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Студенти в София без парно и топла вода в общежитията

Студенти в София без парно и топла вода в общежитията

6 Ноември, 2026 09:01 572 10

  • студентски град-
  • парно-
  • топла вода-
  • студентски общежития-
  • топлофикация софия

В част от сградите проблемът продължава около седмица, а според студентски представители на места е имало прекъсване повече от месец

Студенти в София без парно и топла вода в общежитията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Студенти от различни университети в София са останали без парно и топла вода в общежитията си в Студентски град. В част от сградите проблемът продължава около седмица, а според председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков на места липсата на отопление и топла вода е продължила повече от месец.

През последните дни подаването постепенно започва да се възстановява, но водата на места все още не е достатъчно топла, а радиаторите отопляват слабо. Студент от Националната спортна академия разказа, че близо седмица в общежитието му не е имало нито парно, нито топла вода.

„Ние сме спортисти, всеки ден сме ангажирани със спортна дейност и имаме нужда поне от един топъл душ“, каза студентът.

По думите му отоплението е възстановено, но остава слабо.

Вода от електрически кани

Студенти от Университета за национално и световно стопанство са затопляли вода с електрически кани и бързовари, за да могат да се изкъпят. В същото време използването на допълнителни отоплителни уреди, включително духалки, е забранено в общежитията заради опасността от пожари.

„Няма легално решение на нещата“, коментира студент от УНСС.

Той заяви, че подобни проблеми възникват почти всяка година през зимата. По думите му през лятото е имало близо месец профилактика, по време на която общежитията също са били без топла вода. Очакването е било ремонтните дейности да предотвратят подобни прекъсвания през отоплителния сезон.

Изпратено е писмо до „Топлофикация София“

Ангел Стойков посочи, че проблемът е засегнал студентски общежития в целия район. Националното представителство на студентските съвети е изпратило писмо до „Топлофикация София“ с искане за спешна среща и разрешаване на проблема.

„Имам дежавю, защото преди около година-две отново водихме подобен разговор за това, че нямахме топла вода и парно“, заяви Стойков.

Студент от УНСС разказа, че след многократни опити ръководството на университета е успяло да се свърже с представители на дружеството. По думите му е получено уверение, че до неделя, 8 ноември, отоплението и топлата вода ще бъдат напълно възстановени.

В писмена позиция до bTV от „Топлофикация София“ съобщиха за значително подобрение на параметрите на топлоподаването в Студентски град и „Младост 2“. От дружеството уточняват, че в „Младост 2“ подаването вече е възстановено навсякъде, а отопление има и в значителна част от Студентски град.

Част от студентите обаче все още очакват пълното възстановяване на нормалното отопление и топлата вода в общежитията.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 2 Отговор
    аз завърших във варна
    у шопето немам работа

    09:04 06.11.2026

  • 2 честен ционист

    3 3 Отговор
    Студентите днес само си губят времето по тия общежития и университети. След година-две когато Мопко Радев изпосъкрати администрацията нито работа ще могат да си намерят, нито пък ще има частен сектор, къде да се реализират. А що се отнася до парното, едно време моите колеги оставяха зимата отворени прозорците по стаите, за да се увлажнява въздухът и излиза цигарения дим.

    09:05 06.11.2026

  • 3 ставка

    3 1 Отговор
    Най-добро за студенти е взаимното топлене.
    Нали са модерни и нямат задръжки.

    09:06 06.11.2026

  • 4 "Студент"

    3 2 Отговор
    Абе на студено и без топла вода се издържа, само дилърите да не погнат че без дрога не става

    09:09 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще правят

    4 0 Отговор
    допълнителен секс за да се топлият един друг.

    09:20 06.11.2026

  • 7 Чума

    5 1 Отговор
    Правилно Багарангата бе подарена на Бургас и судентите гласувха за Гюров и си отмъстиха! Затова сега ще стоят на хладно и тъмно!

    09:22 06.11.2026

  • 8 дцавсе

    2 2 Отговор
    1,3 милиарда евро дълг и парно няма. Това е за 36 г "демокрация". И парите ги няма и парно няма. А управляваха в София ПП и ДБ педофили и бандата на ГЕРБ. Сега вече е тотал щета. Можете да хленчите колкото искате. И няма ние от другите градове да ви храним докато се правите на "демократи". Няма аз да ви плащам сметките дето сте ги направили с некадърниците дето много харесвате. Стойте и вие с ушанки през зимата като избирате глупаци да ви крадат парите.

    09:41 06.11.2026

  • 9 Анонимен

    2 0 Отговор
    Студентите червени месии гълъби веднага ще ви се притечат на помощ нали вие протестирахте хахаха

    09:43 06.11.2026

  • 10 Скоро и ще гладуват

    0 0 Отговор
    Благодарение на фатмаците, могат да го уважат подобаващо в УНСС.

    09:48 06.11.2026

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