Константин Проданов: Газът няма да повиши сметките за ток

Увеличението на цената на природния газ с 33% няма да доведе до по-високи сметки за ток и парно за домакинствата. Това заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
„По никакъв начин увеличението на цената на природния газ няма да повлияе върху сметките за ток или за отопление. Такъв ангажимент правителството вече е поело и сега го препотвърждаваме“, каза Проданов.
Компенсации до края на отоплителния сезон
По думите му сметките за ток и парно ще останат без промяна до края на настоящия отоплителен сезон, който приключва в края на юни 2027 г.
Проданов посочи, че за тази цел са предвидени компенсаторни механизми, включително чрез Фонда за сигурност на енергийната система. По думите му действат и мерки за подкрепа на бизнеса при определени нива на цените на електроенергията.„Предизборната кампания свърши, лъжите е добре да престанат“, коментира Константин Проданов.
Спорът за решението на КЕВР
Председателят на бюджетната комисия заяви, че решението за повишаване на цената на природния газ е на Комисията за енергийно и водно регулиране. Той определи като несъстоятелни твърденията, че правителството може да контролира момента на решението или да влияе върху независимия регулатор.
Проданов обвини опозиционни сили, че използват поскъпването на газа за политически атаки и манипулативни внушения след президентските избори.
Той заяви още, че дори след увеличението цената на природния газ в България остава с 40% по-ниска от тази на международната борса. Според него опозицията смесва пазарната цена на газа с регулираните цени за крайните битови потребители на отопление и електроенергия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
14:47 03.11.2026
4 Още и още
14:48 03.11.2026
5 Цените
14:48 03.11.2026
6 Заради глупашката русофобия
Европейският газов ориентир TTF се търгува около 100 евро за мегаватчас, докато съпоставимият декемврийски контракт на американския Henry Hub е под 3 долара за милион британски топлинни единици. След преизчисляване в еднаква валута и мерна единица разликата е около 11 пъти. За европейската индустрия, включително българската, това е пряк удар върху конкурентоспособността..
Коментиран от #9
14:50 03.11.2026
7 коце а поното барабар с сградна инстл
14:51 03.11.2026
8 ЦК на БКП
Сетих се. Ще почнем даже да си мечтаем за "кошницата с грижа" - празна, празна, ама пак имаше кошница...
Това, дето ще рефлектира върху всичко останало, е без абсолютно никакво значение за вас, другари прогресисти... Скоро, МНОГО СКОРО !!!
14:55 03.11.2026
9 Мериленд
До коментар #6 от "Заради глупашката русофобия":Доколкото си спомням русия ни обяви за враг и ни спря газа без предупреждение.
Коментиран от #17
14:58 03.11.2026
10 Просто човек
14:59 03.11.2026
11 Така де
Коментиран от #13
15:01 03.11.2026
12 Трол
15:04 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Спомням
15:08 03.11.2026
15 Рамбо
15:10 03.11.2026
16 само ще плащате
15:10 03.11.2026
17 Гост
До коментар #9 от "Мериленд":Нищо не ни е спирала Русия, ние просто отгаказхме да плащаме.
15:10 03.11.2026
18 Промяна
15:14 03.11.2026
19 Тоя мунчовец с
кутьовци хладилници шишковци УЖАСТ.
15:21 03.11.2026
20 Баба Веса
15:24 03.11.2026
21 шаа
15:28 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хъхъ
Цените пак ще се вдигнат …
15:32 03.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Аба Оранжавко
15:43 03.11.2026
26 Нафърфорий
15:50 03.11.2026