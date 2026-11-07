Нови части на София останаха без парно и топла вода заради аварии по топлопреносната мрежа. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 9 ноември, съобщават от „Топлофикация София“.
Сред засегнатите обекти е Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“.
Засегнати квартали и адреси
В „Красна поляна 1“ без парно и топла вода са абонатите в блокове 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А и 35Б, както и на ул. „Одоровци“ № 44 и в 28 СУ „Алеко Константинов“.
В „Гео Милев“ са засегнати ул. „Хемус“ № 10, блок 266 на ул. „Алеко Богориди“ и ул. „Разлъка“ № 5. Спряно е топлоподаването и към блок 24 в „Слатина“.
Без парно и топла вода са също блок 30 на бул. „Цариградско шосе“, бул. „Г. М. Димитров“ № 16А и блокове 30 и 30А в „Младост 1“.
В „Гоце Делчев“ са засегнати блокове 243–251, 73 СУ „Владислав Граматик“, ДГ 7 „Детелина“, блокове 1–6 на ул. „Деян Белишки“, адреси на същата улица, както и блокове на бул. „Тодор Каблешков“. Без топлоподаване е и Центърът за социална рехабилитация „Благовещение“.
Проблемите с мрежата бяха обсъдени в СОС
Аварийните прекъсвания бяха сред темите на заседание на Столичния общински съвет. В него са участвали кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общински съветници.
Обсъдено е състоянието на „Топлофикация София“ и са търсени решения за ситуацията, при която хиляди столичани са без парно и топла вода заради аварии по топлопреносната мрежа.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киро Острото
12:49 07.11.2026
2 ставка
Ето толкова е просто.
12:50 07.11.2026
3 СОФИЯ Е КИИФ
12:52 07.11.2026
4 Акт на нарцисизъм
12:53 07.11.2026
5 Фют
12:55 07.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Без име
Коментиран от #14
12:58 07.11.2026
9 Киро Шприца
13:00 07.11.2026
10 Скоро
13:01 07.11.2026
11 Жожи
13:02 07.11.2026
12 Когато
13:02 07.11.2026
13 редник
13:03 07.11.2026
14 Гробар
До коментар #8 от "Без име":Стара изпитана схема. Фалират от кражби държавно предприятие. Приватизират с рушвет и крадат потребителите с новия собственик. Отново фалит. Казват от стратегическа важност е и национализират. Покриват дълговете с наши пари и пак крадат. И така до безкрай.
13:03 07.11.2026
15 Селянин
13:03 07.11.2026
16 Виж сега,
Коментиран от #23
13:05 07.11.2026
17 Браво!
13:05 07.11.2026
18 Пловдив
13:07 07.11.2026
19 ДРТ ПРЧ
13:13 07.11.2026
20 А имаше време
Коментиран от #21
13:17 07.11.2026
21 По сред зима
До коментар #20 от "А имаше време":Масово бяха отворени прозорците на апартаментите, не се дишаше от топло вътре!
13:19 07.11.2026
22 Столичанин
13:19 07.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Азззззззз
13:47 07.11.2026