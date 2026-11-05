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Цветомир Петров: Държавата притиска „Топлофикация София“
  Тема: Топлофикация

Цветомир Петров: Държавата притиска „Топлофикация София“

5 Ноември, 2026 12:23 492 9

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Ръководството на дружеството ще бъде изслушано за ремонтите, забавянията и възстановяването на топлоподаването

Цветомир Петров: Държавата притиска „Топлофикация София“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано следващата сряда от Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. На заседанието ще бъдат обсъдени ходът на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването, съобщи председателят на СОС Цветомир Петров, цитиран от Нова тв.

По думите на Петров дружеството е пред фалит заради лошо управление през последните 15-20 години. Той заяви, че държавата го притиска чрез регулаторните си механизми, като му продава скъп газ и го кара да продава евтино топлоенергията си.

„Топлофикация“ е пред фалит заради това, че над 15-20 години се управлява зле. Държавата чрез регулаторните си механизми притиска дружеството, като му продава скъп газ и го кара да продава евтино топлоенергията си.

Председателят на СОС посочи и инфраструктурен проблем. Според него по мрежата не са правени основни ремонти от 20 години. Петров определи като неприемливо затрудненията на дружеството да бъдат обяснявани единствено с процеси от последните една-две години.

Искат дългосрочно решение

„Това, което се опитваме да направим, е да решим стратегически проблема“, заяви Петров. Той добави, че решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране от началото на месеца отново усложняват процеса.

Според председателя на СОС за стабилизирането на „Топлофикация София“ ще е необходима подкрепа от държавата, особено по въпроса за дълга. Той посочи, че освен натрупаните през годините задължения дружеството има и значителни лихви, като част от тях достигат 15-16 процента.

Без помощта на държавата, особено във връзка с дълга, трудно ще се намери решение.

Столичният общински съвет трябва да обсъди и възможността за компенсации за абонатите, засегнати от авариите и прекъсванията на топлоподаването.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мич

    9 3 Отговор
    Да се отбележи, 15-20 години се ръководи зле. Чак сега ли се събудихте, за да кажете, че Радев е пак виновен. Смешници.

    12:25 05.11.2026

  • 2 АААА БЕЕЕ

    4 1 Отговор
    ПАНОВ ДЪРЖАВАТА ВЕЧЕ КОЛКО ПЪТИ ПОКРИВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ .ВИЕ ЗА ТРИ ГОДИНИ КАКВО НАПРАВИХТЕ ПО ВЪПРОСА А И СЕГА КМЕТА ИСКАЛ СКЕЙТ ПАРКА ДА ПРАВИ НЕ ВИ Е СРАМ

    12:27 05.11.2026

  • 3 Някой

    5 1 Отговор
    Искат пари от държавата, пак. Но те горките били притисканите.

    12:27 05.11.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Държавата притиска топлофикация, топлофикация притиска потребителите - и така - притиснати един в друг се топлим

    12:27 05.11.2026

  • 5 Бай Араб

    4 2 Отговор
    БОТАШ погълна държавата,навсякъде руско мракобесие,вече слагат белезнци и без обвинение .Хората без пенсии,без топла вода,без парно, без бюджет ,без ракия,майко мила !!!!

    12:35 05.11.2026

  • 6 Гост

    4 2 Отговор
    С цел да си запазят спокойствието в 2 милионна София всички правителства от 1990 г. насам осигуряваха евтино парно под себестойност на софийците. Държавата покриваше дълговете на топлото им за сметка на прованса, който се топли на дърва, въглища,ток или въобще не се топли. Но накрая все някой трябва да плати сметката! Софийците не искат!

    12:37 05.11.2026

  • 7 стига вече

    4 1 Отговор
    Трябва да се спре с тези регулирани цени вече и топлофикация София да си работи на пазарен принцип! Стига с това покриване на задълженията с парите на цяла България!

    12:38 05.11.2026

  • 8 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Софийската топлофикация я притиска огромният двумилиарден дълг към Булгаргаз, дълг, който бе натрупан благодарение на крайно прогресивния неруски газ, който щастливо ползваме. А сега трябва да платим, иначе и Булгаргаз, и Софийската топлофикация отиват на кино.
    И тъй като цената на това плащане ще убие абонатите СТ, проблемът ще бъде решен класически.
    Потребяват софиянците с парно, дълговете натрупани от това потребление плащат всички българи.
    Това е реалността.
    Апропо - търси се нов, още по прогресивен газ за доставка😉😂

    12:39 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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