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Д-р Владимир Сотиров: Агресията се превърна в политическа норма
  Тема: Избори

Д-р Владимир Сотиров: Агресията се превърна в политическа норма

3 Ноември, 2026 19:43, обновена 3 Ноември, 2026 19:47 523 16

  • владимир сотиров-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • политическа агресия

Психиатърът определи вкуса към насилието като най-голямата опасност и свърза изборните страхове с липсата на доверие в собствените сили

Д-р Владимир Сотиров: Агресията се превърна в политическа норма - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Агресивното отношение към политическия опонент и приемането на насилието като нормално поведение са сред най-сериозните страхове в обществото. Това заяви психиатърът д-р Владимир Сотиров в предаването „Лице в лице“.

„Основният страх е, че ще получаваме повече от същото“, каза той, като определи предизборната кампания като период, в който особено силно са се проявили „задушаването и заглушаването на опонента“.

„Агресивното поведение беше възприето като предимство“

Сотиров коментира президентския дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров. По думите му, докато пътувал към студиото, попитал таксиметров шофьор защо според него Йотова е спечелила, а Гюров е загубил.

„Защото на дебата тя се държа много агресивно. Затова спечели“, разказа психиатърът думите на шофьора.

Според Сотиров това показва парадокс, при който агресията се възприема не като слабост, а като доказателство за сила. Той заяви, че хората не просто търпят насилието и враждебността, а се разпознават в тях, когато ги видят публично демонстрирани.

Като пример психиатърът посочи публикация на депутата Слави Василев от „Прогресивна България“, който след дебата е написал, че Йотова е „размазала“ Гюров и че отдавна не е гледал „такъв бой“. Сотиров определи това отношение като част от по-широк обществен модел.

„Този вкус към насилието, тази страст, с която се практикува, толерира и промотира насилието, е най-големият риск, най-голямата опасност“, каза той.

Страхът от самостоятелния избор

По думите на Сотиров сред част от хората, подкрепили Гюров, се е утвърдил страхът от липса на бъдеще и от промяна на европейската посока на България. Той заяви, че това усещане е оставило много избиратели объркани и парализирани.

Психиатърът отхвърли като „приказка за наивници“ твърденията, че България ще бъде изпратена да воюва в Украйна. Според него по-дълбокият страх е свързан с перспективата човек да разчита основно на собствените си способности, вместо на семейни връзки, партийна подкрепа и зависимости.

Сотиров заяви, че обществото трудно приема успеха, постигнат без корупционни модели и покровителство. Той свърза това с омразата към успелите хора и с опитите техният пример да бъде представен като заплаха.

„Трябва да формираме граждани“

Според психиатъра значителна част от българите не са свикнали да правят самостоятелен политически избор. Той заяви, че около 70% от хората, които не са гласували, са пропуснали да поемат лична отговорност за избора си.

Като възможна обединяваща кауза Сотиров посочи образованието и възпитанието на автономни граждани, способни да мислят самостоятелно, да вземат решения и да носят отговорност за тях. „Тогава имаме шанс България да успее“, заяви той.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гундяев

    10 0 Отговор
    Тоя пък как не е професор или генерал?

    Коментиран от #3

    19:48 03.11.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 3 Отговор
    Гледах цялото интервю Големи глупости изрече този човек Май не е психиатър а пациент

    Коментиран от #9, #11

    19:50 03.11.2026

  • 3 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "гундяев":

    Не знам защо не е професор или генерал, Ама ми се струва въпреки че е психиатър е добре да се лекува.....

    19:52 03.11.2026

  • 4 идиоти вън

    13 4 Отговор
    И кои са агресивните, не ли тези на жълтите павета?!?!!??!

    Коментиран от #8, #10

    19:53 03.11.2026

  • 5 Гробар

    12 0 Отговор
    Тоя требе да ходи да се прегледа като го гледам.

    19:54 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Всяка Агресия !

    7 0 Отговор
    Поражда Агресия !

    19:54 03.11.2026

  • 8 Тези Които Опъват !

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "идиоти вън":

    Юздите !

    19:55 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Върви !

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "идиоти вън":

    Се Лекувай !

    19:56 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това

    6 0 Отговор
    да не е личният психиатър на Гюро!?

    20:15 03.11.2026

  • 14 Гарван

    2 0 Отговор
    Малко са му дърпали улиците на тоя !

    20:17 03.11.2026

  • 15 Мда

    4 0 Отговор
    Точно обратното - гюров беше объркан и агресивен. Лелей, вече и психиатри от герб/пп/дб се намесиха постфактум в оплюването на Йотова и на ПБ. Този психиатър можеше да се огледа. Не защото изглежда зле, а защото щеше да види друг в огледалото.

    20:18 03.11.2026

  • 16 Горките

    3 0 Отговор
    Пациенти, да пази Бог да не попаднеш на такъв "доктор".

    20:22 03.11.2026

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