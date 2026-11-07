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Протест срещу опасното шофиране по пътя за Арбанаси

Протест срещу опасното шофиране по пътя за Арбанаси

7 Ноември, 2026 11:35 479 7

  • велико търново-
  • арбанаси-
  • опасно шофиране-
  • пътна полиция-
  • свлачище

Граждани настояват за мерки заради движението в насрещното и риска от тежки катастрофи. Пътната полиция започва масови глоби

Протест срещу опасното шофиране по пътя за Арбанаси - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Протест и петиция срещу опасното шофиране по пътя Велико Търново – Арбанаси организираха граждани във Велико Търново. Поводът е движението в насрещното в участъка край моста до църквата „Св. 40 мъченици“, където заради свлачище е въведена временна организация на движението.

Шофьорите масово нарушават забраната за преминаване през моста, който е укрепен временно с бетонови прегради. Заради свлачището движението в района е еднопосочно, а пътят към Арбанаси остава тесен и натоварен.

„Влизат в насрещното, тесен е пътят. Има предпоставка за тежки ПТП-та, особено ако от Арбанаси се спускат с несъобразена скорост. Пътят е изключително натоварен. Апелът ни е да не се чака каруцата да се преобърне, за да се търсят пътища“, заявиха организаторите на петицията Цветомир Георгиев и Цанко Михайлов.

Според тях настоящата организация създава риск от тежки катастрофи и изисква навременна намеса, преди да се стигне до сериозен инцидент.

Предлагат трайно укрепване на свлачището

Заместник-председателят на комисията по транспорта във Великотърновския общински съвет Борис Китанов посочи като възможно решение дългосрочно укрепване на свлачището.

„Трябва да се намери дългосрочно решение, което да спре свлачището от хълма. Да се премахнат временните съоръжения, които възпрепятстват свлачището, и да се премине към двупосочно движение“, заяви Китанов.

Така движението по пътя Велико Търново – Арбанаси би могло да бъде възстановено в двете посоки, но това зависи от трайното обезопасяване на района.

Пътната полиция започва глоби

Пътните полицаи започват масови проверки и глоби за водачите, които нарушават въведената организация на движението. Инспектор Георги Георгиев от пътната полиция във Велико Търново посочи, че санкцията е 51,13 евро.

„Ако трябва, в последствие да се предприемат мерки и за отнемане на шофьорски книжки“, уточни инспектор Георгиев.

Източници: bnrnews.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ненормална територийка

    3 0 Отговор
    Хората строят магистрали, небостъргачи ,аеродруми космодруми тук едно свлачище и цели райони остават откъснати с години.Нито се оправя нито се затрива тая територия.

    11:41 07.11.2026

  • 2 Абе

    2 0 Отговор
    Да се сложи на моста поуицай с пистоует.

    Коментиран от #5, #6

    11:43 07.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Проблемът НЕ е в пътя за Арбанаси❗
    Проблемът е затворен участък в края на В.Търново ( около 500- 600 метра),
    заради който не може да се стигне до две местности ( с бивши фабрики) в края на града ❗
    А и прави по-краткия път В. Търново - Г. Оряховица (през Арбанаси) по- дълъг от пътя през Лясковец❗

    11:44 07.11.2026

  • 4 интересно на снимката няма и 40 души

    3 0 Отговор
    а за ритнатото куче в кръстова вада тук писаха че протестираха 1000
    както беше казал царя
    Народа да си смени чипа

    11:45 07.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Това би било добро решение❗
    Може да се ползва светофар, по подобие на ремонтите къде се ползва една лента❗

    Коментиран от #7

    11:55 07.11.2026

  • 6 А тъща ми цял ден в хола така клечи фиг1

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Твоя съвет ще погне ли ми🤔

    11:56 07.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":

    Аз, а може би и много други, бих изчакал две минути вместо да въртя по паважа под Царевец, през махалите и пак да изляза на пътя за Лясковец❗
    Играх го няколко пъти това лято😡

    11:58 07.11.2026

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