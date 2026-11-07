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Парното и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столиццата

Парното и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столиццата

7 Ноември, 2026 03:48 391 0

  • студентски общежития-
  • отопление-
  • топла вода-
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  • васил терзиев

Васил Терзиев е потвърдил пред Министерството на образованието и науката, че услугите са възстановени

Парното и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столиццата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития на територията на Столична община. Това е потвърдил кметът на София Васил Терзиев пред Министерството на образованието и науката към 17:00 часа.

„Отоплението и топлата вода в студентските общежития на територията на Столична община са възстановени“, гласи предоставената в МОН информация от столичния кмет.

По-рано през деня министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев е провел среща с Терзиев заради продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в част от общежитията. Министърът е настоял за спешни действия, така че студентите да разполагат с нормални условия за живот с настъпването на зимния сезон.

Кметът е поел ангажимент да предостави актуална информация в рамките на деня. Няколко часа след срещата Столичната община е потвърдила пред МОН, че отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столицата.

Източници: bntnews.bg


София / България
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