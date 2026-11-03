Студенти в „Студентски град“ мръзнат без парно

Студенти, настанени в общежития в столичния квартал „Студентски град“, се оплакват, че мръзнат в стаите си заради липса на отопление. В редица сгради парното все още не е пуснато, а в някои блокове е забранено използването на допълнителни електрически отоплителни уреди.

За проблема съобщава „Фокус“, след като медията вече разказа за затруднения с топлата вода в част от студентските общежития. Така живеещите в блоковете се оказват без възможност нито да разчитат на парно, нито сами да затоплят помещенията си.

Недоволството е свързано и с липсата на топла вода. Студентите определят съчетанието от „липса на топла вода, неработещо отопление и забрана за използване на електрически уреди“ като неприемливо.

В публикацията не се посочват конкретни общежития, в които ограниченията са въведени, нито срок за пускане на отоплението. Не е представена и позиция на отговорна институция или на ръководство на засегнат блок.

Източници: novini.bg, focus-news.net