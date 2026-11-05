Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Хиляди софиянци остават без парно и топла вода
  Тема: Топлофикация

Хиляди софиянци остават без парно и топла вода

5 Ноември, 2026 22:45 625 12

  • топлофикация софия-
  • парно-
  • топла вода-
  • аварии-
  • софия

В „Дружба 2“ 27 блока чакат възстановяване на топлоподаването до края на ноември. КЗП предупреди за колективни искове срещу „Топлофикация София“

Хиляди софиянци остават без парно и топла вода - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хиляди домакинства в София продължават да са без парно и топла вода заради аварии и ремонти по мрежата на „Топлофикация София“. В части от столицата топлоподаването се очаква да бъде възстановено през следващите дни, но за десетки блокове сроковете са до 13 или 15 ноември, а в „Дружба 2“ – до края на месеца.

По данни на „Топлофикация София“ до 6 ноември се очаква да бъдат отстранени проблемите в цели квартали като „Изток“ и „Изгрев“, както и в части от „Студентски град“, „Дружба 1“, „Лозенец“ и „Мусагеница“. До 7 ноември са посочени други адреси в „Дружба 1“ и блок 290 в „Цариградски комплекс“ в „Дружба 2“.

Част от ремонтите продължават от септември

До 13 ноември остават засегнати блокове в „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 3“, „Дианабад“ и „Дружба 1“. До 15 ноември са посочени адреси в „Дианабад“, „Лозенец“, „Младост 1“, „Дружба 1“, „Слатина“, „Гео Милев“, „Мусагеница“, „Оборище“, „Полигона“ и „Яворов“.

Най-дългият срок е за 27 блока в „Дружба 2“ – от блок 423 и блок 501 до блок 528. Те са без топлоподаване от 28 август заради ремонт, като очакваното възстановяване е до края на ноември. Част от засегнатите сгради в „Младост“ и „Дианабад“ са без услуга от средата на септември.

Радио София съобщи, че общо 286 абонатни станции на дружеството не работят заради аварии, а над 400 аварийни ситуации са под наблюдение, без да е прекъснато топлоподаването. Данните са представени от министъра на енергетиката Ива Петрова на заседание на парламентарната Комисия по енергетика на 4 ноември. По думите ѝ за отстраняването на проблемите са организирани пет-шест ремонтни екипа.

КЗП настоява за обезщетения

Кризата доведе и до институционални реакции. Комисията за защита на потребителите съобщи, че ще заведе два колективни иска срещу „Топлофикация София“, ако дружеството не обезщети засегнатите потребители. В КЗП са постъпили жалби от жители на „Христо Ботев“, „Дружба“, „Слатина“, „Дианабад“, „Мусагеница“, „Младост“ и „Дървеница“, като в част от случаите липсата на топла вода продължава повече от 60 дни.

„Оставянето на хиляди столичани без топла вода и парно особено през отоплителния сезон е крайно неприемливо“, се посочва в позицията на КЗП.

Комисията настоява неустойките за недоставена топлинна енергия да бъдат начислени във фактурите за ноември. Омбудсманът Велислава Делчева също поиска спешно изслушване на отговорните институции и ръководството на дружеството заради продължителните прекъсвания.

Следващата седмица ръководството на „Топлофикация София“ се очаква да бъде изслушано в Столичния общински съвет. Общинските съветници трябва да поискат информация за забавените ремонти, разходваните средства и мерките за ограничаване на авариите.

Източници: blitz.bg, bnrnews.bg, vesti.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ББ от Банкя

    4 1 Отговор
    Терзията, милиционерското отроче да оди да фърга кюмур в котела

    22:47 05.11.2026

  • 2 🤯😶‍🌫️🫥

    9 0 Отговор
    То бюджет няма, държавата е в прекомерен дефицит и фактически фалит, вие топла вода искате.

    22:48 05.11.2026

  • 3 държавата се разпада

    6 0 Отговор
    олигархията цъфти

    22:50 05.11.2026

  • 4 Лигльовци

    7 1 Отговор
    Разглезени!
    Едно време прадядо без парно и без топла вода, седем деца направил на прабаба!

    22:53 05.11.2026

  • 5 пес и мист

    6 0 Отговор
    За да се отърват от упреците на гражданите, политиците ще харижат топлофикацията на поредния концесионер и тогава икономическите роби няма срещу кого да протестират, а ще си плащат и скъпо и зъзнейки.

    22:53 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БЪЛГАРАН РОБЕВ

    1 1 Отговор
    ГОЛЯМО ПРОГРС. СЕГА ЕВРОМИЗЕРНИЦИ.
    УПРАВНИЦИТЕ ПОНЕ ДА ПОЧНАТ ЕЗМЕСЕЧНО ДА ИЗПЛАШАТ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ЦЕНИТЕ НА ВСИККО .НО АДЕКВАТНО НЕ Д ТРОХИЧКИ.ВСЕКИ МЕСЕЦ ДАЖЕ СА И ЗАКАСНЕЛИ. НАМАЛИХА ПЕНСИЙКИ И ЗАПЛАТИ НА ПОЛВИНА С ЦЕНИТЕ НЕ КАК ЩЕ ЖИВЕЯТ ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ?

    23:08 05.11.2026

  • 8 Мюмю

    3 0 Отговор
    бързовар кат мене нямате ли ве? или все наготово?

    23:09 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 копи пейст

    0 0 Отговор
    • Екологично и евтино отопление: Използването на съществуващата централна мрежа решава най-големия проблем на големите спа центрове – огромния разход на енергия за поддържане на температурата в сградите и за хигиенни нужди. Това елиминира нуждата от локални котелни на твърдо или течно гориво и пази въздуха на София чист.
    • Икономическа полза за дружеството: „Топлофикация София“ получава едри, целогодишни и предвидими консуматори, което ще подобри финансовото състояние на общинското дружество, особено извън отоплителния сезон (през лятото).

    Коментиран от #12

    23:23 05.11.2026

  • 11 1488

    0 2 Отговор
    мед ми капе на сьрцето като си представя
    петроханските избиратели на гюров как
    мрьзнат по панелите и проклинват путин

    23:25 05.11.2026

  • 12 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "копи пейст":

    Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
    Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
    Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.

    23:27 05.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове