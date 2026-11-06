Студенти в София без парно и топла вода в общежитията

Студенти от различни университети в София са останали без парно и топла вода в общежитията си в Студентски град. В част от сградите проблемът продължава около седмица, а според председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков на места липсата на отопление и топла вода е продължила повече от месец.

През последните дни подаването постепенно започва да се възстановява, но водата на места все още не е достатъчно топла, а радиаторите отопляват слабо. Студент от Националната спортна академия разказа, че близо седмица в общежитието му не е имало нито парно, нито топла вода.

„Ние сме спортисти, всеки ден сме ангажирани със спортна дейност и имаме нужда поне от един топъл душ“, каза студентът.

По думите му отоплението е възстановено, но остава слабо.

Вода от електрически кани

Студенти от Университета за национално и световно стопанство са затопляли вода с електрически кани и бързовари, за да могат да се изкъпят. В същото време използването на допълнителни отоплителни уреди, включително духалки, е забранено в общежитията заради опасността от пожари.

„Няма легално решение на нещата“, коментира студент от УНСС.

Той заяви, че подобни проблеми възникват почти всяка година през зимата. По думите му през лятото е имало близо месец профилактика, по време на която общежитията също са били без топла вода. Очакването е било ремонтните дейности да предотвратят подобни прекъсвания през отоплителния сезон.

Изпратено е писмо до „Топлофикация София“

Ангел Стойков посочи, че проблемът е засегнал студентски общежития в целия район. Националното представителство на студентските съвети е изпратило писмо до „Топлофикация София“ с искане за спешна среща и разрешаване на проблема.

„Имам дежавю, защото преди около година-две отново водихме подобен разговор за това, че нямахме топла вода и парно“, заяви Стойков.

Студент от УНСС разказа, че след многократни опити ръководството на университета е успяло да се свърже с представители на дружеството. По думите му е получено уверение, че до неделя, 8 ноември, отоплението и топлата вода ще бъдат напълно възстановени.

В писмена позиция до bTV от „Топлофикация София“ съобщиха за значително подобрение на параметрите на топлоподаването в Студентски град и „Младост 2“. От дружеството уточняват, че в „Младост 2“ подаването вече е възстановено навсякъде, а отопление има и в значителна част от Студентски град.

Част от студентите обаче все още очакват пълното възстановяване на нормалното отопление и топлата вода в общежитията.

Източници: btvnovinite.bg