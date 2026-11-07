Ден на науката събира деца и учени в „Музейко“

Ден на науката с интерактивни лекции, експерименти и демонстрации от университетски преподаватели се провежда днес в детския научен център „Музейко“ в София. Програмата е посветена на космическите храни, физиката, химията, биологията, ветеринарната медицина и горското стопанство, съобщиха от екипа на „Музейко“.

Сред акцентите е интерактивната лекция „Професия под лупа: Какво ще ядем утре?“, предназначена за деца над 6 години. В нея те ще научат как се създава храна за космически мисии и какъв е българският принос в тази област.

Самолетен симулатор и наблюдения с микроскоп

Екипът на катедра „Въздушен транспорт“ към Техническия университет ще даде възможност на посетителите да изпробват самолетен симулатор. Така децата ще могат да се запознаят с част от работата, свързана с авиацията.

Геолого-географският факултет на Софийския университет ще представи фосили и минерали. Биологическият факултет ще покаже насекоми и растения, които посетителите ще могат да изследват с микроскоп.

Пътешествие към Луната

В програмата е включено и планетариумното шоу „Напред към Луната“. То проследява историята на изследването на земния спътник и представя бъдещи космически мисии.

Събитието събира на едно място теми от природните науки, инженерството и космическите изследвания, като ги представя чрез практически занимания и демонстрации за деца.

Източници: bnrnews.bg