Цветомир Петров: Държавата притиска „Топлофикация София“

Ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано следващата сряда от Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. На заседанието ще бъдат обсъдени ходът на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването, съобщи председателят на СОС Цветомир Петров, цитиран от Нова тв.

По думите на Петров дружеството е пред фалит заради лошо управление през последните 15-20 години. Той заяви, че държавата го притиска чрез регулаторните си механизми, като му продава скъп газ и го кара да продава евтино топлоенергията си.

„Топлофикация“ е пред фалит заради това, че над 15-20 години се управлява зле. Държавата чрез регулаторните си механизми притиска дружеството, като му продава скъп газ и го кара да продава евтино топлоенергията си.

Председателят на СОС посочи и инфраструктурен проблем. Според него по мрежата не са правени основни ремонти от 20 години. Петров определи като неприемливо затрудненията на дружеството да бъдат обяснявани единствено с процеси от последните една-две години.

Искат дългосрочно решение

„Това, което се опитваме да направим, е да решим стратегически проблема“, заяви Петров. Той добави, че решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране от началото на месеца отново усложняват процеса.

Според председателя на СОС за стабилизирането на „Топлофикация София“ ще е необходима подкрепа от държавата, особено по въпроса за дълга. Той посочи, че освен натрупаните през годините задължения дружеството има и значителни лихви, като част от тях достигат 15-16 процента.

Без помощта на държавата, особено във връзка с дълга, трудно ще се намери решение.

Столичният общински съвет трябва да обсъди и възможността за компенсации за абонатите, засегнати от авариите и прекъсванията на топлоподаването.