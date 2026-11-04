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Протест пред парламента заради убитото куче в "Кръстова вада"
  Тема: Известни личности

Протест пред парламента заради убитото куче в "Кръстова вада"

4 Ноември, 2026 20:57 1 524 80

  • насилие над животни-
  • протест-
  • народно събрание-
  • роузи-
  • кнопа

Граждани настояха за работещи институции и ефективни санкции след убийствата и жестокостта към животни

Протест пред парламента заради убитото куче в "Кръстова вада" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждани се събраха пред Народното събрание на протест срещу насилието над животни. Участниците поискаха ефективни наказания и по-строги мерки срещу хората, които убиват или измъчват животни. Повод за демонстрацията е убийството на кучето Кнопа.

По време на протеста беше разказан и случаят с Роузи от село Смолско. Кучето е било доверчиво и е било хранено от жена от селото. Преди малко повече от месец Роузи е родила девет кученца, а в събота сутринта е намерена мъртва в близка гора.

„Жената, която е открила кучето, ми се обади и ми каза: „Кате, убили са Роузи“. Казах: „Как така са я убили, преди два дни ѝ давах храна“, разказа Екатерина Патьова.

Методи Димитров от „Бандата на безгласните“ заяви, че по тялото на животното е имало входна и изходна огнестрелна рана, както и следи от осакатяване. Извършителят засега е неизвестен, а по случая се води разследване. Кметът на Смолско Пейо Георгиев заяви, че очаква полицията да установи кой е отговорен.

Доброволци са успели да спасят пет от деветте кученца. Те са откарани в частен приют във Видин, като три вече са осиновени. Другите две все още се крият в дупка в стара къща и не излизат оттам.

„Всеки ден ми се изпращат клипове и снимки на убити, отровени, пребивани и горени животни. Ако не се обединим като общество и не работим това да спре, няма да стане“, каза Методи Димитров.

Протестиращите настояха за активни граждани и работещи институции. Елена Теодосиева заяви, че са необходими ясни закони и наказания за жестокостта към животни.

„Не може да се случва това. Излизат малки деца с животни, възрастни хора, това е недопустимо“, каза Елена Теодосиева.

Участниците поискаха и да бъде повдигнато обвинение на д-р Ненад Цоневски заради случай, при който преди година е било прегазено кучето Мая. Това твърдение беше отправено от протестиращите, които заявиха, че до момента няма последствия по случая.

Междувременно Софийският районен съд остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“. Според съда обвиняемият е проявил особена жестокост, а по случая са установени четири посегателства спрямо домашни любимци. Разследването продължава, а вината му не е установена с влязла в сила присъда.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 протест за кучето в зайчарника

    52 3 Отговор
    което уби милиони българи ???

    20:59 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Юуп

    35 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Мисирчо свирчев от крушари дети на партийни секретари целата иммпартия с рода комунистическа

    21:01 04.11.2026

  • 7 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    64 9 Отговор
    Пази боже, сляпо да прогледа!! Народа тъне в мизерия и нищета, те тръгнали да протестират за други неща. Стачкувайте за заплатите, цените, здравеопазването, горивата, а не за някакви щуротии, които са незначителни в сравнение с предходните....

    Коментиран от #71

    21:01 04.11.2026

  • 8 родител

    70 1 Отговор
    А протеста за убийството на жената в Несебър от наркомана беше рехав , а Бургазлиев беше поснат под домашен арест !! Правосъдието ни е по зле и от това на Пакистан !!

    Коментиран от #32, #47

    21:02 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Писна ми

    59 7 Отговор
    от малоумни кучкари.

    21:04 04.11.2026

  • 13 Тормозят кучетата

    50 7 Отговор
    По апартаментите.
    В града кучета - не. На село. И украинците - също.

