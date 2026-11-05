Спор за закриването на Комисията по досиетата

Законопроектът за закриване на Комисията по досиетата е публикуван за обществено обсъждане, а идеята е нейните функции да бъдат поети от Държавна агенция „Архиви“. Очаква се текстовете да бъдат внесени в Народното събрание. Предложението предизвика остри реакции и напрежение между представители на управляващите и опозицията.

Петър Витанов от „Прогресивна България“ заяви, че архивът и дейността ще бъдат запазени, но комисарите ще бъдат премахнати.

„Нека да видим какво ще излезе“, каза Витанов.

Според него промяната не означава заличаване на архива, а промяна в институционалната структура.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов защити идеята с твърдението, че комисията вече няма реална функция. Коментарът му беше съпроводен с иронична оценка за присъствието на бивши служители на Държавна сигурност в парламента и изпълнителната власт.

Опозицията настоява за прозрачност

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ се обяви категорично против закриването. Той заяви, че обществото трябва да има пълна прозрачност за принадлежността на публични фигури към Държавна сигурност и за влиянието на бившите служби върху властта.

Станислав Анастасов от ДПС свърза предложението с опасност от прикриване на отговорността за репресиите по време на „Възродителния процес“. По думите му партията ще работи с демократичната общност срещу закриването на комисията.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ даде пример с Унгария. Според него там досиетата са били отворени, докато в България закриването на комисията може да ограничи възможността да се установява кои лица от бившите тайни служби заемат позиции в Министерския съвет, Народното събрание и парламентарните комисии.

„Възраждане“ подкрепя законопроекта

Подкрепа за предложението заяви „Възраждане“. Цончо Ганев определи закриването като закъсняло и заяви, че според него за заплати и консумативи на комисията се отделят по 5 милиона лева годишно. Това е оценка на депутата, която не е представена в материала като официално потвърден бюджетен разчет.

Според Ганев част от лицата, чиито досиета се проверяват, вече са в напреднала възраст или са починали и е време темата да бъде приключена. В същото време опонентите на законопроекта твърдят, че прехвърлянето на дейността към Държавна агенция „Архиви“ може да отслаби независимостта и публичността на проверките. Крайното решение ще бъде взето след приключване на общественото обсъждане и парламентарното разглеждане на текстовете.

Източници: btvnovinite.bg