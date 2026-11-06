Гълъб Донев: Дефицитите и дългът водят към катастрофа

Ако бюджетният дефицит и държавният дълг не бъдат ограничени, страната е изправена пред финансова катастрофа. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в предаването „Панорама“ на БНТ.

„Ако не спрем галопиращите дефицити, ако не спрем дълга, който държавата трябва да взима, за да може да покрива този дефицит, за да може да разплаща старите задължения, неминуемо катастрофата е сигурна“, каза Донев.

По думите му правителството е започнало работа по ограничаването на дефицита още през май. Целта е до следващата година той да бъде намален с близо 4 млрд. евро.

Заложен дефицит от 3,5% на касова основа

Параметрите в проектобюджета предвиждат бюджетен дефицит от 3,5% на касова основа и 4,2% на начислена основа. При премахване на дерогацията за военните разходи показателят на начислена основа би достигнал 3,6%.

Донев определи свиването на дефицита като трудно за постигане в кратък срок, но заяви, че правителството е готово да консолидира държавните разходи.

„Положихме достатъчно усилия още от май месец до следващата година дефицитът да бъде намален с близо 4 милиарда евро“, заяви финансовият министър.

Мерките са насочени не само към приходите, но и към разходите, включително към структури, които според правителството не работят ефективно.

Администрацията ще бъде намалена с близо 5000 души

Една от основните мерки е административна реформа, която предвижда намаляване на числеността на държавната администрация с близо 5000 души. Това ще стане чрез обединяване на звена, премахване на дублиращи се функции, отпадане на остарели дейности и дигитализация.

„Не на всяка цена съкращение на персонал“, уточни Донев. Според него промените трябва да доведат и до по-добри услуги за бизнеса и гражданите.

Няма да се пренасочват средства от втория пенсионен стълб

Финансовият министър отхвърли твърденията, че правителството планира да пренасочва средства от втория пенсионен стълб към Държавното обществено осигуряване.

Той заяви, че разговорите с пенсионноосигурителните дружества са приключили с идея за създаване на инвестиционен фонд, чрез който техен капитал да участва във финансирането на държавни инфраструктурни проекти.

Сред възможните направления са изграждането на магистрали, железопътна и енергийна инфраструктура. Донев подчерта, че става дума за обединяване на частен и публичен капитал, а не за прехвърляне на средства към държавното обществено осигуряване.

На въпрос за писмо, показано от опозицията и свързано с пренасочване на средства от втория пенсионен стълб, министърът заяви, че не може да посочи неговия произход.