    21:06 04.11.2026

  • 14 бляк

    42 5 Отговор
    Само това нямаше жълтопаветникучкари🤮

    21:07 04.11.2026

  • 15 Тик-Ток

    41 5 Отговор
    Само забележете живота на цървулите не струва колкото и на едно краставо псе,за 35 години западна демокрация да сте чували някой да говори за правата на българите в България

    21:09 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Αлфа Bълкът

    17 5 Отговор
    Ама как го ритна като Роберто Карлош на големия пръст.

    21:12 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Те разделят за да владеят

    45 3 Отговор
    Жълтопаветниците и умно красивите са измислили нов начин за подържат протести против правителството.
    Сега протестират с кучезащитниците после с коткозащитниците и т.н.
    НПОтата финансирани от чужбина настройват
    обществото омраза и разделение.

    21:15 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Може

    4 10 Отговор

    До коментар #4 от "Юуп":

    Ли едно куче да счупи държавата

    21:25 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тити

    28 3 Отговор
    За убийство на човек никой не протестира а за едно куче се вдига врява до небесата. А къде са протестиращите зависимите цени и коруоцията?

    21:29 04.11.2026

  • 29 разтревожен

    39 2 Отговор
    Защо преодоляват манджата?
    Ритналият кученцето е обвинен и задържан.
    Питам обаче .
    Когато кучета убиха жената тръгнала за работа,когато хапят деца и възрастни,същите тези ,които днес протестират,как помогнаха на пострадалите?
    Питам . Кучетата къде вършат физиологичните си нужди?
    Дали не там където играят деца?
    Монетата винаги има две страни

    21:34 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТИР

    24 2 Отговор

    До коментар #8 от "родител":

    А за убитото момче в Кула от примати-
    изтезавано ,разфасовано и изгорено ,,,?
    трябваше ли да е с опашка за да протестират ,,,

    21:39 04.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ззз

    8 22 Отговор

    До коментар #26 от "Хм...":

    В случая не става въпрос за бездомни кучета, а за садизъм над домашни кучета от дребни породи, оттам и по-голямото обществено възмущение и зор на тукашните сбъpканяци да намерят смислено оправдание за гологлавия пpимат

    Коментиран от #59

    21:41 04.11.2026

  • 36 Всички"кучкари"

    20 1 Отговор
    да си регистрират кучетата с нашийници с данните на собственика,да плащат ежемесечен данък на общината в която живеят!Ако изхвърлят куче като ненужно,да бъдат съдени по същия закон!!!

    21:41 04.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мда

    23 2 Отговор
    Всички тези гражданино са доктор и хапчета! Да сте видели така да протестират за човек?

    21:43 04.11.2026

  • 39 Баубау

    18 3 Отговор
    Как само Свирчев и Асенчев не оглавиха протеста!!??

    21:43 04.11.2026

  • 40 Кучето на Мими 🐕

    22 4 Отговор
    Утре протест и за двете убити кучета в Петрохан!
    💞🐕💞

    Коментиран от #63

    21:44 04.11.2026

  • 41 ЗАБРАНА

    21 0 Отговор
    за всички нпо та,работещи срещу народа на България!

    21:44 04.11.2026

  • 42 Да вкараме

    14 2 Отговор
    азиатци,които могат да се справят с кучетата по"хуманен"начин!

    21:45 04.11.2026

  • 43 Не е държава

    20 2 Отговор
    тази,за която кучетата са по важни от хората!!!

    21:46 04.11.2026

  • 44 Да припомним

    21 2 Отговор
    Точно преди около една година (през ноември 2025 г.) в България се появи петиция с искане за канонизиране на прегазеното куче Мая. Сега народът се вълнува от друго куче.
    В същото време обаче, пуснаха предсрочно убиецът на М.Цветков.
    Хммм, нашия народ си заслужава всичкото, което получава.

    Коментиран от #51

    21:47 04.11.2026

  • 45 Мразякучкари

    17 4 Отговор
    и кучета заради тях!

