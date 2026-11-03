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Студенти в „Студентски град“ мръзнат без парно

Студенти в „Студентски град“ мръзнат без парно

3 Ноември, 2026 15:51 366 10

  • студентски град-
  • студентски общежития-
  • отопление-
  • топла вода

В част от общежитията няма отопление, а в някои блокове е забранено използването на електрически уреди. Студентите се оплакват и от липса на топла вода

Студенти в „Студентски град“ мръзнат без парно - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Студенти, настанени в общежития в столичния квартал „Студентски град“, се оплакват, че мръзнат в стаите си заради липса на отопление. В редица сгради парното все още не е пуснато, а в някои блокове е забранено използването на допълнителни електрически отоплителни уреди.

За проблема съобщава „Фокус“, след като медията вече разказа за затруднения с топлата вода в част от студентските общежития. Така живеещите в блоковете се оказват без възможност нито да разчитат на парно, нито сами да затоплят помещенията си.

Недоволството е свързано и с липсата на топла вода. Студентите определят съчетанието от „липса на топла вода, неработещо отопление и забрана за използване на електрически уреди“ като неприемливо.

В публикацията не се посочват конкретни общежития, в които ограниченията са въведени, нито срок за пускане на отоплението. Не е представена и позиция на отговорна институция или на ръководство на засегнат блок.

Източници: novini.bg, focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    4 1 Отговор
    Студенти или наркомани...?

    15:53 03.11.2026

  • 2 Ами

    1 2 Отговор
    Да се топлят по двойки, но не еднополови, тъкмо може да се пооправи раждаемостта😉

    15:53 03.11.2026

  • 3 Как е в Америка?

    5 0 Отговор
    Който иска да учи тегли заем от 300 000 долара и след това го изплаща 30 години!
    А тука е все още жив комунизъм!

    Коментиран от #6

    15:55 03.11.2026

  • 4 Това не е "Студентски град"

    4 0 Отговор
    Това е град на разврата!
    Чалготека!

    15:57 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И отгоре на това тук

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Как е в Америка?":

    Студентите непрекъснато стачкуват
    при символично заплащане за обучението
    Натискат и са работят

    15:59 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 12...34

    2 0 Отговор
    Нищо и няма нали искаха комунизъм

    16:00 03.11.2026

  • 9 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 0 Отговор
    Отопление има но университетите измислиха термина ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОТОПЛЕНИЕТО.
    Какво означава това , скрит режим на икономия от отопление като вечер след 23.00ч се изключва топло захранването. Това е много стар номер, още от времето на централно ССО. Тогава още можеше да се грееш с духалка.

    16:00 03.11.2026

  • 10 Стига бе

    1 0 Отговор
    Никакви студентки не са, а евтини компаньонки от Прованса, обслужващи мутретата.

    16:00 03.11.2026

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