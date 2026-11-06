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Ексминистър: България разполага точно с това, което ѝ липсва на Европа

Ексминистър: България разполага точно с това, което ѝ липсва на Европа

6 Ноември, 2026 21:57 1 114 12

  • александър николов-
  • рафинерия-
  • лукойл нефтохим-
  • енергетика-
  • топлофикация софия

Бившият енергиен министър смята, че страната може да използва рафинерията в Бургас за износ и по-високи приходи

Ексминистър: България разполага точно с това, което ѝ липсва на Европа - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България разполага с рафиниращ капацитет, който може да надхвърля значително вътрешното потребление и да превърне страната в износител на петролни продукти. Това заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов пред Bulgaria ON AIR.

„На Европа ѝ липсват рафиниращи мощности – точно това, с което разполага България“, каза Николов. По думите му рафинерията в Бургас има капацитет, почти два пъти по-голям от потреблението на горива на българския пазар. Той смята, че при пълно използване на производствените възможности страната може да изнася повече и да генерира приходи, които да бъдат използвани и за компенсации.

Твърдението за недостиг на рафиниращи мощности се вписва в оценката на Европейската комисия за състоянието на сектора. Според Комисията рафинериите в Европейския съюз осигуряват около 70% от авиационното гориво и 85% от дизела, използвани в Европа. През 2024 г. те са произвели 543,7 млн. тона петролни продукти. В същото време секторът е изправен пред високи енергийни разходи, глобална конкуренция и постепенно свиване на търсенето на традиционни горива.

Рафинерията работи с различни видове нефт

Въпросът за бъдещето на рафинерията в Бургас е свързан и с промяната на доставките на суров петрол. Особеният управител Евгени Симеонов заяви през 2026 г., че предприятието използва над 52 вида нефт, доставян от Южна Америка, Африка, Либия, Ирак и Норвегия. По думите му през последните месеци преработката е увеличена, а рафинерията работи нормално.

Тези данни идват на фона на отчетена загуба от около 400 млн. лева за „Лукойл Нефтохим Бургас“ през 2025 г. В публикувания отчет причините са свързани с по-ниските котировки на нефтопродуктите и с намаления обем на преработка заради планов капитален ремонт. Загубата показва, че наличието на голям производствен капацитет само по себе си не гарантира положителен финансов резултат.

Николов: „Топлофикация София“ може да печели

В интервюто Николов коментира и проблемите на „Топлофикация София“. По думите му дружеството не е обречено да работи на загуба, но за това са необходими промени в управлението и в начина на финансиране.

„София е най-платежоспособният град в България. Инфраструктурата на „Топлофикация“ позволява да се развият много допълнителни услуги“, заяви той. Николов смята, че правителството, парламентът, Столичната община и енергийният регулатор трябва да изработят общ модел, при който дружеството да не разчита постоянно на субсидии от държавния бюджет.

Коментарът му идва в момент, когато част от абонатите в столицата продължават да са без парно или топла вода заради аварии и незавършени ремонти. „Топлофикация София“ започна поетапното пускане на отоплението на 29 октомври, но на 6 ноември публикуваше действащи прекъсвания с посочени срокове за възстановяване през ноември.

Николов предупреди и за отражението на енергийните решения върху цените. Той заяви, че според него натрупването на дългове, вместо реалните разходи да бъдат отразени в цените, отлага проблема, но не го решава. Конкретен срок за увеличаване на износа на рафинирани продукти или за промяна в модела на управление на „Топлофикация София“ не е обявен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е боклукът,

    2 0 Отговор
    който подписа с Боташ.

    Така ли беше?

    22:02 06.11.2026

  • 2 След като разкараха Орбан

    3 2 Отговор
    на Европа и липсваха руски шnuoнu, за цвят.
    И хоп, ние им дадохме Pageв и Йoтoвa.

    Коментиран от #4, #5

    22:02 06.11.2026

  • 3 излишък на некадърни бръмбари калинки

    3 1 Отговор
    България разполага точно с това, което ѝ липсва на Европа

    Коментиран от #6, #7

    22:03 06.11.2026

  • 4 Гробар

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "След като разкараха Орбан":

    Тук все още е пълно с дърти безполезни сини алкохолици, които още се чудят и маят как изобщо оцеляхме през годините на лошия комунизъм. Хубавото е че Веждичката и Тренчев повлякоха крак и няма още дълго да се чудят.

    22:08 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Имат си калинки и вещици

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "излишък на некадърни бръмбари калинки":

    в излишък в Новия Вавилон.

    22:21 06.11.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор
    "България разполага точно с това, което ѝ липсва на Европа"

    Пак ли сме уникални?!? И в каква посока? Обикновено сме най уникални в липсата на онова, което всички останали по света смятат за престиж. За сметка на това обаче в отрицателните постижения сме най добри и сме винги в челото на класациите, нали?

    22:25 06.11.2026

  • 9 Ние

    2 1 Отговор
    не разполагаме с "рафиниращ капацитет" още от времето на Костов. Нефтохима не и български, редовно отчита загуби и така не плаща и данъци. За нас остава замърсяването на природата. Единственото полза е че осигурява работа на хората, но те си работеха и преди приватизацията.

    22:27 06.11.2026

  • 10 Златна гъска ще бъде удуерна

    0 0 Отговор
    Нефтохим е новата Топлофикация перпетуум мобиле финансови далавери и липса на всякакви ремонти до пълна амортизация. Да не говорим за възстановяване на инвестициите на собствениците т. Е. Един пладнешки грабеж

    22:48 06.11.2026

  • 11 Точно този

    1 0 Отговор
    Този мошеник какъв специалист е,той лобист на няколко фирми от енергийния сектор и когато беше енергиен министър неговите фирми източиха Чирен за няколко вечери.Тогава се направи на ударен защото газа още беше евтин ,а малко по късно Асен и Кирил спряха договорения руски газ ,включиха руските посредници на газ ,които уж не са руски ,между тях и тези на Николов които изкупиха евтиния и ей ти инфлация .Сега такива далаверажии като Николов философстват като " капацитети.Отвртатитвлно !

    23:01 06.11.2026

  • 12 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    Ми оно ние винаги сме си биле некви уникати, откъде и да ни погледнеш.

    23:22 06.11.2026

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