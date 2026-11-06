Гълъб Донев: Дефицитите и дългът водят към катастрофа

Ако бюджетният дефицит и държавният дълг не бъдат ограничени, страната е изправена пред финансова катастрофа. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в предаването „Панорама“ на БНТ.
„Ако не спрем галопиращите дефицити, ако не спрем дълга, който държавата трябва да взима, за да може да покрива този дефицит, за да може да разплаща старите задължения, неминуемо катастрофата е сигурна“, каза Донев.
По думите му правителството е започнало работа по ограничаването на дефицита още през май. Целта е до следващата година той да бъде намален с близо 4 млрд. евро.
Заложен дефицит от 3,5% на касова основа
Параметрите в проектобюджета предвиждат бюджетен дефицит от 3,5% на касова основа и 4,2% на начислена основа. При премахване на дерогацията за военните разходи показателят на начислена основа би достигнал 3,6%.
Донев определи свиването на дефицита като трудно за постигане в кратък срок, но заяви, че правителството е готово да консолидира държавните разходи.„Положихме достатъчно усилия още от май месец до следващата година дефицитът да бъде намален с близо 4 милиарда евро“, заяви финансовият министър.
Мерките са насочени не само към приходите, но и към разходите, включително към структури, които според правителството не работят ефективно.
Администрацията ще бъде намалена с близо 5000 души
Една от основните мерки е административна реформа, която предвижда намаляване на числеността на държавната администрация с близо 5000 души. Това ще стане чрез обединяване на звена, премахване на дублиращи се функции, отпадане на остарели дейности и дигитализация.
„Не на всяка цена съкращение на персонал“, уточни Донев. Според него промените трябва да доведат и до по-добри услуги за бизнеса и гражданите.
Няма да се пренасочват средства от втория пенсионен стълб
Финансовият министър отхвърли твърденията, че правителството планира да пренасочва средства от втория пенсионен стълб към Държавното обществено осигуряване.
Той заяви, че разговорите с пенсионноосигурителните дружества са приключили с идея за създаване на инвестиционен фонд, чрез който техен капитал да участва във финансирането на държавни инфраструктурни проекти.
Сред възможните направления са изграждането на магистрали, железопътна и енергийна инфраструктура. Донев подчерта, че става дума за обединяване на частен и публичен капитал, а не за прехвърляне на средства към държавното обществено осигуряване.
На въпрос за писмо, показано от опозицията и свързано с пренасочване на средства от втория пенсионен стълб, министърът заяви, че не може да посочи неговия произход.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Държавните вредители
Първа цедка - 10%.
Втора цедка - 30%.
Коментиран от #12, #15
21:41 06.11.2026
2 Оставка крадец
Коментиран от #6
21:41 06.11.2026
3 Помак
Коментиран от #10
21:42 06.11.2026
4 Нали това е целта на руските
Да cъcиnят България, за да е лесна за nopo6вaнe от Русия.
Поне в Украйна така направи Янyкoвuч.
21:42 06.11.2026
5 Корнелия Нинова
🚛 Прогресистите нито могат, нито искат да го спрат. Даже обратно - правителството натиска газта на летящия камион до дупка.
1. Нов дълг от 9 млрд. евро. Само лихвата ще е 2 млрд. Тоест летим в дългова спирала.
2. Нов дефицит от 5 млрд.евро. Тоест камионът затъва в пропастта на свръхдефицит.
3. Инфлация от 4%. Тоест ще обедняваме още и още.
4. Нови и увеличени стари данъци.
👎 Управляващите изтупват народа като брашнян чувал. Ще плащаме повече данък сгради, осигуровки, акциз на горива, цигари, алкохол.
1. Нито дума, нито една , за борба със спекулата и озаптяване на цените.
2. Минимално увеличение на майчинство, детски, пенсии, което отдавна е изядено от инфлацията.
3. Никакви реформи.- нито административна, нито здравна, нито образователна, нищо,нищо.
4. Никакъв икономически план за производство, износ, инвестиции.
‼️ Това не е бюджет на вразумяването. Това е бюджет на обезумяването на "Прогресивна България" и обедняването на народа.
Коментиран от #9, #21, #25
21:42 06.11.2026
6 Мунчо-Кратунчо
До коментар #2 от "Оставка крадец":ще ви разгони фамилията мафиотска.
21:43 06.11.2026
7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
8 Последния Софиянец
21:45 06.11.2026
9 Корнелия Нинова е в тежък
До коментар #5 от "Корнелия Нинова":климакс.
Простено й е да говори глупости.
21:45 06.11.2026
10 Един от русенско
До коментар #3 от "Помак":...беше снощен и не е ял шкембе чорба и една зелева чорба и щеше да е топ на типовете
21:45 06.11.2026
11 1488
ти да видиш
🕊️🕊️🐦
21:46 06.11.2026
12 Четете
До коментар #1 от "Държавните вредители":в "Petel bg"
"
Задържаха двама българи русофили в Русия при опит да излязат от страната"
21:46 06.11.2026
13 маларт
21:47 06.11.2026
14 поради вашта некадърност и безхаберие
а дълга идва от кражбите на милиарди по тиквено време
разследвайте и щом откриете пари в чекмеджета офшорки обратно в хазната
вместо да се вайкате което води към катастрофа
Коментиран от #23, #26
21:49 06.11.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "Държавните вредители":Съгласен съм с коментара ти..... Но заглавието е вярно, макар и да звучи от устата на гълъб..... Според мен самите прогресисти са катастрофа, но по-малка катастрофа от петроханци и герберисти..... За да се избегне катастрофата народа би трябвало да гласува за Възраждане на България, но и тоя път допусна грешка и затова няма право да се сърди....
21:49 06.11.2026
16 ЛЕТЦИ И ГЪЛЪБИ В КАФЕЗА.
21:51 06.11.2026
17 Удри
21:52 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Румен Боташ
21:54 06.11.2026
20 тиририрам
21:56 06.11.2026
21 Чакай малко
До коментар #5 от "Корнелия Нинова":Инфлацията е 6%, на трето място сме в Европа по висока инфлация.
21:56 06.11.2026
22 Анонимен
21:56 06.11.2026
23 Тъй рече нискочелият
До коментар #14 от "поради вашта некадърност и безхаберие":Ивайло Мирчев от Дебилна България.
21:57 06.11.2026
24 Гуру Гарабед
21:57 06.11.2026
25 Кранево празна и зла
До коментар #5 от "Корнелия Нинова":Напразно се напъваш да съботираш
правителството
Ти ликвидира една партия, облажи се от ив.состов,
Детето ти си живурка в Америка
Ти тук само тропаш с тънките токчета и вириш това онова
Засрами се
Хората ти се смеят на ината
Иди да бъркаш лютеницата на село
Анадъму
21:57 06.11.2026
26 Кадърник
До коментар #14 от "поради вашта некадърност и безхаберие":Тия окрадоха за 6 месеца 10 милиарда лева или 5 милиарда евро , догодина 16 милиарда лева или 8,5 милиарда евро , но мълчиш като пън. ! Кажи за ония 10 милиарда лева дето крадеше Баце на година , намериха ли се ?
21:59 06.11.2026