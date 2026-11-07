Пътна обстановка: ограничения по „Хемус“ и зимни условия

Ограничения за тежкотоварни автомобили над 12 тона продължават по автомагистрала „Хемус“ заради основния ремонт на тунел „Топли дол“. Мярката обхваща участъка между изхода на София при 0-ия километър и пътния възел „Ботевград“ при 47-ия километър.

В неделя, 8 ноември, между 14:00 и 21:00 часа ще бъде ограничено движението на камиони към София. В понеделник, 9 ноември, от 7:00 до 9:00 часа забраната ще важи и в двете посоки. За превозните средства към Враца, Монтана и Видин е посочен обход през прохода „Петрохан“. АПИ не препоръчва преминаването на камиони над 12 тона през Искърското дефиле заради дейности по укрепване на скални откоси.

Последният публикуван бюлетин на АПИ описва още временна организация по АМ „Тракия“ в района на Ихтиман – Мирово и при Събрано – Хаджидимитрово. По път III-906 между Дюлино и Гюльовца движението е по обход заради ремонт и асфалтиране, като мярката е предвидена до 24 февруари 2027 г. По път III-103 в района на Мездра движението е двупосочно в една лента заради превантивен ремонт.

Актуална пътна карта, обновена на 6 ноември, отчита 22 затваряния, 28 инцидента и 26 ремонта по пътищата в страната. За граничните пунктове в последния достъпен бюлетин на МВР няма национално обобщение с времена за изчакване, поради което не може да се потвърди обща оценка за трафика по границите.

Условията в планините

НИМХ прогнозира предимно слънчево време в планините, но с умерен и силен северен вятър. „В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен северен вятър“, съобщи институтът.

Температурата на 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около минус 1 градус. На връх Ботев се очакват между минус 8 и минус 3 градуса при снежна покривка от 18 сантиметра. На Черни връх прогнозата е за между минус 5 и минус 2 градуса, а на Мусала – между минус 8 и минус 4 градуса.

Данни от пожарната и КАТ

По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за 5 ноември пожарната е реагирала на 58 сигнала, ликвидирала е 24 пожара и е извършила 29 спасителни дейности и помощни операции. При пожарите няма загинали и пострадали.

В София за 6 ноември са отчетени две тежки и 37 леки катастрофи, съобщи Столичната дирекция на вътрешните работи. За изминалото денонощие в страната са регистрирани 15 тежки произшествия с 22 ранени. Според статистика на МВР, цитирана от медиите, от началото на годината при катастрофи са загинали 418 души.