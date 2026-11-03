Жители на „Дружба“ протестираха заради липса на топла вода

Жители на столичния квартал „Дружба“ излязоха на протест заради продължителна авария на „Топлофикация София“. По думите им седмици наред те са без топлоподаване и топла вода, а обявените срокове за ремонта са променяни многократно.
В района на блокове 99 и 101 в края на септември или началото на октомври на улицата е започнала да изтича топла вода, образувала се е и голяма локва. Подаването към двете сгради е спряно на 8 октомври.
„Вече пет пъти сменят датата за възстановяване на топлоподаването“, заяви Десислава Джерманска, която живее в близост до мястото на аварията. Тя разказа, че след спирането на водата са поставени две заградителни колчета с лента, но ремонтни екипи не са започнали работа.
По думите на Джерманска при разговор с горещата телефонна линия на дружеството на живущите е било обяснено, че има твърде много аварии и техният блок не е приоритет. Жителите са подали жалба чрез район „Искър“ до заместник-кмета, но са получили отговор, че срокът за реакция е един месец.
Проблеми и в други блокове
Аварии има и в блокове 128 и 98. Живуща в блок 128 заяви, че двете сгради са без топла вода от август. През септември подаването е било възстановено за три или четири дни, след което е спряло напълно на 18 септември.
Според нея всяка седмица се посочва нов срок за пускане на топлоподаването. Първоначално е било обявено, че това ще стане в петък вечерта, но датата е променяна за следващата седмица, а впоследствие и за по-отдалечен период.
Какво обяснява „Топлофикация София“
От „Топлофикация София“ съобщиха, че топлата вода в района е спряна заради ремонтни дейности и подмяна на тръби от топлопровода. Дружеството уточни, че с приоритет се отстраняват повреди към социални заведения, детски градини и училища.
Оттам посочват, че заради ангажирането на екипите с тези аварии физически не могат да достигнат своевременно до повредите при жилищните сгради. Конкретна окончателна дата за възстановяване на топлоподаването към всички засегнати блокове не е посочена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 еврозонит умнокрасив
08:37 03.11.2026
7 Боруна Лом
Коментиран от #8
08:38 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Роко
Коментиран от #11
08:55 03.11.2026
10 европрогрес
09:00 03.11.2026
11 системата ви .......
До коментар #9 от "Роко":Защото сега топлофикация е капиталистическа.Тез комунисти са ви я построили само за беля да я крадете.Един язовир неможите да построите сега ,че газифициране щели да правят.Газ откъде ,че нещо поскъпна?То да не ви е както едно време кого бяхме с Русия.
09:05 03.11.2026
12 мисиркии
09:18 03.11.2026
13 ЗиС 5
09:32 03.11.2026