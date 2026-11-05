Петиция за мерки срещу опасното шофиране край Трапезица

Жители на Велико Търново и Горна Оряховица са започнали петиция заради опасно движение по пътя между двата града. Те настояват за „спешни мерки“ в участъка под хълма Трапезица, където организацията на движението е еднопосочна от два месеца.
Въпреки въведеното ограничение десетки шофьори навлизат всеки ден в насрещното платно. Според БНТ това създава сериозен риск за останалите участници в движението и е причина жителите на двата града да поискат промяна в организацията и по-добър контрол в участъка.
Проблемният пътен участък се намира под Трапезица и е част от маршрута, който свързва Велико Търново с Горна Оряховица. Макар движението да е определено като еднопосочно, водачи продължават да използват платното в обратната посока.
Инициаторите на петицията не посочват конкретна мярка, която предпочитат, но настояват институциите да реагират заради ежедневното нарушение на въведената организация на движението. Към момента не са съобщени данни за конкретен инцидент, причинен от навлизането в насрещното платно.
От материала не става ясно кога ще бъде внесена петицията и коя институция ще поеме ангажимент за предприемане на действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Минавах от там още лятото и вече пътят беше затворен❗
Когато не знаеш уж за да минеш по краткия път от В. Търново през Арбанаси до Г. Оряховица- заобикаляш повече отколкото когато минеш директно през Лясковец❗
При това и пътят е по- лош❗
Коментиран от #7, #8
09:32 05.11.2026
2 щамов работник
09:34 05.11.2026
3 Тарикат- либераст
09:39 05.11.2026
4 Абе
09:42 05.11.2026
5 с петиция е по лесно
09:44 05.11.2026
6 Нещо за животинките
09:45 05.11.2026
7 Бай Ху (By Who)
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Господин бухал, от вашия пост така и не разбрах от къде и през къде да мина ако искам да отида от Велико Търново до Горна Оряховица. Не че изобщо ще ходя, но е добре да има яснота ако ми се наложи някой ден. Ас тия работи си ги записвам в тефтерчето за всеки случай.
Коментиран от #10
09:47 05.11.2026
8 Мини от ВТ през Самоводене
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Калтинец Гарата Горна вряховица.
09:49 05.11.2026
9 Новата булка Костадинов
Заедно с Радев можем повече! Да ви преметнем
09:49 05.11.2026
10 Бухалът е онова нещо,
До коментар #7 от "Бай Ху (By Who)":на което един от никовете беше ПИЧ. На всяко гърне мерудията и бивш главен форумен трол.
Реве за старата си слава. Иска внимание. Само това.
09:51 05.11.2026