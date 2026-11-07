Нови части на София останаха без парно и топла вода заради аварии по топлопреносната мрежа. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 9 ноември, съобщават от „Топлофикация София“.

Сред засегнатите обекти е Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“.

Засегнати квартали и адреси

В „Красна поляна 1“ без парно и топла вода са абонатите в блокове 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А и 35Б, както и на ул. „Одоровци“ № 44 и в 28 СУ „Алеко Константинов“.

В „Гео Милев“ са засегнати ул. „Хемус“ № 10, блок 266 на ул. „Алеко Богориди“ и ул. „Разлъка“ № 5. Спряно е топлоподаването и към блок 24 в „Слатина“.

Без парно и топла вода са също блок 30 на бул. „Цариградско шосе“, бул. „Г. М. Димитров“ № 16А и блокове 30 и 30А в „Младост 1“.

В „Гоце Делчев“ са засегнати блокове 243–251, 73 СУ „Владислав Граматик“, ДГ 7 „Детелина“, блокове 1–6 на ул. „Деян Белишки“, адреси на същата улица, както и блокове на бул. „Тодор Каблешков“. Без топлоподаване е и Центърът за социална рехабилитация „Благовещение“.

Проблемите с мрежата бяха обсъдени в СОС

Аварийните прекъсвания бяха сред темите на заседание на Столичния общински съвет. В него са участвали кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общински съветници.

Обсъдено е състоянието на „Топлофикация София“ и са търсени решения за ситуацията, при която хиляди столичани са без парно и топла вода заради аварии по топлопреносната мрежа.

Източници: bta.bg