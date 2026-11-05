Хиляди софиянци остават без парно и топла вода

Хиляди домакинства в София продължават да са без парно и топла вода заради аварии и ремонти по мрежата на „Топлофикация София“. В части от столицата топлоподаването се очаква да бъде възстановено през следващите дни, но за десетки блокове сроковете са до 13 или 15 ноември, а в „Дружба 2“ – до края на месеца.
По данни на „Топлофикация София“ до 6 ноември се очаква да бъдат отстранени проблемите в цели квартали като „Изток“ и „Изгрев“, както и в части от „Студентски град“, „Дружба 1“, „Лозенец“ и „Мусагеница“. До 7 ноември са посочени други адреси в „Дружба 1“ и блок 290 в „Цариградски комплекс“ в „Дружба 2“.
Част от ремонтите продължават от септември
До 13 ноември остават засегнати блокове в „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 3“, „Дианабад“ и „Дружба 1“. До 15 ноември са посочени адреси в „Дианабад“, „Лозенец“, „Младост 1“, „Дружба 1“, „Слатина“, „Гео Милев“, „Мусагеница“, „Оборище“, „Полигона“ и „Яворов“.
Най-дългият срок е за 27 блока в „Дружба 2“ – от блок 423 и блок 501 до блок 528. Те са без топлоподаване от 28 август заради ремонт, като очакваното възстановяване е до края на ноември. Част от засегнатите сгради в „Младост“ и „Дианабад“ са без услуга от средата на септември.
Радио София съобщи, че общо 286 абонатни станции на дружеството не работят заради аварии, а над 400 аварийни ситуации са под наблюдение, без да е прекъснато топлоподаването. Данните са представени от министъра на енергетиката Ива Петрова на заседание на парламентарната Комисия по енергетика на 4 ноември. По думите ѝ за отстраняването на проблемите са организирани пет-шест ремонтни екипа.
КЗП настоява за обезщетения
Кризата доведе и до институционални реакции. Комисията за защита на потребителите съобщи, че ще заведе два колективни иска срещу „Топлофикация София“, ако дружеството не обезщети засегнатите потребители. В КЗП са постъпили жалби от жители на „Христо Ботев“, „Дружба“, „Слатина“, „Дианабад“, „Мусагеница“, „Младост“ и „Дървеница“, като в част от случаите липсата на топла вода продължава повече от 60 дни.„Оставянето на хиляди столичани без топла вода и парно особено през отоплителния сезон е крайно неприемливо“, се посочва в позицията на КЗП.
Комисията настоява неустойките за недоставена топлинна енергия да бъдат начислени във фактурите за ноември. Омбудсманът Велислава Делчева също поиска спешно изслушване на отговорните институции и ръководството на дружеството заради продължителните прекъсвания.
Следващата седмица ръководството на „Топлофикация София“ се очаква да бъде изслушано в Столичния общински съвет. Общинските съветници трябва да поискат информация за забавените ремонти, разходваните средства и мерките за ограничаване на авариите.
Източници: blitz.bg, bnrnews.bg, vesti.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ББ от Банкя
22:47 05.11.2026
2 🤯😶🌫️🫥
22:48 05.11.2026
3 държавата се разпада
22:50 05.11.2026
4 Лигльовци
Едно време прадядо без парно и без топла вода, седем деца направил на прабаба!
22:53 05.11.2026
5 пес и мист
22:53 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БЪЛГАРАН РОБЕВ
УПРАВНИЦИТЕ ПОНЕ ДА ПОЧНАТ ЕЗМЕСЕЧНО ДА ИЗПЛАШАТ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ЦЕНИТЕ НА ВСИККО .НО АДЕКВАТНО НЕ Д ТРОХИЧКИ.ВСЕКИ МЕСЕЦ ДАЖЕ СА И ЗАКАСНЕЛИ. НАМАЛИХА ПЕНСИЙКИ И ЗАПЛАТИ НА ПОЛВИНА С ЦЕНИТЕ НЕ КАК ЩЕ ЖИВЕЯТ ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ?
23:08 05.11.2026
8 Мюмю
23:09 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 копи пейст
• Икономическа полза за дружеството: „Топлофикация София“ получава едри, целогодишни и предвидими консуматори, което ще подобри финансовото състояние на общинското дружество, особено извън отоплителния сезон (през лятото).
Коментиран от #12
23:23 05.11.2026
11 1488
петроханските избиратели на гюров как
мрьзнат по панелите и проклинват путин
23:25 05.11.2026
12 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #10 от "копи пейст":Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.
23:27 05.11.2026