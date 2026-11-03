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Жители на „Дружба“ протестираха заради липса на топла вода
  Тема: Топлофикация

Жители на „Дружба“ протестираха заради липса на топла вода

3 Ноември, 2026 08:16 623 13

  • дружба-
  • топла вода-
  • топлофикация софия-
  • авария-
  • протест

Хората твърдят, че авариите продължават от седмици, а сроковете за ремонт са променяни многократно. От „Топлофикация София“ обясниха, че приоритет са повредите към училища, детски градини и социални заведения

Жители на „Дружба“ протестираха заради липса на топла вода - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал „Дружба“ излязоха на протест заради продължителна авария на „Топлофикация София“. По думите им седмици наред те са без топлоподаване и топла вода, а обявените срокове за ремонта са променяни многократно.

В района на блокове 99 и 101 в края на септември или началото на октомври на улицата е започнала да изтича топла вода, образувала се е и голяма локва. Подаването към двете сгради е спряно на 8 октомври.

„Вече пет пъти сменят датата за възстановяване на топлоподаването“, заяви Десислава Джерманска, която живее в близост до мястото на аварията. Тя разказа, че след спирането на водата са поставени две заградителни колчета с лента, но ремонтни екипи не са започнали работа.

По думите на Джерманска при разговор с горещата телефонна линия на дружеството на живущите е било обяснено, че има твърде много аварии и техният блок не е приоритет. Жителите са подали жалба чрез район „Искър“ до заместник-кмета, но са получили отговор, че срокът за реакция е един месец.

Проблеми и в други блокове

Аварии има и в блокове 128 и 98. Живуща в блок 128 заяви, че двете сгради са без топла вода от август. През септември подаването е било възстановено за три или четири дни, след което е спряло напълно на 18 септември.

Според нея всяка седмица се посочва нов срок за пускане на топлоподаването. Първоначално е било обявено, че това ще стане в петък вечерта, но датата е променяна за следващата седмица, а впоследствие и за по-отдалечен период.

Какво обяснява „Топлофикация София“

От „Топлофикация София“ съобщиха, че топлата вода в района е спряна заради ремонтни дейности и подмяна на тръби от топлопровода. Дружеството уточни, че с приоритет се отстраняват повреди към социални заведения, детски градини и училища.

Оттам посочват, че заради ангажирането на екипите с тези аварии физически не могат да достигнат своевременно до повредите при жилищните сгради. Конкретна окончателна дата за възстановяване на топлоподаването към всички засегнати блокове не е посочена.


София / България
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  • 6 еврозонит умнокрасив

    5 0 Отговор
    Е колко е зима.....Поне сме в клуба на богатите и имаме банани у шоповете.

    08:37 03.11.2026

  • 7 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТО ТОВА,, ДРУЖБА,, НЕ БЕШЕ ЛИ В ПАЗАРДЖИК? ВЪРНЕТЕ СЕ НА СЕЛО,ТАМ НЯМА ПРОБЛЕМИ!

    Коментиран от #8

    08:38 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Роко

    2 0 Отговор
    Защо не се закрие таз соц.топлофикация.Да се прекара газ до всеки блок,до всеки апартамент.Да си направи всеки индивидуална отоплителна система ,и да си я пуска и гаси когато ми е кеф.И няма друг да им бъде виновен.

    Коментиран от #11

    08:55 03.11.2026

  • 10 европрогрес

    2 0 Отговор
    Разменям банан за кофа топла вода.

    09:00 03.11.2026

  • 11 системата ви .......

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Роко":

    Защото сега топлофикация е капиталистическа.Тез комунисти са ви я построили само за беля да я крадете.Един язовир неможите да построите сега ,че газифициране щели да правят.Газ откъде ,че нещо поскъпна?То да не ви е както едно време кого бяхме с Русия.

    09:05 03.11.2026

  • 12 мисиркии

    1 0 Отговор
    няма такова нещо аз живея в дружба и топла вода си имаме и никой не протестира! ама в кой град вече е друго нещо…

    09:18 03.11.2026

  • 13 ЗиС 5

    0 0 Отговор
    Има аварии,защото тръбите са от времето на бая Тоша и са изчурели. Трябва тръбопроводите изцяло да бъдат сменени. Иначе ще си я караме на бойлери. За топла вода.Няма общественни бани вече,за да се къпят там хората срещу 50 стотинки,сега срещу 50 евроцента.

    09:32 03.11.2026

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