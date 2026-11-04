Протест пред парламента заради убитото куче в "Кръстова вада"

Граждани се събраха пред Народното събрание на протест срещу насилието над животни. Участниците поискаха ефективни наказания и по-строги мерки срещу хората, които убиват или измъчват животни. Повод за демонстрацията е убийството на кучето Кнопа.
По време на протеста беше разказан и случаят с Роузи от село Смолско. Кучето е било доверчиво и е било хранено от жена от селото. Преди малко повече от месец Роузи е родила девет кученца, а в събота сутринта е намерена мъртва в близка гора.
„Жената, която е открила кучето, ми се обади и ми каза: „Кате, убили са Роузи“. Казах: „Как така са я убили, преди два дни ѝ давах храна“, разказа Екатерина Патьова.
Методи Димитров от „Бандата на безгласните“ заяви, че по тялото на животното е имало входна и изходна огнестрелна рана, както и следи от осакатяване. Извършителят засега е неизвестен, а по случая се води разследване. Кметът на Смолско Пейо Георгиев заяви, че очаква полицията да установи кой е отговорен.
Доброволци са успели да спасят пет от деветте кученца. Те са откарани в частен приют във Видин, като три вече са осиновени. Другите две все още се крият в дупка в стара къща и не излизат оттам.
„Всеки ден ми се изпращат клипове и снимки на убити, отровени, пребивани и горени животни. Ако не се обединим като общество и не работим това да спре, няма да стане“, каза Методи Димитров.
Протестиращите настояха за активни граждани и работещи институции. Елена Теодосиева заяви, че са необходими ясни закони и наказания за жестокостта към животни.„Не може да се случва това. Излизат малки деца с животни, възрастни хора, това е недопустимо“, каза Елена Теодосиева.
Участниците поискаха и да бъде повдигнато обвинение на д-р Ненад Цоневски заради случай, при който преди година е било прегазено кучето Мая. Това твърдение беше отправено от протестиращите, които заявиха, че до момента няма последствия по случая.
Междувременно Софийският районен съд остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“. Според съда обвиняемият е проявил особена жестокост, а по случая са установени четири посегателства спрямо домашни любимци. Разследването продължава, а вината му не е установена с влязла в сила присъда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 протест за кучето в зайчарника
20:59 04.11.2026
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6 Юуп
До коментар #1 от "1488":Мисирчо свирчев от крушари дети на партийни секретари целата иммпартия с рода комунистическа
21:01 04.11.2026
7 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
Коментиран от #71
21:01 04.11.2026
8 родител
Коментиран от #32, #47
21:02 04.11.2026
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12 Писна ми
21:04 04.11.2026
13 Тормозят кучетата
В града кучета - не. На село. И украинците - също.
21:06 04.11.2026
14 бляк
21:07 04.11.2026
15 Тик-Ток
21:09 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Αлфа Bълкът
21:12 04.11.2026
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20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Те разделят за да владеят
Сега протестират с кучезащитниците после с коткозащитниците и т.н.
НПОтата финансирани от чужбина настройват
обществото омраза и разделение.
21:15 04.11.2026
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25 Може
До коментар #4 от "Юуп":Ли едно куче да счупи държавата
21:25 04.11.2026
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28 Тити
21:29 04.11.2026
29 разтревожен
Ритналият кученцето е обвинен и задържан.
Питам обаче .
Когато кучета убиха жената тръгнала за работа,когато хапят деца и възрастни,същите тези ,които днес протестират,как помогнаха на пострадалите?
Питам . Кучетата къде вършат физиологичните си нужди?
Дали не там където играят деца?
Монетата винаги има две страни
21:34 04.11.2026
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32 ТИР
До коментар #8 от "родител":А за убитото момче в Кула от примати-
изтезавано ,разфасовано и изгорено ,,,?
трябваше ли да е с опашка за да протестират ,,,
21:39 04.11.2026
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35 Ззз
До коментар #26 от "Хм...":В случая не става въпрос за бездомни кучета, а за садизъм над домашни кучета от дребни породи, оттам и по-голямото обществено възмущение и зор на тукашните сбъpканяци да намерят смислено оправдание за гологлавия пpимат
Коментиран от #59
21:41 04.11.2026
36 Всички"кучкари"
21:41 04.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мда
21:43 04.11.2026
39 Баубау
21:43 04.11.2026
40 Кучето на Мими 🐕
💞🐕💞
Коментиран от #63
21:44 04.11.2026
41 ЗАБРАНА
21:44 04.11.2026
42 Да вкараме
21:45 04.11.2026
43 Не е държава
21:46 04.11.2026
44 Да припомним
В същото време обаче, пуснаха предсрочно убиецът на М.Цветков.
