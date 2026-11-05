Цветомир Петров: Държавата притиска „Топлофикация София“

Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано следващата сряда от Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. На заседанието ще бъдат обсъдени ходът на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването, съобщи председателят на СОС Цветомир Петров, цитиран от Нова тв.
По думите на Петров дружеството е пред фалит заради лошо управление през последните 15-20 години. Той заяви, че държавата го притиска чрез регулаторните си механизми, като му продава скъп газ и го кара да продава евтино топлоенергията си.„Топлофикация“ е пред фалит заради това, че над 15-20 години се управлява зле. Държавата чрез регулаторните си механизми притиска дружеството, като му продава скъп газ и го кара да продава евтино топлоенергията си.
Председателят на СОС посочи и инфраструктурен проблем. Според него по мрежата не са правени основни ремонти от 20 години. Петров определи като неприемливо затрудненията на дружеството да бъдат обяснявани единствено с процеси от последните една-две години.
Искат дългосрочно решение
„Това, което се опитваме да направим, е да решим стратегически проблема“, заяви Петров. Той добави, че решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране от началото на месеца отново усложняват процеса.
Според председателя на СОС за стабилизирането на „Топлофикация София“ ще е необходима подкрепа от държавата, особено по въпроса за дълга. Той посочи, че освен натрупаните през годините задължения дружеството има и значителни лихви, като част от тях достигат 15-16 процента.Без помощта на държавата, особено във връзка с дълга, трудно ще се намери решение.
Столичният общински съвет трябва да обсъди и възможността за компенсации за абонатите, засегнати от авариите и прекъсванията на топлоподаването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мич
12:25 05.11.2026
2 АААА БЕЕЕ
12:27 05.11.2026
3 Някой
12:27 05.11.2026
4 АГАТ а Кристи
12:27 05.11.2026
5 Бай Араб
12:35 05.11.2026
6 Гост
12:37 05.11.2026
7 стига вече
12:38 05.11.2026
8 Тити на Кака
И тъй като цената на това плащане ще убие абонатите СТ, проблемът ще бъде решен класически.
Потребяват софиянците с парно, дълговете натрупани от това потребление плащат всички българи.
Това е реалността.
Апропо - търси се нов, още по прогресивен газ за доставка😉😂
12:39 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.