Божидар Божанов отново се отказа от имунитета си

Депутатът Божидар Божанов отново се е отказал от имунитета си. Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова от парламентарната трибуна.

На 22 октомври 2026 г. в Народното събрание е постъпило искане от изпълняващия функциите главен прокурор за даване на разрешение за продължаване на наказателното производство срещу Божанов. Делото е от общ характер и е по описа на Софийския градски съд. Посочената правна квалификация е по чл. 282, ал. 2 от Наказателния кодекс.

„С писмо от 29 октомври тази година народният представител Божидар Божанов информира председателя на НС, че дава съгласието си по внесеното искане от временно и.ф. главен прокурор на Република България“, съобщи Михаела Доцова.

Председателят на парламента е уведомил изпълняващия функциите главен прокурор за съгласието на депутата, като към уведомлението е приложено заверено копие от писмото на Божанов.

Депутатите подновиха работа

Народното събрание поднови работа след двуседмична ваканция заради президентските избори. В първата сряда на месеца всяка парламентарна група има право да предложи по една точка, която задължително се включва в дневния ред.

По предложение на „Възраждане“ депутатите ще обсъдят на първо четене законопроект за българския език. В програмата е включено и второ четене на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, предложени от парламентарната група на „Прогресивна България“.

По предложение на ГЕРБ-СДС парламентът ще разгледа проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива в България. „Демократична България“ е предложила за първо четене промени в Закона за здравното осигуряване.

Парламентът е отхвърлил и предложението на „Демократична България“ за изслушване на премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, началника на отбраната Емил Ефтимов и директора на Служба „Военно разузнаване“ Венелин Венев. Искането е било свързано с атаките с морски дронове срещу контейнеровоза Contship Jet в изключителната икономическа зона на Черно море.

Източници: dnes.bg