Хммм, нашия народ си заслужава всичкото, което получава.
Коментиран от #51
21:47 04.11.2026
45 Мразякучкари
Коментиран от #50
21:47 04.11.2026
46 Ненормално
Коментиран от #49
21:50 04.11.2026
47 Брата
До коментар #8 от "родител":Напълно Ви подкрепям. Протеста за освождаването на Бургазлиев беше по рехав от този за убитото куче!!!
21:52 04.11.2026
48 Факт
21:54 04.11.2026
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51 И каккъв е закона
До коментар #44 от "Да припомним":Спазен ли е,спазен значи трябва да се промени закона,
21:57 04.11.2026
52 Идиот
До коментар #4 от "Юуп":Жестпкостта у хората допустима ли е, нали сме висши същества , май сме много нисши същества и природния закон ще си свърши природните законови актове !!!!
21:58 04.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Установил съм че Собствениците на Котки
21:59 04.11.2026
55 аквивно ГО или не
Случват се неприемливи, меко казано, неща с невинни животинки. Но сякаш по-често хората са жертви на не по-малко непремливи неща.
Защо не сме така активни когато става дума за човек?
Този наслник ако беше пребил човек какво щеше да му се случи? Със сигурност нямаше да е централна новина за отечеството.
Само по медиите излезлите ужасии ако сверим, ще видим стотици насилници и дори убийци на хора на свобода. Протести, едно друго? Или това не е интересно?
21:59 04.11.2026
56 Маларт
22:03 04.11.2026
57 Верно ли
Коментиран от #67
22:04 04.11.2026
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60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 И те не знаят за какво да прэпастират
Убиха в слънчаса майка на дете
Убиват се и днес в Сливен
Ей такива злоба и убиват вярата на хората
Нито се интересуват от състоянието на страната, нито от глобалните процеси
От нищо не се интересуват фвен да пият групово
Всеки нарамил бирата и оди на стачка
Плебейска работа
Нито им стачката стачка
Нито им работата работа
Попарените от некадърния гирю дето се изтъпанчи неподготвен и сега ги използват да правят бъркотии
22:08 04.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Вражалец
До коментар #40 от "Кучето на Мими 🐕":Имаше и такава глупост!
Колко от тези ,барабар с рускоговорящите собственици,плащат данък за това,че имат куче,което цапа ,там където хората ходят, отдъхват,а децата ,играят.
22:10 04.11.2026
64 Колко е дневен стационар за куче
Кучешките НПО-та получават за дневен стационар по 40 евро на четириного, а в “Пирогов”, дневният стационар на двукрако е 20 евро. И в двата случая говорим за живи същества, а два пъти по-евтиния дневен стационар са хората.
Не е случайно, че Мирослав Найденов стана несметно богат, а улиците се наводниха с кучета, като животните нямат вина.
Проверете това куче опитало ли се е да ухапе обвиняемия, а вечните протестиращи трябва да се картотекират.
Коментиран от #77
22:11 04.11.2026
65 🐈⬛, да сте чули някъде че,
Докато собственици на Кучета🦮 присъстват в новините като
закуска - изядени, те или роднини и познати от собствените си Кучета?🤣😂❤️🇧🇬
🐕🦺🌭🐕🐶, уви такава е с съдбата на собствениците на Кучета 🐶🐕🦺🐩😂🤣, които генерално са с по малко Ай-Кю🦴😂🤣❗️☀️🇧🇬 от Собствениците на Котета.❤️🇧🇬😁
22:20 04.11.2026
66 колко заблуден народ
22:31 04.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Леле мале
22:41 04.11.2026
69 повечето протестиращи са
22:46 04.11.2026
70 Тайната мисия
Докато на друго ниво без никакви проблеми върви истинският екшън.
И докато се усетим, вече са ни сготвили.
22:59 04.11.2026
71 Емо
До коментар #7 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":а защо не си насочиш възраженията към законите,към тези, които ги правят и прилагат? Тези, които протестират какво ти пречат?
23:07 04.11.2026
72 Хората са си хора
23:07 04.11.2026
73 Иванов
23:15 04.11.2026
74 хихик
23:40 04.11.2026
75 Идея
За чистотата и хигиената на обществени места, които вече до голяма степен са превърнати в кучешки тоалетни.
За безопасност и спокойствие в магазини, заведения, обществен транспорт, където хората също са притеснявани от присъствието на кучета.
След като общинските и държавните органи не са в състояние да контролират ситуацията, постоянните протести в тази насока може да свършат работа.
23:47 04.11.2026
76 невероятно, но факт
Коментиран от #80
23:52 04.11.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ама моля ви се
07:25 05.11.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.