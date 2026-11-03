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Правната комисия продължава изслушването на кандидатите за ВСС

Правната комисия продължава изслушването на кандидатите за ВСС

3 Ноември, 2026 06:42 471 3

  • всс-
  • правна комисия-
  • народно събрание-
  • съдебна реформа

На 2 и 3 ноември се представят 13 кандидати за шест места в съдийската колегия. Следват изслушванията за пет места в прокурорската колегия

Правната комисия продължава изслушването на кандидатите за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентарната правна комисия продължава изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Процедурата започна на 2 ноември, като кандидатите представят концепциите си и отговарят на въпроси на депутатите и неправителствени организации.

На 2 и 3 ноември комисията изслушва 13 кандидати за шест места в съдийската колегия. На 4 и 5 ноември предстои да бъдат представени осем кандидатури за пет места в прокурорската колегия.

За избора са нужни 160 гласа

Парламентът трябва да избере членовете на ВСС до 19 ноември. За всеки кандидат е необходимо мнозинство от най-малко 160 депутатски гласа.

Председателят на правната комисия проф. Янка Тянкова заяви, че няма да бъдат правени договорки между „Прогресивна България“, ГЕРБ и ДПС. „Няма план „Б““, каза тя в отговор на въпрос какво ще последва, ако парламентът отново не събере необходимото мнозинство.

По думите ѝ депутатите ще имат възможност чрез гласуването да покажат дали заявената от тях съдебна реформа и изборът на нов ВСС са реален приоритет.

Какво следва

След приключването на изслушванията кандидатурите трябва да бъдат подложени на гласуване в пленарната зала. Всеки от избраните членове трябва да получи подкрепата на минимум 160 народни представители, за да бъде попълнена парламентарната квота във ВСС.

Източници: bntnews.bg


София / България
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  • 3 Шах ! И Мат !

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    Продължава !

    07:41 03.11.2026

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