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Одитите показаха проблеми в бюджета и управлението на АПИ (ОБЗОР)

Одитите показаха проблеми в бюджета и управлението на АПИ (ОБЗОР)

3 Ноември, 2026 14:49 697 5

  • сметна палата-
  • публични финанси-
  • държавен дълг-
  • апи-
  • бюджет

Сметната палата е установила нарастващ дълг, неизплатени средства за ремонти и поети от АПИ ангажименти за 18,2 млрд. лева

Одитите показаха проблеми в бюджета и управлението на АПИ (ОБЗОР) - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Одитите на Сметната палата, възложени от Народното събрание, показват сериозни проблеми в управлението на публичните финанси, социалноосигурителната система и Агенция „Пътна инфраструктура“. Провереният период за публичните финанси обхваща времето от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов определи резултатите като картина на „безотговорно харчене на публичните финанси“, при което не е отчетена дългосрочната цена на решенията. Председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев заяви, че одитът показва реалното състояние на държавната хазна.

Дългът и разходите за заплати растат

По данни, представени от Белчев, разходите само за обслужване на държавния дълг са се увеличили от около 1 млрд. евро през 2020 г. до над 2,5 млрд. евро през 2025 г.

Кумулативният ефект от автоматичните механизми за индексация на възнагражденията в публичния сектор е достигнал 14,3 млрд. лева. Белчев посочи, че след законово увеличение тези разходи се превръщат в постоянни и трудно могат да бъдат намалени при влошаване на финансовото състояние.

За същия период населението на България е намаляло със 7,11%, докато броят на служителите в публичния сектор на 1000 души се е увеличил от 24 на 28. Средното изпълнение на планираните инвестиции е било 78%.

Според представените данни дефицитът през 2025 г. е достигнал 6,73 млрд. евро, а реалният структурен дефицит се е влошил до 4,1% от брутния вътрешен продукт. „Последните няколко години сме живели назаем, който ще плащат нашите деца“, коментира Проданов.

АПИ е поела ангажименти за 18,2 млрд. лева

При управлението на АПИ са установени значителни разминавания между поетите договорни задължения и разходната база. По данни, представени от Проданов, агенцията е поела ангажименти за 18,2 млрд. лева при разходна база от 11,4 млрд. лева.

Недостигът е наложил отпускането на над 1,6 млрд. лева чрез извънредни постановления по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Част от средствата са използвани за изплащане на стари задължения за текущи ремонти.

Над 1000 сертификата за реално извършени ремонти, включително от 2022, 2024 и 2025 г., са били задържани и неодобрени с години. Стойността на дейностите е около 2 млрд. лева, натрупаните лихви са над 6 млн. лева, а неизплатените компенсации са около 300 млн. лева.

Според заключенията на Сметната палата, ако тези задължения са били отчитани своевременно, законовите ограничения за дефицита са щели да бъдат надхвърлени през 2021, 2024 и 2025 г.

Разходите за пенсии и обезщетения са нараснали със 106%

Одитът на социалноосигурителната система е установил, че разходите за пенсии и обезщетения са се увеличили със 106% за разглеждания период. За сравнение, брутният вътрешен продукт е нараснал с 87,6%.

Проданов потвърди, че през периода са управлявали и кабинети, назначени от тогавашния президент Румен Радев. Той уточни, че тези правителства са работили с други парламенти и бюджети и не са приемали бюджетите, разглеждани в одитите.

Следващата стъпка е представянето на проектобюджета в петък и внасянето му в Народното събрание.


София / България
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  • 2 Кина

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    14:54 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ББ от Банкя

    4 1 Отговор
    Че ме фанете за дедовия, чекмеджето прелива, офшорките пращят, щерката бетонира софия с 22 етажа небостъргачи

    15:26 03.11.2026

  • 5 Ами сега

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    В общината с най-милио...ния км..ет няма одити............Гепи се погрижи..привет от С.Д.С Кра..де Карло...во.

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