Хиляди софиянци остават без парно и топла вода

Хиляди домакинства в София продължават да са без парно и топла вода заради аварии и ремонти по мрежата на „Топлофикация София“. В части от столицата топлоподаването се очаква да бъде възстановено през следващите дни, но за десетки блокове сроковете са до 13 или 15 ноември, а в „Дружба 2“ – до края на месеца.

По данни на „Топлофикация София“ до 6 ноември се очаква да бъдат отстранени проблемите в цели квартали като „Изток“ и „Изгрев“, както и в части от „Студентски град“, „Дружба 1“, „Лозенец“ и „Мусагеница“. До 7 ноември са посочени други адреси в „Дружба 1“ и блок 290 в „Цариградски комплекс“ в „Дружба 2“.

Част от ремонтите продължават от септември

До 13 ноември остават засегнати блокове в „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 3“, „Дианабад“ и „Дружба 1“. До 15 ноември са посочени адреси в „Дианабад“, „Лозенец“, „Младост 1“, „Дружба 1“, „Слатина“, „Гео Милев“, „Мусагеница“, „Оборище“, „Полигона“ и „Яворов“.

Най-дългият срок е за 27 блока в „Дружба 2“ – от блок 423 и блок 501 до блок 528. Те са без топлоподаване от 28 август заради ремонт, като очакваното възстановяване е до края на ноември. Част от засегнатите сгради в „Младост“ и „Дианабад“ са без услуга от средата на септември.

Радио София съобщи, че общо 286 абонатни станции на дружеството не работят заради аварии, а над 400 аварийни ситуации са под наблюдение, без да е прекъснато топлоподаването. Данните са представени от министъра на енергетиката Ива Петрова на заседание на парламентарната Комисия по енергетика на 4 ноември. По думите ѝ за отстраняването на проблемите са организирани пет-шест ремонтни екипа.

КЗП настоява за обезщетения

Кризата доведе и до институционални реакции. Комисията за защита на потребителите съобщи, че ще заведе два колективни иска срещу „Топлофикация София“, ако дружеството не обезщети засегнатите потребители. В КЗП са постъпили жалби от жители на „Христо Ботев“, „Дружба“, „Слатина“, „Дианабад“, „Мусагеница“, „Младост“ и „Дървеница“, като в част от случаите липсата на топла вода продължава повече от 60 дни.

„Оставянето на хиляди столичани без топла вода и парно особено през отоплителния сезон е крайно неприемливо“, се посочва в позицията на КЗП.

Комисията настоява неустойките за недоставена топлинна енергия да бъдат начислени във фактурите за ноември. Омбудсманът Велислава Делчева също поиска спешно изслушване на отговорните институции и ръководството на дружеството заради продължителните прекъсвания.

Следващата седмица ръководството на „Топлофикация София“ се очаква да бъде изслушано в Столичния общински съвет. Общинските съветници трябва да поискат информация за забавените ремонти, разходваните средства и мерките за ограничаване на авариите.

Източници: blitz.bg, bnrnews.bg, vesti.bg