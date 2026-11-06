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Николай Малинов: Да не дружим с Русия е „шизофрения“
  Тема: Украйна

Николай Малинов: Да не дружим с Русия е „шизофрения“

6 Ноември, 2026 12:11 1 016 49

  • николай малинов-
  • русия-
  • русо фили-
  • илияна йотова-
  • дело за шпионаж

Лидерът на „Русофили“ коментира победата на Илияна Йотова и бъдещето на отношенията между София и Москва

Николай Малинов: Да не дружим с Русия е „шизофрения“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да възстанови отношенията си с Русия, а отказът от близост с Москва е „някаква шизофрения“. Това заяви почетният председател на Национално движение „Русофили“ Николай Малинов в интервю за руския „Първи канал“, посветено на президентските избори и политическата посока на страната.

Коментарът му идва след победата на Илияна Йотова на президентския балотаж. Малинов определи новоизбрания държавен глава като опитен политик с над 30 години стаж и каза, че тя подкрепя независима външна политика и нормализиране на отношенията с Русия.

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„За една православна, славянска страна, която пише на кирилица, да не дружи с Русия е някаква шизофрения“, заяви Малинов.

Твърдения за бъдещата политика

Малинов свърза изборите с противопоставяне „между мира и войната, между мафията и прогреса“. Според него Илияна Йотова и премиерът Румен Радев ще полагат усилия за подобряване на отношенията с Москва.

„Българският министър-председател и българският президент ще се опитват да изграждат мостове с Русия“, каза той.

В интервюто Малинов заяви още, че очаква изостряне на вътрешнополитическата борба. Той предположи, че опозицията може да организира протести по сценария на „Майдана“, както и че се правят опити за подкупване и изнудване на депутати с цел разпадане на парламентарното мнозинство. Тези твърдения не са придружени от конкретни данни или доказателства в интервюто.

Малинов коментира и съдебната власт. По думите му през февруари или март може да бъдат предприети промени, които според него ще дадат възможност на управляващите институции да работят по-спокойно.

Делото за шпионаж

Николай Малинов беше подсъдим по дело за шпионаж и разгласяване на класифицирана информация. На 14 май 2026 г. Софийският градски съд го призна за невиновен и по двете обвинения.

Присъдата не е окончателна. На 19 май Софийската градска прокуратура внесе протест срещу решението и поиска то да бъде отменено от Софийския апелативен съд. Следващата процесуална стъпка е разглеждането на прокурорския протест от въззивната инстанция.

Малинов е санкциониран от Съединените щати през февруари 2023 г. по глобалния закон „Магнитски“. През декември 2025 г. Европейският съюз включи Международното движение на русофилите в санкционен списък заради действия, свързвани с разпространяване на дестабилизиращи наративи в полза на руското правителство.

Източници: dnes.bg, bntnews.bg, segabg.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не дружим с Русия е „шизофрения

    9 10 Отговор
    да не иде реч за русофобите според медийното изказване

    Коментиран от #3

    12:16 06.11.2026

  • 2 "славяните са т.о.р"

    6 15 Отговор
    карл мордехай"маркс"

    Коментиран от #31

    12:17 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кина

    12 6 Отговор
    Полека лека туморите в България взеха да проглеждат не защото за загрижени за народа а защото тяхната безопасност и имоти са застрашени от истината..!

    12:21 06.11.2026

  • 6 Мафията на СГЛОБКАТА

    11 12 Отговор
    ГРОБсдс+ППДБ+ДПС = ВНЛ

    12:21 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Политическо преследване

    20 12 Отговор
    Всеки който гледа първи канал е шпионин, предател и копейка, а този даже и интервюта дава. Вместо да се занимава с разни поръчкови убийства и кражби на публични средства, прокуратурата да се сезира още по-сериозно с тези русофили.

    Коментиран от #19

    12:26 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Артилерист

    14 21 Отговор
    Казаното от г-н Малинов е самата истина. Възстановяването на отношенията с Русия ще бъде, както винаги е било, само от полза за закъсалата енергийно, икономически, търговски и всякак България...

    12:30 06.11.2026

  • 13 Гого

    7 3 Отговор
    14 май бил оправдан, а Магнитски? Май няма друга страна с толкова хора, които са санкционирани по този закон. Тръмп може да го прекръсти на закона Български.

    12:30 06.11.2026

  • 14 Краси

    17 12 Отговор
    А да дружим със страна която всеки ден бомбандира градовете на съседна страна, отвлича деца, убива множество хора и ние дружелюбно да се усмихваме, това не е ли цинизъм. Ако ние подкрепяме подобни неща, то не заслужаваме ли ако утре и Турция постъпи по същия начин с нас и тръгне да "освобождава" Родопите, съседите ни а и другите да подкрепят това.

