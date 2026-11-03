Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Константин Проданов: Газът няма да повиши сметките за ток
  Тема: Икономика

Константин Проданов: Газът няма да повиши сметките за ток

3 Ноември, 2026 14:44 705 26

  • константин проданов-
  • природен газ-
  • цени на тока-
  • отопление-
  • кевр

Председателят на бюджетната комисия увери, че цените за домакинствата ще останат без промяна до края на отоплителния сезон през юни 2027 г

Константин Проданов: Газът няма да повиши сметките за ток - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Увеличението на цената на природния газ с 33% няма да доведе до по-високи сметки за ток и парно за домакинствата. Това заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.

„По никакъв начин увеличението на цената на природния газ няма да повлияе върху сметките за ток или за отопление. Такъв ангажимент правителството вече е поело и сега го препотвърждаваме“, каза Проданов.

Компенсации до края на отоплителния сезон

По думите му сметките за ток и парно ще останат без промяна до края на настоящия отоплителен сезон, който приключва в края на юни 2027 г.

Проданов посочи, че за тази цел са предвидени компенсаторни механизми, включително чрез Фонда за сигурност на енергийната система. По думите му действат и мерки за подкрепа на бизнеса при определени нива на цените на електроенергията.

„Предизборната кампания свърши, лъжите е добре да престанат“, коментира Константин Проданов.

Спорът за решението на КЕВР

Председателят на бюджетната комисия заяви, че решението за повишаване на цената на природния газ е на Комисията за енергийно и водно регулиране. Той определи като несъстоятелни твърденията, че правителството може да контролира момента на решението или да влияе върху независимия регулатор.

Проданов обвини опозиционни сили, че използват поскъпването на газа за политически атаки и манипулативни внушения след президентските избори.

Той заяви още, че дори след увеличението цената на природния газ в България остава с 40% по-ниска от тази на международната борса. Според него опозицията смесва пазарната цена на газа с регулираните цени за крайните битови потребители на отопление и електроенергия.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    16 0 Отговор
    Ще има ли режим на тока..?

    14:47 03.11.2026

  • 4 Още и още

    22 0 Отговор
    Идиот до идиота!

    14:48 03.11.2026

  • 5 Цените

    21 0 Отговор
    На храната и лекарствата. Качеството. За какво ви избирахме?

    14:48 03.11.2026

  • 6 Заради глупашката русофобия

    10 11 Отговор
    Газът в Европа е 11 пъти по-скъп от този в САЩ !!
    Европейският газов ориентир TTF се търгува около 100 евро за мегаватчас, докато съпоставимият декемврийски контракт на американския Henry Hub е под 3 долара за милион британски топлинни единици. След преизчисляване в еднаква валута и мерна единица разликата е около 11 пъти. За европейската индустрия, включително българската, това е пряк удар върху конкурентоспособността..

    Коментиран от #9

    14:50 03.11.2026

  • 7 коце а поното барабар с сградна инстл

    10 0 Отговор
    Газът няма да повиши сметките за ток

    14:51 03.11.2026

  • 8 ЦК на БКП

    16 0 Отговор
    Като няма да повиши що го вдигате?
    Сетих се. Ще почнем даже да си мечтаем за "кошницата с грижа" - празна, празна, ама пак имаше кошница...
    Това, дето ще рефлектира върху всичко останало, е без абсолютно никакво значение за вас, другари прогресисти... Скоро, МНОГО СКОРО !!!

    14:55 03.11.2026

  • 9 Мериленд

    18 5 Отговор

    До коментар #6 от "Заради глупашката русофобия":

    Доколкото си спомням русия ни обяви за враг и ни спря газа без предупреждение.

    Коментиран от #17

    14:58 03.11.2026

  • 10 Просто човек

    15 0 Отговор
    Но ще доведе до по-високи разходи в производството и съответно ще поскъпнат скобите…Прогресивно ми е!

    14:59 03.11.2026

  • 11 Така де

    15 0 Отговор
    Прав си Проданов. Увеличението на газа не само няма да увеличи цената на тока и парното, ами даже ще ги намали! Бъди рахат!

    Коментиран от #13

    15:01 03.11.2026

  • 12 Трол

    9 0 Отговор
    Значи ще стане обратното.

    15:04 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Спомням

    4 3 Отговор
    си какво говерха за еврото!

    15:08 03.11.2026

  • 15 Рамбо

    9 0 Отговор
    Тая некадърна комунистическа сган не е виновна че вдига цените, виновни са БОТАШиските овце разбира се. Вдигай цените на бедните ще вземете голия мамул ми поне да оберете червената богата паплач.

    15:10 03.11.2026

  • 16 само ще плащате

    5 0 Отговор
    повече

    15:10 03.11.2026

  • 17 Гост

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Мериленд":

    Нищо не ни е спирала Русия, ние просто отгаказхме да плащаме.

    15:10 03.11.2026

  • 18 Промяна

    9 0 Отговор
    УУУУУУ ДЪРТИТЕ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ С ЛЪЖИ ЗАГРАБИХА ВСИЧКО Е ЩОМ ИМА МАЛОУМНИЦИ

    15:14 03.11.2026

  • 19 Тоя мунчовец с

    7 0 Отговор
    Каносаната коса и тоя не е уред.
    кутьовци хладилници шишковци УЖАСТ.

    15:21 03.11.2026

  • 20 Баба Веса

    6 0 Отговор
    Лъжец. Излъгахте хората.

    15:24 03.11.2026

  • 21 шаа

    1 0 Отговор
    сладур, дали си вярва?

    15:28 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хъхъ

    5 0 Отговор
    ОСТАВКА пумита лъжливи !
    Цените пак ще се вдигнат …

    15:32 03.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аба Оранжавко

    1 0 Отговор
    На всички комуняги ли ви е вродено така нагло да лъжете и манипуирате народа. Абе ти като ги говориш тези неща дали си вярваш. Боже колко прос народ има по тая земя Боже.

    15:43 03.11.2026

  • 26 Нафърфорий

    1 0 Отговор
    Добре де, защо сега Радев не "размрази" договора с БОТАШ и да потече евтин газ от Турция? Нали уж беше много изгоден тоя договор? Айде, честито на избралите вчера Йотова! Днес Радев чрез КЕВР им нафърфори 33% поскъпване на природния газ. Върху тез проценти са ДДС, акциз и такси да ти го доставят. Газта стана 1.25 евро,към ноември. За от декември до март догодина цените на прогресистите ще хвръкнат в космоса.За разлика при ПП и при спряна руска газ, плащахме по левче. Прогресивно ли ви е?

    15:50 03.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове