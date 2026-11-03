Студенти в „Студентски град“ мръзнат без парно

Студенти, настанени в общежития в столичния квартал „Студентски град“, се оплакват, че мръзнат в стаите си заради липса на отопление. В редица сгради парното все още не е пуснато, а в някои блокове е забранено използването на допълнителни електрически отоплителни уреди.
За проблема съобщава „Фокус“, след като медията вече разказа за затруднения с топлата вода в част от студентските общежития. Така живеещите в блоковете се оказват без възможност нито да разчитат на парно, нито сами да затоплят помещенията си.
Недоволството е свързано и с липсата на топла вода. Студентите определят съчетанието от „липса на топла вода, неработещо отопление и забрана за използване на електрически уреди“ като неприемливо.
В публикацията не се посочват конкретни общежития, в които ограниченията са въведени, нито срок за пускане на отоплението. Не е представена и позиция на отговорна институция или на ръководство на засегнат блок.
Източници: novini.bg, focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
15:53 03.11.2026
2 Ами
15:53 03.11.2026
3 Как е в Америка?
А тука е все още жив комунизъм!
Коментиран от #6
15:55 03.11.2026
4 Това не е "Студентски град"
Чалготека!
15:57 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И отгоре на това тук
До коментар #3 от "Как е в Америка?":Студентите непрекъснато стачкуват
при символично заплащане за обучението
Натискат и са работят
15:59 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 12...34
16:00 03.11.2026
9 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Какво означава това , скрит режим на икономия от отопление като вечер след 23.00ч се изключва топло захранването. Това е много стар номер, още от времето на централно ССО. Тогава още можеше да се грееш с духалка.
16:00 03.11.2026
10 Стига бе
16:00 03.11.2026