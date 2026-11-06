Николай Малинов: Да не дружим с Русия е „шизофрения“

България трябва да възстанови отношенията си с Русия, а отказът от близост с Москва е „някаква шизофрения“. Това заяви почетният председател на Национално движение „Русофили“ Николай Малинов в интервю за руския „Първи канал“, посветено на президентските избори и политическата посока на страната.
Коментарът му идва след победата на Илияна Йотова на президентския балотаж. Малинов определи новоизбрания държавен глава като опитен политик с над 30 години стаж и каза, че тя подкрепя независима външна политика и нормализиране на отношенията с Русия.
Твърдения за бъдещата политика
Малинов свърза изборите с противопоставяне „между мира и войната, между мафията и прогреса“. Според него Илияна Йотова и премиерът Румен Радев ще полагат усилия за подобряване на отношенията с Москва.
„Българският министър-председател и българският президент ще се опитват да изграждат мостове с Русия“, каза той.
В интервюто Малинов заяви още, че очаква изостряне на вътрешнополитическата борба. Той предположи, че опозицията може да организира протести по сценария на „Майдана“, както и че се правят опити за подкупване и изнудване на депутати с цел разпадане на парламентарното мнозинство. Тези твърдения не са придружени от конкретни данни или доказателства в интервюто.
Малинов коментира и съдебната власт. По думите му през февруари или март може да бъдат предприети промени, които според него ще дадат възможност на управляващите институции да работят по-спокойно.
Делото за шпионаж
Николай Малинов беше подсъдим по дело за шпионаж и разгласяване на класифицирана информация. На 14 май 2026 г. Софийският градски съд го призна за невиновен и по двете обвинения.
Присъдата не е окончателна. На 19 май Софийската градска прокуратура внесе протест срещу решението и поиска то да бъде отменено от Софийския апелативен съд. Следващата процесуална стъпка е разглеждането на прокурорския протест от въззивната инстанция.
Малинов е санкциониран от Съединените щати през февруари 2023 г. по глобалния закон „Магнитски“. През декември 2025 г. Европейският съюз включи Международното движение на русофилите в санкционен списък заради действия, свързвани с разпространяване на дестабилизиращи наративи в полза на руското правителство.
Източници: dnes.bg, bntnews.bg, segabg.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да не дружим с Русия е „шизофрения
Коментиран от #3
12:16 06.11.2026
2 "славяните са т.о.р"
Коментиран от #31
12:17 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кина
12:21 06.11.2026
6 Мафията на СГЛОБКАТА
12:21 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Политическо преследване
Коментиран от #19
12:26 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Артилерист
12:30 06.11.2026
13 Гого
12:30 06.11.2026
14 Краси
Коментиран от #20, #25
12:31 06.11.2026
15 наглост без граници
12:31 06.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Време е
Коментиран от #34, #49
12:34 06.11.2026
18 аааахахахааа
12:40 06.11.2026
19 Фашагите
До коментар #8 от "Политическо преследване":са прости хора.
Занимават се с преследване на инакомислещите.
Любимото им занимание са инквизициите от сорта на нациста д-р Менгеле и убиването на невръстни деца като децата от с. Ястребино и децата от Ивицата Газа..
12:40 06.11.2026
20 Можеш
До коментар #14 от "Краси":ли с две думи да обясниш какво точно тази страна бомбардира в градовете, какви деца е отвлякла и къде са затворени, стреляла ли е умишлено да убива цивилни.
12:43 06.11.2026
21 ГОСПОДИН МАЛИНОВ
Коментиран от #32
12:44 06.11.2026
22 Фори
12:44 06.11.2026
23 руззпфилистичен шизо
12:45 06.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гост
12:52 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Зеления
Дали предаваш България на Урсула и САЩ от първите или я предаваш на Русия от този е едно и също.
Идеята да си патриот и родолюбец не е да клониш нито на Запад нито на Изток !
12:54 06.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Добра тор
До коментар #2 от ""славяните са т.о.р"":добър урожай..
А ако солта не може да соли, кому е нужна?
Р1+Р2=0
12:57 06.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гражданин
12:59 06.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дружи си ,
13:01 06.11.2026
36 Кьм основата
13:03 06.11.2026
37 Просто човек
13:05 06.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Който може,да пробва
13:11 06.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Що за страна
13:22 06.11.2026
47 Путин уби любовта на българите към Русия
На българите повече не им трябва дружба с проскубаната и гладна мечка и не им трябва от хищната мечка, ремичка...
13:36 06.11.2026
48 Шизофренията …
13:37 06.11.2026
49 ХАЙДЕ ПРОБВАЙ
До коментар #17 от "Време е":ДА РАЗПОКЪСАШ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,
ПОНЕ ДА ГЛЕДАМЕ СЕИР.
13:41 06.11.2026