    Коментиран от #20, #25

    12:31 06.11.2026

  • 15 наглост без граници

    16 8 Отговор
    На този и подобните му много им пораснаха ушите, но радостта им е твърде прибързана. Ще си останат с мечтите.

    12:31 06.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Време е

    16 11 Отговор
    Русия трябва да бъде разпокъсана на малки държавици и поделена между Европа и Китай за експлоатиране на изкопаемите ресурси. Очевидно е, че управлението на тази обширна територия не може да се справи с основната си задача - да създаде подредена среда за живот и просперитет. Въпреки богатствата си, населението и мизерства, докато целия останал свят бива заплашван с ядрено оръжие....

    Коментиран от #34, #49

    12:34 06.11.2026

  • 18 аааахахахааа

    5 4 Отговор
    Абе тия кухи лейки не разбраха ли че една империя не може да дружи с никого бре!

    12:40 06.11.2026

  • 19 Фашагите

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Политическо преследване":

    са прости хора.

    Занимават се с преследване на инакомислещите.

    Любимото им занимание са инквизициите от сорта на нациста д-р Менгеле и убиването на невръстни деца като децата от с. Ястребино и децата от Ивицата Газа..

    12:40 06.11.2026

  • 20 Можеш

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "Краси":

    ли с две думи да обясниш какво точно тази страна бомбардира в градовете, какви деца е отвлякла и къде са затворени, стреляла ли е умишлено да убива цивилни.

    12:43 06.11.2026

  • 21 ГОСПОДИН МАЛИНОВ

    3 3 Отговор
    НАШТИ ЕВРОПЕЙСКИ ...АШИСТИ ВАРИГИ ПИЧИГИ ЙОК ТИКВИ НЯМА КАК .

    Коментиран от #32

    12:44 06.11.2026

  • 22 Фори

    9 9 Отговор
    Доказан руски шпионин не може да каже друго.

    12:44 06.11.2026

  • 23 руззпфилистичен шизо

    8 7 Отговор
    Тоя капут използван що не е зад решетките?

    12:45 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гост

    6 4 Отговор
    Този защо не е в затвора...

    12:52 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Зеления

    2 5 Отговор
    Колкото ненавиждам петроханците, гербаджиите, ДПС и БСП, толкова и този национален предател Николай Малинов.
    Дали предаваш България на Урсула и САЩ от първите или я предаваш на Русия от този е едно и също.
    Идеята да си патриот и родолюбец не е да клониш нито на Запад нито на Изток !

    12:54 06.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Добра тор

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от ""славяните са т.о.р"":

    добър урожай..
    А ако солта не може да соли, кому е нужна?
    Р1+Р2=0

    12:57 06.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гражданин

    6 4 Отговор
    Но от друга страна, да ни дава акъл антибългарин, е по-голяма шизофрения!

    12:59 06.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дружи си ,

    2 2 Отговор
    бе ! Кой те спира ?

    13:01 06.11.2026

  • 36 Кьм основата

    2 0 Отговор
    С Русия да но не бьркайте днешната олигархия с руския народ.

    13:03 06.11.2026

  • 37 Просто човек

    6 1 Отговор
    Като искаш да дружиш 🧳➡️🚂➡️Блатото…

    13:05 06.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Който може,да пробва

    0 0 Отговор
    Все пак волгшн материализира блестящо този жанр,не може го стигнеш.Всеки иска да осребри дружбата,но малцина успяват.

    13:11 06.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Що за страна

    0 0 Отговор
    Даже е трудно да се коментира тук. Скоро ще оставят само няколко думи от вида -сьгласен, слушам, изпьлнявам и по.

    13:22 06.11.2026

  • 47 Путин уби любовта на българите към Русия

    2 0 Отговор
    Видях ме какво се случи на Украйна, след като най много дружеше и бе най близка с Русия..
    На българите повече не им трябва дружба с проскубаната и гладна мечка и не им трябва от хищната мечка, ремичка...

    13:36 06.11.2026

  • 48 Шизофренията …

    1 0 Отговор
    Бай Медвед дружески удари с лапа нашия лев балкански, и он отвори очи в реанимационното на НАТО и ЕС. Филофобите се опитват да го измъкнат от там и да го наврят пак в Крепостната Лудница.

    13:37 06.11.2026

  • 49 ХАЙДЕ ПРОБВАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Време е":

    ДА РАЗПОКЪСАШ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,
    ПОНЕ ДА ГЛЕДАМЕ СЕИР.

    13:41 06.11.2026

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