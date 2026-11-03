Константин Проданов: Газът няма да повиши сметките за ток

Увеличението на цената на природния газ с 33% няма да доведе до по-високи сметки за ток и парно за домакинствата. Това заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.

„По никакъв начин увеличението на цената на природния газ няма да повлияе върху сметките за ток или за отопление. Такъв ангажимент правителството вече е поело и сега го препотвърждаваме“, каза Проданов.

Компенсации до края на отоплителния сезон

По думите му сметките за ток и парно ще останат без промяна до края на настоящия отоплителен сезон, който приключва в края на юни 2027 г.

Проданов посочи, че за тази цел са предвидени компенсаторни механизми, включително чрез Фонда за сигурност на енергийната система. По думите му действат и мерки за подкрепа на бизнеса при определени нива на цените на електроенергията.

Спорът за решението на КЕВР

„Предизборната кампания свърши, лъжите е добре да престанат“, коментира Константин Проданов.

Председателят на бюджетната комисия заяви, че решението за повишаване на цената на природния газ е на Комисията за енергийно и водно регулиране. Той определи като несъстоятелни твърденията, че правителството може да контролира момента на решението или да влияе върху независимия регулатор.

Проданов обвини опозиционни сили, че използват поскъпването на газа за политически атаки и манипулативни внушения след президентските избори.

Той заяви още, че дори след увеличението цената на природния газ в България остава с 40% по-ниска от тази на международната борса. Според него опозицията смесва пазарната цена на газа с регулираните цени за крайните битови потребители на отопление и електроенергия.