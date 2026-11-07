Протест срещу опасното шофиране по пътя за Арбанаси

Протест и петиция срещу опасното шофиране по пътя Велико Търново – Арбанаси организираха граждани във Велико Търново. Поводът е движението в насрещното в участъка край моста до църквата „Св. 40 мъченици“, където заради свлачище е въведена временна организация на движението.

Шофьорите масово нарушават забраната за преминаване през моста, който е укрепен временно с бетонови прегради. Заради свлачището движението в района е еднопосочно, а пътят към Арбанаси остава тесен и натоварен.

„Влизат в насрещното, тесен е пътят. Има предпоставка за тежки ПТП-та, особено ако от Арбанаси се спускат с несъобразена скорост. Пътят е изключително натоварен. Апелът ни е да не се чака каруцата да се преобърне, за да се търсят пътища“, заявиха организаторите на петицията Цветомир Георгиев и Цанко Михайлов.

Според тях настоящата организация създава риск от тежки катастрофи и изисква навременна намеса, преди да се стигне до сериозен инцидент.

Предлагат трайно укрепване на свлачището

Заместник-председателят на комисията по транспорта във Великотърновския общински съвет Борис Китанов посочи като възможно решение дългосрочно укрепване на свлачището.

„Трябва да се намери дългосрочно решение, което да спре свлачището от хълма. Да се премахнат временните съоръжения, които възпрепятстват свлачището, и да се премине към двупосочно движение“, заяви Китанов.

Така движението по пътя Велико Търново – Арбанаси би могло да бъде възстановено в двете посоки, но това зависи от трайното обезопасяване на района.

Пътната полиция започва глоби

Пътните полицаи започват масови проверки и глоби за водачите, които нарушават въведената организация на движението. Инспектор Георги Георгиев от пътната полиция във Велико Търново посочи, че санкцията е 51,13 евро.

„Ако трябва, в последствие да се предприемат мерки и за отнемане на шофьорски книжки“, уточни инспектор Георгиев.

Източници: bnrnews.bg