрепям никого – 2,95%“, обяви Централната избирателна комисия.

Най-голяма е подкрепата за Илияна Йотова в Монтана, където тя получава почти 73% от гласовете срещу 24% за Андрей Гюров. В абсолютни числа това са около 20 000 гласа за Йотова и над 6600 за Гюров.

Във Враца резултатът също е категоричен – над 72% за Йотова и повече от 24% за Гюров. Третият район, в който Йотова печели най-убедително, е Добрич. Там тя получава над 71% от гласовете, а Гюров – малко над 25%.

Гюров запазва преднината си в София-град

Най-силната подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев идва от София-град. В 23-ти избирателен район за тях са гласували близо 60% от избирателите, докато Йотова и Вълчев получават над 37%. В брой гласове това означава повече от 116 000 гласа за Гюров и около 73 200 за Йотова.

В 24-ти район Гюров печели с над 56% срещу 41% за Йотова. Третият район, в който той взема балотажа, е Кърджали. Там кандидат-президентската двойка Гюров–Кандев получава над 58% от гласовете, а Йотова–Вълчев – близо 39%.

Разпределението се различава от резултатите на първия тур, когато Гюров и Кандев печелят един район повече. Извън страната те също получават по-висока подкрепа – 56,4% срещу 41,4% за Йотова и Вълчев.

Източници: bntnews.bg