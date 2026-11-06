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Гълъб Донев: Дефицитите и дългът водят към катастрофа

Гълъб Донев: Дефицитите и дългът водят към катастрофа

6 Ноември, 2026 21:36 514 26

  • гълъб донев-
  • бюджет 2027-
  • бюджетен дефицит-
  • държавен дълг-
  • втори пенсионен стълб

Финансовият министър очаква бюджетният дефицит да бъде свит с близо 4 млрд. евро и администрацията да бъде намалена с около 5000 души

Гълъб Донев: Дефицитите и дългът водят към катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ако бюджетният дефицит и държавният дълг не бъдат ограничени, страната е изправена пред финансова катастрофа. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в предаването „Панорама“ на БНТ.

„Ако не спрем галопиращите дефицити, ако не спрем дълга, който държавата трябва да взима, за да може да покрива този дефицит, за да може да разплаща старите задължения, неминуемо катастрофата е сигурна“, каза Донев.

По думите му правителството е започнало работа по ограничаването на дефицита още през май. Целта е до следващата година той да бъде намален с близо 4 млрд. евро.

Заложен дефицит от 3,5% на касова основа

Параметрите в проектобюджета предвиждат бюджетен дефицит от 3,5% на касова основа и 4,2% на начислена основа. При премахване на дерогацията за военните разходи показателят на начислена основа би достигнал 3,6%.

Донев определи свиването на дефицита като трудно за постигане в кратък срок, но заяви, че правителството е готово да консолидира държавните разходи.

„Положихме достатъчно усилия още от май месец до следващата година дефицитът да бъде намален с близо 4 милиарда евро“, заяви финансовият министър.

Мерките са насочени не само към приходите, но и към разходите, включително към структури, които според правителството не работят ефективно.

Администрацията ще бъде намалена с близо 5000 души

Една от основните мерки е административна реформа, която предвижда намаляване на числеността на държавната администрация с близо 5000 души. Това ще стане чрез обединяване на звена, премахване на дублиращи се функции, отпадане на остарели дейности и дигитализация.

„Не на всяка цена съкращение на персонал“, уточни Донев. Според него промените трябва да доведат и до по-добри услуги за бизнеса и гражданите.

Няма да се пренасочват средства от втория пенсионен стълб

Финансовият министър отхвърли твърденията, че правителството планира да пренасочва средства от втория пенсионен стълб към Държавното обществено осигуряване.

Той заяви, че разговорите с пенсионноосигурителните дружества са приключили с идея за създаване на инвестиционен фонд, чрез който техен капитал да участва във финансирането на държавни инфраструктурни проекти.

Сред възможните направления са изграждането на магистрали, железопътна и енергийна инфраструктура. Донев подчерта, че става дума за обединяване на частен и публичен капитал, а не за прехвърляне на средства към държавното обществено осигуряване.

На въпрос за писмо, показано от опозицията и свързано с пренасочване на средства от втория пенсионен стълб, министърът заяви, че не може да посочи неговия произход.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавните вредители

    8 0 Отговор
    трябва да бъдат прецедени.

    Първа цедка - 10%.

    Втора цедка - 30%.

    Коментиран от #12, #15

    21:41 06.11.2026

  • 2 Оставка крадец

    8 3 Отговор
    И в затвора с мунчо

    Коментиран от #6

    21:41 06.11.2026

  • 3 Помак

    8 3 Отговор
    Бат гълабе ,докато наливах водката та слушах с половин ухо по БНТ ...не ти беше много интересно да говориш май

    Коментиран от #10

    21:42 06.11.2026

  • 4 Нали това е целта на руските

    12 6 Отговор
    шnuoни Pаgeв и Йoтoвa.
    Да cъcиnят България, за да е лесна за nopo6вaнe от Русия.
    Поне в Украйна така направи Янyкoвuч.

    21:42 06.11.2026

  • 5 Корнелия Нинова

    9 3 Отговор
    Според премиера Радев, бюджет 2027 г. е тежък камион, който лети в пропастта.

    🚛 Прогресистите нито могат, нито искат да го спрат. Даже обратно - правителството натиска газта на летящия камион до дупка.

    1. Нов дълг от 9 млрд. евро. Само лихвата ще е 2 млрд. Тоест летим в дългова спирала.
    2. Нов дефицит от 5 млрд.евро. Тоест камионът затъва в пропастта на свръхдефицит.
    3. Инфлация от 4%. Тоест ще обедняваме още и още.
    4. Нови и увеличени стари данъци.

    👎 Управляващите изтупват народа като брашнян чувал. Ще плащаме повече данък сгради, осигуровки, акциз на горива, цигари, алкохол.

    1. Нито дума, нито една , за борба със спекулата и озаптяване на цените.
    2. Минимално увеличение на майчинство, детски, пенсии, което отдавна е изядено от инфлацията.
    3. Никакви реформи.- нито административна, нито здравна, нито образователна, нищо,нищо.
    4. Никакъв икономически план за производство, износ, инвестиции.

