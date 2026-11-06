Николай Малинов: Да не дружим с Русия е „шизофрения“

България трябва да възстанови отношенията си с Русия, а отказът от близост с Москва е „някаква шизофрения“. Това заяви почетният председател на Национално движение „Русофили“ Николай Малинов в интервю за руския „Първи канал“, посветено на президентските избори и политическата посока на страната.

Коментарът му идва след победата на Илияна Йотова на президентския балотаж. Малинов определи новоизбрания държавен глава като опитен политик с над 30 години стаж и каза, че тя подкрепя независима външна политика и нормализиране на отношенията с Русия.

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Твърдения за бъдещата политика

„За една православна, славянска страна, която пише на кирилица, да не дружи с Русия е някаква шизофрения“, заяви Малинов.

Малинов свърза изборите с противопоставяне „между мира и войната, между мафията и прогреса“. Според него Илияна Йотова и премиерът Румен Радев ще полагат усилия за подобряване на отношенията с Москва.

„Българският министър-председател и българският президент ще се опитват да изграждат мостове с Русия“, каза той.

В интервюто Малинов заяви още, че очаква изостряне на вътрешнополитическата борба. Той предположи, че опозицията може да организира протести по сценария на „Майдана“, както и че се правят опити за подкупване и изнудване на депутати с цел разпадане на парламентарното мнозинство. Тези твърдения не са придружени от конкретни данни или доказателства в интервюто.

Малинов коментира и съдебната власт. По думите му през февруари или март може да бъдат предприети промени, които според него ще дадат възможност на управляващите институции да работят по-спокойно.

Делото за шпионаж

Николай Малинов беше подсъдим по дело за шпионаж и разгласяване на класифицирана информация. На 14 май 2026 г. Софийският градски съд го призна за невиновен и по двете обвинения.

Присъдата не е окончателна. На 19 май Софийската градска прокуратура внесе протест срещу решението и поиска то да бъде отменено от Софийския апелативен съд. Следващата процесуална стъпка е разглеждането на прокурорския протест от въззивната инстанция.

Малинов е санкциониран от Съединените щати през февруари 2023 г. по глобалния закон „Магнитски“. През декември 2025 г. Европейският съюз включи Международното движение на русофилите в санкционен списък заради действия, свързвани с разпространяване на дестабилизиращи наративи в полза на руското правителство.

Източници: dnes.bg, bntnews.bg, segabg.com