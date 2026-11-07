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Времето днес, прогноза за събота, 7 ноември: Слънчево, но студено

Времето днес, прогноза за събота, 7 ноември: Слънчево, но студено

7 Ноември, 2026 03:00 520 3

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Минималните температури ще паднат до минус 4 градуса, а в низините и котловините сутринта ще има мъгла

Времето днес, прогноза за събота, 7 ноември: Слънчево, но студено - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предимно слънчево ще бъде времето в по-голямата част от България в събота, 7 ноември. Преди обяд в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност, а в районите с трайна мъгла температурите през деня ще останат по-ниски.

Минималните температури ще бъдат между минус 4 и 1 градус, а максималните – предимно между 8 и 13 градуса. В София се очакват минус 1 градус сутринта и около 10 градуса през деня. В Пловдив температурите ще са между 3 и 11 градуса, във Варна – между 4 и 9 градуса, а в Бургас – между 5 и 10 градуса.

„В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево“, посочват от Националния институт по метеорология и хидрология.

Вятърът ще бъде слаб, като в котловините временно ще стихва. В източните райони обаче ще се усили и ще бъде от север-североизток.

В планините също ще преобладава слънчево време. На височина 1200 метра температурите ще бъдат около минус 4 до 7 градуса, а на 2000 метра – около минус 5 до 0 градуса. На връх Ботев се очакват температури между минус 7 и минус 3 градуса и е възможно да превали сняг.

По Черноморието ще има променлива облачност. Във Варна максималната температура ще достигне около 9 градуса, а в Бургас – около 10 градуса.


София / България
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  • 1 Горски

    1 0 Отговор
    Смрадливите тролове дано станете заложници на азовците и да се гаврят с вас!

    Коментиран от #2

    03:02 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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