    Коментиран от #50

    21:47 04.11.2026

  • 46 Ненормално

    18 6 Отговор
    е да се съди ЧОВЕК за куче! Кучето е животно,използвано за храна на хора в половин свят!!!Държава,която позволява това,не е никаква държава!!!

    Коментиран от #49

    21:50 04.11.2026

  • 47 Брата

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "родител":

    Напълно Ви подкрепям. Протеста за освождаването на Бургазлиев беше по рехав от този за убитото куче!!!

    21:52 04.11.2026

  • 48 Факт

    17 4 Отговор
    Цяла България намрази кучетата заради безобразията на техните собственици.

    21:54 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 И каккъв е закона

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Да припомним":

    Спазен ли е,спазен значи трябва да се промени закона,

    21:57 04.11.2026

  • 52 Идиот

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Юуп":

    Жестпкостта у хората допустима ли е, нали сме висши същества , май сме много нисши същества и природния закон ще си свърши природните законови актове !!!!

    21:58 04.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Установил съм че Собствениците на Котки

    14 0 Отговор
    Установил съм че Собствениците на Котки 🐈‍⬛ са по интелигентни, по организирани и с по голямо Ай-Кю от собствениците на кучета 🐶🐩🐕‍🦺🦴🐾😂🤣❗️

    21:59 04.11.2026

  • 55 аквивно ГО или не

    16 1 Отговор
    Извършителят в този случай е скоропостижно арестуван и заклеймен от цялото общество с услужливото участние на всички медии.
    Случват се неприемливи, меко казано, неща с невинни животинки. Но сякаш по-често хората са жертви на не по-малко непремливи неща.
    Защо не сме така активни когато става дума за човек?
    Този наслник ако беше пребил човек какво щеше да му се случи? Със сигурност нямаше да е централна новина за отечеството.
    Само по медиите излезлите ужасии ако сверим, ще видим стотици насилници и дори убийци на хора на свобода. Протести, едно друго? Или това не е интересно?

    21:59 04.11.2026

  • 56 Маларт

    9 3 Отговор
    Кога протест за убитите по жесток начин кучета от петроханци?

    22:03 04.11.2026

  • 57 Верно ли

    9 1 Отговор
    Щурава държава! Първо някакъв ненормалник рита куче, по-леко от обувката му, после други ненормалници протестират пред Парламента! O tempora, o mores!

    Коментиран от #67

    22:04 04.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 И те не знаят за какво да прэпастират

    9 0 Отговор
    Убиха Милин
    Убиха в слънчаса майка на дете
    Убиват се и днес в Сливен
    Ей такива злоба и убиват вярата на хората
    Нито се интересуват от състоянието на страната, нито от глобалните процеси
    От нищо не се интересуват фвен да пият групово
    Всеки нарамил бирата и оди на стачка
    Плебейска работа
    Нито им стачката стачка
    Нито им работата работа
    Попарените от некадърния гирю дето се изтъпанчи неподготвен и сега ги използват да правят бъркотии

    22:08 04.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Вражалец

    12 3 Отговор

    До коментар #40 от "Кучето на Мими 🐕":

    Имаше и такава глупост!
    Колко от тези ,барабар с рускоговорящите собственици,плащат данък за това,че имат куче,което цапа ,там където хората ходят, отдъхват,а децата ,играят.

    22:10 04.11.2026

  • 64 Колко е дневен стационар за куче

    12 2 Отговор
    Да си кажат от кое НПО са, защото самозащитата е правно допустима, а с каква сила ще се отблъсне нападател, някой да си носи мерилките за да не превиши правата си и да не се окаже виновен.
    Кучешките НПО-та получават за дневен стационар по 40 евро на четириного, а в “Пирогов”, дневният стационар на двукрако е 20 евро. И в двата случая говорим за живи същества, а два пъти по-евтиния дневен стационар са хората.
    Не е случайно, че Мирослав Найденов стана несметно богат, а улиците се наводниха с кучета, като животните нямат вина.
    Проверете това куче опитало ли се е да ухапе обвиняемия, а вечните протестиращи трябва да се картотекират.

