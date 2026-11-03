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КЗП ще заведе два иска срещу „Топлофикация София“

КЗП ще заведе два иска срещу „Топлофикация София“

3 Ноември, 2026 19:24 678 1

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  • парно-
  • колективни искове

Комисията настоява за неустойки за дните без топла вода и парно и иска точен график за възстановяване на услугата

КЗП ще заведе два иска срещу „Топлофикация София“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите ще заведе два колективни иска срещу „Топлофикация – София“, ако дружеството не обезщети засегнатите клиенти. Исковете ще бъдат за изплащане на дължимите неустойки и за обезщетяване на вредите, причинени на колективния интерес на потребителите.

Председателят на КЗП Мая Манолова е изпратила писмо до кмета на София, Столичния общински съвет, Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и Комисията за енергийно и водно регулиране. В него се посочва, че в комисията са постъпили множество жалби от домакинства, обслужвани от ТЕЦ „София-изток“.

Сигналите са от кварталите „Христо Ботев“, „Дружба“, „Слатина“, „Дианабад“, „Мусагеница“, „Младост“, „Дървеница“ и други райони. Потребителите съобщават за липса на топла вода за период, достигащ повече от 60 дни, както и за липса на парно от 29 октомври 2026 г. – датата, от която е трябвало да започне предоставянето на услугата.

КЗП настоява за неустойки във фактурите

Комисията се позовава на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди в София. Според тях „Топлофикация – София“ може временно да прекъсне топлоснабдяването без предварително уведомяване, но за срок не по-дълъг от 48 часа.

КЗП настоява дружеството да изплати на засегнатите потребители неустойка в размер на недоставената топлинна енергия. Поискано е сумите да се начислят във фактурите за ноември, като задължението да се изчислява от 1 ноември 2026 г. за всеки следващ ден без топлоподаване.

„Оставянето на хиляди столичани без топла вода и парно особено през отоплителния сезон е крайно неприемливо както от законова, така и от морална гледна точка“, се посочва в писмото.

Иска се график за възстановяване на топлоподаването

КЗП настоява за извънредно заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС. На него трябва да бъде представен точен график за възстановяване на топлоподаването в засегнатите райони.

Комисията ще инициира и промени в Общите условия, свързани с отговорността на дружеството при неизпълнение на задълженията му, включително за предоставяне на топла вода.

В писмото се предупреждава, че Общите условия са част от лицензията на „Топлофикация – София“. Според КЗП системното неизпълнение на съществени клаузи може да представлява нарушение на лицензията и да доведе до последици за дружеството, включително до отнемането ѝ. Към момента обявеното завеждане на исковете е поставено в зависимост от това дали „Топлофикация – София“ ще изплати дължимите обезщетения.

Източници: bntnews.bg


София / България
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  • 1 Комисията

    6 0 Отговор
    не може ли да се разтури веднъж за винаги и да спре с някакви си псевдо дейности , лапайки пари от българските граждани , които будалка ?

    19:32 03.11.2026

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