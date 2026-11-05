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Петиция за мерки срещу опасното шофиране край Трапезица
  Тема: Трафик

Петиция за мерки срещу опасното шофиране край Трапезица

5 Ноември, 2026 09:26 401 10

  • пътна безопасност-
  • велико търново-
  • горна оряховица-
  • трапезица-
  • опасно шофиране

Жители на Велико Търново и Горна Оряховица настояват за промени в участъка, където движението е еднопосочно, но шофьори продължават да навлизат в насрещното платно

Петиция за мерки срещу опасното шофиране край Трапезица - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на Велико Търново и Горна Оряховица са започнали петиция заради опасно движение по пътя между двата града. Те настояват за „спешни мерки“ в участъка под хълма Трапезица, където организацията на движението е еднопосочна от два месеца.

Въпреки въведеното ограничение десетки шофьори навлизат всеки ден в насрещното платно. Според БНТ това създава сериозен риск за останалите участници в движението и е причина жителите на двата града да поискат промяна в организацията и по-добър контрол в участъка.

Проблемният пътен участък се намира под Трапезица и е част от маршрута, който свързва Велико Търново с Горна Оряховица. Макар движението да е определено като еднопосочно, водачи продължават да използват платното в обратната посока.

Инициаторите на петицията не посочват конкретна мярка, която предпочитат, но настояват институциите да реагират заради ежедневното нарушение на въведената организация на движението. Към момента не са съобщени данни за конкретен инцидент, причинен от навлизането в насрещното платно.

От материала не става ясно кога ще бъде внесена петицията и коя институция ще поеме ангажимент за предприемане на действия.


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор
    Ами гадно е❗
    Минавах от там още лятото и вече пътят беше затворен❗
    Когато не знаеш уж за да минеш по краткия път от В. Търново през Арбанаси до Г. Оряховица- заобикаляш повече отколкото когато минеш директно през Лясковец❗
    При това и пътят е по- лош❗

    Коментиран от #7, #8

    09:32 05.11.2026

  • 2 щамов работник

    1 1 Отговор
    Моята дългокоса нежнотия на обяд ходи край Трапезата с две порции пилешки пържоли със зеленчуци. Опасно!

    09:34 05.11.2026

  • 3 Тарикат- либераст

    2 1 Отговор
    Нарушават ми се правата и свободата на пътуване! От където си искам от там ще минавам, другите да се пазят!

    09:39 05.11.2026

  • 4 Абе

    0 1 Отговор
    На пътя треа са сложи поуицай с пистоует.

    09:42 05.11.2026

  • 5 с петиция е по лесно

    1 0 Отговор
    много милионери накупиха имоти , къщи, коли . да строиш къща не е да асвалтираш дупки . а дупка до дупка не е път . след втората световна доста пътища били с дупки, ями и да минават трябвало да се събират с лопати и кирки да бъркат бетон и да асвалтират . така се справили . реално милионер не асвалтира до къщата си а купува джип . забранено е да се пипа пътя . той е държавен . трябва кмета да го поправи . ама няма пари .

    09:44 05.11.2026

  • 6 Нещо за животинките

    1 1 Отговор
    Няма ли в тая петиция , може да ви обърнат внимание.

    09:45 05.11.2026

  • 7 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Господин бухал, от вашия пост така и не разбрах от къде и през къде да мина ако искам да отида от Велико Търново до Горна Оряховица. Не че изобщо ще ходя, но е добре да има яснота ако ми се наложи някой ден. Ас тия работи си ги записвам в тефтерчето за всеки случай.

    Коментиран от #10

    09:47 05.11.2026

  • 8 Мини от ВТ през Самоводене

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Калтинец Гарата Горна вряховица.

    09:49 05.11.2026

  • 9 Новата булка Костадинов

    1 0 Отговор
    Споко? Пийте ми благата ракия от 1-ви и не му мислете.
    Заедно с Радев можем повече! Да ви преметнем

    09:49 05.11.2026

  • 10 Бухалът е онова нещо,

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Ху (By Who)":

    на което един от никовете беше ПИЧ. На всяко гърне мерудията и бивш главен форумен трол.
    Реве за старата си слава. Иска внимание. Само това.

    09:51 05.11.2026

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