    ‼️ Това не е бюджет на вразумяването. Това е бюджет на обезумяването на "Прогресивна България" и обедняването на народа.

    Коментиран от #9, #21, #25

    21:42 06.11.2026

  • 6 Мунчо-Кратунчо

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Оставка крадец":

    ще ви разгони фамилията мафиотска.

    21:43 06.11.2026

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    3 8 Отговор
    Брюксел ни накара да взимаме заеми от евреите с 60 процента лихва вместо от МВФ без лихва.Заради Брюксел имаме да плащаме 40 млрд лихви.

    21:45 06.11.2026

  • 9 Корнелия Нинова е в тежък

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Корнелия Нинова":

    климакс.

    Простено й е да говори глупости.

    21:45 06.11.2026

  • 10 Един от русенско

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    ...беше снощен и не е ял шкембе чорба и една зелева чорба и щеше да е топ на типовете

    21:45 06.11.2026

  • 11 1488

    8 2 Отговор
    гьльби в управата водели до осирване
    ти да видиш
    🕊️🕊️🐦

    21:46 06.11.2026

  • 12 Четете

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Държавните вредители":

    в "Petel bg"
    "
    Задържаха двама българи русофили в Русия при опит да излязат от страната"

    21:46 06.11.2026

  • 13 маларт

    5 6 Отговор
    Важното е да се казва винаги, че Кокорчо и лъжците, дето ни набутаха в титаника на еврозоната, носят пълната отговорност. 80% от населението не помни!

    21:47 06.11.2026

  • 14 поради вашта некадърност и безхаберие

    2 5 Отговор
    Дефицитите и дългът водят към катастрофа

    а дълга идва от кражбите на милиарди по тиквено време
    разследвайте и щом откриете пари в чекмеджета офшорки обратно в хазната
    вместо да се вайкате което води към катастрофа

    Коментиран от #23, #26

    21:49 06.11.2026

  • 15 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Държавните вредители":

    Съгласен съм с коментара ти..... Но заглавието е вярно, макар и да звучи от устата на гълъб..... Според мен самите прогресисти са катастрофа, но по-малка катастрофа от петроханци и герберисти..... За да се избегне катастрофата народа би трябвало да гласува за Възраждане на България, но и тоя път допусна грешка и затова няма право да се сърди....

    21:49 06.11.2026

  • 16 ЛЕТЦИ И ГЪЛЪБИ В КАФЕЗА.

    6 1 Отговор
    ТОА КОЛКО ПЪТИ БЕШЕ МИНИСТЪР, ПРЕМИЕР И СЪВЕТНИК НА БОТАШ-А? СЕГА ЛИ ОТКРИ АМЕРИКА?

    21:51 06.11.2026

  • 17 Удри

    6 0 Отговор
    Това го знаем гълъбарник. Спрете да теглите заеми и да ни загробвате както правеха ППДБ и вашите служебни правителства през последните 6 години.

    21:52 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Румен Боташ

    4 0 Отговор
    Всичко е точно. Продължаваме промяната.

    21:54 06.11.2026

  • 20 тиририрам

    1 0 Отговор
    Сега вие управлявате самолета. Не приемаме никакви оправдания.

    21:56 06.11.2026

  • 21 Чакай малко

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Корнелия Нинова":

    Инфлацията е 6%, на трето място сме в Европа по висока инфлация.

    21:56 06.11.2026

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор
    Закапъчето слугата на радев раздават па.рите на държавата на своите оставка и разследване за вас дъртите червени

    21:56 06.11.2026

  • 23 Тъй рече нискочелият

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "поради вашта некадърност и безхаберие":

    Ивайло Мирчев от Дебилна България.

    21:57 06.11.2026

  • 24 Гуру Гарабед

    1 0 Отговор
    Как да вярваш на този човек който тази година взе 5 милиарда евро дълг, и следващата година ще вземе още 8 милиарда евро дълг. И този некомпетен човек говори за дългове. Когато комунист говори, той лъже.

    21:57 06.11.2026

  • 25 Кранево празна и зла

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Корнелия Нинова":

    Напразно се напъваш да съботираш
    правителството
    Ти ликвидира една партия, облажи се от ив.состов,
    Детето ти си живурка в Америка
    Ти тук само тропаш с тънките токчета и вириш това онова
    Засрами се
    Хората ти се смеят на ината
    Иди да бъркаш лютеницата на село
    Анадъму

    21:57 06.11.2026

  • 26 Кадърник

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "поради вашта некадърност и безхаберие":

    Тия окрадоха за 6 месеца 10 милиарда лева или 5 милиарда евро , догодина 16 милиарда лева или 8,5 милиарда евро , но мълчиш като пън. ! Кажи за ония 10 милиарда лева дето крадеше Баце на година , намериха ли се ?

    21:59 06.11.2026

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