Пътна обстановка: ограничения по ключови маршрути и нормален трафик

Движението по основните пътища в страната е без данни за мащабни задръствания, но няколко ограничения изискват внимание от шофьорите. По път I-1 Кресна–Кулата, в района на Сандански, е въведена временна организация заради подмяна на камери при 421-ия километър. Между 8:00 и 20:00 часа автомобилите преминават двупосочно в свободната лента, а скоростта е ограничена до 40 км/ч.

„Движението ще се осъществява двупосочно в свободната пътна лента“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Оттам призовават водачите да спазват временната сигнализация и указанията на регулировчиците. Участъкът е по маршрута към граничния пункт Кулата и при по-интензивен поток е възможно преминаването да се забави.

Тировете преминават през Петрохан

Заради ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ тежкотоварните автомобили над 12 тона се пренасочват през прохода Петрохан в посока от София към Монтана между 15:00 и 21:00 часа. В обратната посока камионите ще използват прохода в неделя между 14:00 и 21:00 часа. По подходите към Петрохан е засилено полицейското присъствие.

По последната информация на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът на всички гранични пунктове със Сърбия, Северна Македония, Гърция, Турция и Румъния е нормален. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода – и автобуси и товарни автомобили.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно спрени заради ниското ниво на река Дунав.

Условията в планините

В планините ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад. Очакваната максимална температура е около 8 градуса на 1200 метра и около 1 градус на 2000 метра. Високо в планините остават зимни условия, като на връх Ботев снежната покривка е 15 сантиметра, а минималната температура се очаква да достигне минус 6 градуса.

Пожарна и пътен контрол

За едно денонощие пожарните екипи са реагирали на 102 сигнала, ликвидирали са 30 пожара и са извършили 69 спасителни дейности и помощни операции. При пожарите са пострадали двама граждани.

В рамките на специализираната операция на „Пътна полиция“ са проверени 15 982 моторни превозни средства и 18 622 водачи и пътници. Съставени са 4443 фиша и 353 акта. Установени са 22 водачи, шофирали след употреба на алкохол, както и 15 водачи, засечени след употреба на наркотични вещества или техни аналози.