    Коментиран от #77

    22:11 04.11.2026

  • 65 🐈‍⬛, да сте чули някъде че,

    5 0 Отговор
    собственик на Котка🐈 да е изяден от домашната му 🐈‍⬛ котка, абсолютно не?

    Докато собственици на Кучета🦮 присъстват в новините като
    закуска - изядени, те или роднини и познати от собствените си Кучета?🤣😂❤️🇧🇬
    🐕‍🦺🌭🐕🐶, уви такава е с съдбата на собствениците на Кучета 🐶🐕‍🦺🐩😂🤣, които генерално са с по малко Ай-Кю🦴😂🤣❗️☀️🇧🇬 от Собствениците на Котета.❤️🇧🇬😁

    22:20 04.11.2026

  • 66 колко заблуден народ

    6 3 Отговор
    затва се водят и най бедни в ес

    22:31 04.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Леле мале

    10 2 Отговор
    Ей хора тотално изключихте от скорост! Абе драги българи, осъзнайте се моля! За децата дето умират няма такива протести. Какви са тези театри...

    22:41 04.11.2026

  • 69 повечето протестиращи са

    12 2 Отговор
    каки и моми дето им липсва нещо

    22:46 04.11.2026

  • 70 Тайната мисия

    6 0 Отговор
    Май нарочно ни спретват такива екшъни, които да отприщват негативната енергия в погрешната посока.
    Докато на друго ниво без никакви проблеми върви истинският екшън.
    И докато се усетим, вече са ни сготвили.

    22:59 04.11.2026

  • 71 Емо

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    а защо не си насочиш възраженията към законите,към тези, които ги правят и прилагат? Тези, които протестират какво ти пречат?

    23:07 04.11.2026

  • 72 Хората са си хора

    2 0 Отговор
    На запад правят кекс с кучета, а на изток ги избиват. Каква е файдата от човека? Никаква

    23:07 04.11.2026

  • 73 Иванов

    10 1 Отговор
    Марче, нямаш ли си друга работа, та занимаваш с някакви откачалки?

    23:15 04.11.2026

  • 74 хихик

    5 0 Отговор
    Хората в Европа протестират за по-добър живот по улиците, а тези живеят с кучета и протестират за тях. Други проблеми нямат. Пълен регрес и деградация, а също и злоба към себеподобния

    23:40 04.11.2026

  • 75 Идея

    5 0 Отговор
    Трябва да се организира национален протест в името на живота и здравето на всички, които не желаят да бъдат плашени, нападани, хапани и убивани от кучета, независимо дали са домашни или бездомни.
    За чистотата и хигиената на обществени места, които вече до голяма степен са превърнати в кучешки тоалетни.
    За безопасност и спокойствие в магазини, заведения, обществен транспорт, където хората също са притеснявани от присъствието на кучета.
    След като общинските и държавните органи не са в състояние да контролират ситуацията, постоянните протести в тази насока може да свършат работа.

    23:47 04.11.2026

  • 76 невероятно, но факт

    4 0 Отговор
    Млада жена, има три малки кучета, и постоянно дава луди пари, за да им купува топли дрешки, да ги води на фризьор, да им купува дори някакви накити. Да не говорим за храна и някакви си бисквитки. Питам я защо е всичко това и не вижда ли, че дразни съседите, защото ако ги остави и за миг сами, те започват да лаят и да пречат. А тя ми казва - ти би ли си оставила децата и ако някой ти говори против тях, няма ли да нарани майчините ти чувства ?

    Коментиран от #80

    23:52 04.11.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ама моля ви се

    2 0 Отговор
    Украинскито куче е свещено куче. Да му се издигне паметник с държавни средства!

    07:25 05.11.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

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