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Танкерът „Ментор“ вече е далеч от Варна

Танкерът „Ментор“ вече е далеч от Варна

5 Ноември, 2026 07:46 899 5

  • танкер ментор-
  • черно море-
  • варна-
  • нос калиакра

Турски кораб го е изтеглил в южна посока

Танкерът „Ментор“ вече е далеч от Варна - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Танкерът „Ментор“ вече не се намира в близост до българския бряг, след като през нощта към него се е присъединил турски плавателен съд и го е изтеглил в южна посока. Това съобщи БНТ от Морска гара във Варна. За операцията е предало и специализираното морско издание Maritime.

По-рано танкерът е дрейфувал в български териториални води, в района на нос Калиакра. Корабът е трябвало да бъде изтеглен до пристанището в Констанца, но буксирното въже се е скъсало. След това „Ментор“ е започнал да се движи свободно в морето.

На борда има близо 11 000 тона слънчогледово олио. Количеството е предварително, като в съобщението не се посочват данни за изтичане на товара или за замърсяване на морската вода.

Министерството на транспорта съобщи, че следи ситуацията и поддържа координация с всички ангажирани институции.

„Следят ситуацията и са в координация с всички институции“,

е посочено във връзка с действията на ведомството.

Към момента потвърдената информация е, че танкерът се изтегля на юг и вече е далеч от Варна. По-ранният план за отвеждането му до Констанца е бил нарушен заради скъсването на буксирната линия.


Добрич / България
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