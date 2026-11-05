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Спор за закриването на Комисията по досиетата

Спор за закриването на Комисията по досиетата

5 Ноември, 2026 13:17 843 20

  • комисия по досиетата-
  • държавна сигурност-
  • народно събрание-
  • законопроект-
  • обществено обсъждане

Законопроектът предвижда функциите ѝ да преминат към Държавна агенция „Архиви“. Опозицията настоява за запазване на независимия орган и пълна прозрачност

Спор за закриването на Комисията по досиетата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Законопроектът за закриване на Комисията по досиетата е публикуван за обществено обсъждане, а идеята е нейните функции да бъдат поети от Държавна агенция „Архиви“. Очаква се текстовете да бъдат внесени в Народното събрание. Предложението предизвика остри реакции и напрежение между представители на управляващите и опозицията.

Петър Витанов от „Прогресивна България“ заяви, че архивът и дейността ще бъдат запазени, но комисарите ще бъдат премахнати.

„Нека да видим какво ще излезе“, каза Витанов.

Според него промяната не означава заличаване на архива, а промяна в институционалната структура.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов защити идеята с твърдението, че комисията вече няма реална функция. Коментарът му беше съпроводен с иронична оценка за присъствието на бивши служители на Държавна сигурност в парламента и изпълнителната власт.

Опозицията настоява за прозрачност

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ се обяви категорично против закриването. Той заяви, че обществото трябва да има пълна прозрачност за принадлежността на публични фигури към Държавна сигурност и за влиянието на бившите служби върху властта.

Станислав Анастасов от ДПС свърза предложението с опасност от прикриване на отговорността за репресиите по време на „Възродителния процес“. По думите му партията ще работи с демократичната общност срещу закриването на комисията.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ даде пример с Унгария. Според него там досиетата са били отворени, докато в България закриването на комисията може да ограничи възможността да се установява кои лица от бившите тайни служби заемат позиции в Министерския съвет, Народното събрание и парламентарните комисии.

„Възраждане“ подкрепя законопроекта

Подкрепа за предложението заяви „Възраждане“. Цончо Ганев определи закриването като закъсняло и заяви, че според него за заплати и консумативи на комисията се отделят по 5 милиона лева годишно. Това е оценка на депутата, която не е представена в материала като официално потвърден бюджетен разчет.

Според Ганев част от лицата, чиито досиета се проверяват, вече са в напреднала възраст или са починали и е време темата да бъде приключена. В същото време опонентите на законопроекта твърдят, че прехвърлянето на дейността към Държавна агенция „Архиви“ може да отслаби независимостта и публичността на проверките. Крайното решение ще бъде взето след приключване на общественото обсъждане и парламентарното разглеждане на текстовете.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    15 3 Отговор
    Тази комисия са се закрива ,защото до сега нищо не е открила !!

    Коментиран от #7

    13:19 05.11.2026

  • 2 Досиетата Хъ

    5 2 Отговор
    След 1990-та година някои отговорни другари направиха погрешното заключение, че повечето досиета от архивите на ДС са унищожени и ще им се размине.

    Коментиран от #8

    13:20 05.11.2026

  • 3 Анонимен

    10 1 Отговор
    Какво изобщо прави тази комисия, освен да укрива неудобното? Публикувай всичко!

    13:22 05.11.2026

  • 4 Колко удобно

    5 4 Отговор
    Да живеят чистите ръчички с умните главички, т.е. новите бг чекисти!
    Кое още смятате да скриете от народа?
    Защо не го предложихте в предизборните си речи!

    13:23 05.11.2026

  • 5 хехе

    10 2 Отговор
    Най-смешното е, че татенцето на Киро про100то е работил в държавна сигурност, но неговите авери настояват комисията да работи

    13:24 05.11.2026

  • 6 честен ционист

    5 9 Отговор
    Възраждане вече официално се сдругаруваха с Радевисти и предстоят все по-интересни гласувания.

    13:24 05.11.2026

  • 7 защото е искала,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    но е нямала желание

    13:24 05.11.2026

  • 8 все забравят, че

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Досиетата Хъ":

    Следите остават.

    13:25 05.11.2026

  • 9 Учуден

    3 6 Отговор
    Баш комунягите са от 6 месеца на власт... ЧАК сега ли сколосаха да се прикрият ???

    13:25 05.11.2026

  • 10 Разчитат да ги крият, докато са живи

    5 3 Отговор
    и са на власт. Забравят, че всяка власт е временна.

    13:27 05.11.2026

  • 11 Ясно

    4 7 Отговор
    Иво Христов и Костадин Костадинов искат закриване на Комисията по досиетата. Комунизмът се завръща. Спете спокойно, овце.

    Коментиран от #13

    13:27 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Няма как да стане

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ясно":

    Няма да ги оставим да си дерибействат.

    13:30 05.11.2026

  • 14 Новата булка Коци

    2 5 Отговор
    реши, че е хванала Господ за шлифера.

    13:31 05.11.2026

  • 15 Факт

    3 1 Отговор
    БКП като създател на ДС да бъде приравнена!

    13:40 05.11.2026

  • 16 Еволюция

    4 1 Отговор
    И досиетата на народна милиция(НМ) също да се отворят!

    13:43 05.11.2026

  • 17 Бай Дан

    5 1 Отговор
    Всички ДС отрочета от неолибералната общност са като Матросов на амбразурата. Чакам и Васко Ухото да се обади. Голям смях.

    13:43 05.11.2026

  • 18 Кой Се Страхува ?

    2 1 Отговор
    От Прозрачността ?

    14:00 05.11.2026

  • 19 Розов тролей

    1 0 Отговор
    Важно е да има бюрократи

    14:15 05.11.2026

  • 20 Крушарски

    0 0 Отговор
    Да се открие и една комисия за разследване на партизанското движение преди 1944

    14:18 05.11.2026

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