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Нови части на София останаха без парно и топла вода
  Тема: Топлофикация

Нови части на София останаха без парно и топла вода

7 Ноември, 2026 12:47 1 230 24

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Аварии засегнаха абонати в „Красна поляна“, „Гео Милев“, „Слатина“, „Младост 1“ и „Гоце Делчев“. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 9 ноември

Нови части на София останаха без парно и топла вода - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нови части на София останаха без парно и топла вода заради аварии по топлопреносната мрежа. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 9 ноември, съобщават от „Топлофикация София“.

Сред засегнатите обекти е Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“.

Засегнати квартали и адреси

В „Красна поляна 1“ без парно и топла вода са абонатите в блокове 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А и 35Б, както и на ул. „Одоровци“ № 44 и в 28 СУ „Алеко Константинов“.

В „Гео Милев“ са засегнати ул. „Хемус“ № 10, блок 266 на ул. „Алеко Богориди“ и ул. „Разлъка“ № 5. Спряно е топлоподаването и към блок 24 в „Слатина“.

Без парно и топла вода са също блок 30 на бул. „Цариградско шосе“, бул. „Г. М. Димитров“ № 16А и блокове 30 и 30А в „Младост 1“.

В „Гоце Делчев“ са засегнати блокове 243–251, 73 СУ „Владислав Граматик“, ДГ 7 „Детелина“, блокове 1–6 на ул. „Деян Белишки“, адреси на същата улица, както и блокове на бул. „Тодор Каблешков“. Без топлоподаване е и Центърът за социална рехабилитация „Благовещение“.

Проблемите с мрежата бяха обсъдени в СОС

Аварийните прекъсвания бяха сред темите на заседание на Столичния общински съвет. В него са участвали кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общински съветници.

Обсъдено е състоянието на „Топлофикация София“ и са търсени решения за ситуацията, при която хиляди столичани са без парно и топла вода заради аварии по топлопреносната мрежа.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Острото

    18 5 Отговор
    Важното е в Киев да има.

    12:49 07.11.2026

  • 2 ставка

    18 1 Отговор
    Е много ясно, фалираха я, компроментираха я, за да я приватизират.
    Ето толкова е просто.

    12:50 07.11.2026

  • 3 СОФИЯ Е КИИФ

    10 1 Отговор
    Слава, слава, слава. Тоалетни са в Борисовата градина.

    12:52 07.11.2026

  • 4 Акт на нарцисизъм

    5 5 Отговор
    Софиянци явно не са гласували , както трябва за нашия Президент и за това сега ги наказват с акт на нарцисизъм.

    12:53 07.11.2026

  • 5 Фют

    6 6 Отговор
    Аман от Софиянци , много лесно да подкрепят Украйна докато цяла България им плаща топлото. Нека да си плащат реалната цена , а не да ми фалират държавният Булгаргаз и цялата държава да им плаща за фалирата Топлофикация.

    12:55 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без име

    9 0 Отговор
    Нещастници!Е,то краденето все някога има край и плащат потребителите,за жалост!

    Коментиран от #14

    12:58 07.11.2026

  • 9 Киро Шприца

    5 2 Отговор
    Нема пари.Ние от Сглобката с Васко ги откраднахме.

    13:00 07.11.2026

  • 10 Скоро

    9 1 Отговор
    цяла София за дълго , но поне да подготвят хората .

    13:01 07.11.2026

  • 11 Жожи

    10 1 Отговор
    36 г крадене и никакви ремонти и нови инвестиции. Е, крадливите политици и костовисти са на топло, токът и газта дори да изхвърчат до небето, те ще могат да си ги плащат.

    13:02 07.11.2026

  • 12 Когато

    9 0 Отговор
    само вземаш (грабиш) , а не слагаш - то свършва ! И в едно домакинство е така .

    13:02 07.11.2026

  • 13 редник

    4 2 Отговор
    Явно "Топлофикация" няма да я бъде, затова спешно подсилване на електрическата мрежа.

    13:03 07.11.2026

  • 14 Гробар

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Стара изпитана схема. Фалират от кражби държавно предприятие. Приватизират с рушвет и крадат потребителите с новия собственик. Отново фалит. Казват от стратегическа важност е и национализират. Покриват дълговете с наши пари и пак крадат. И така до безкрай.

    13:03 07.11.2026

  • 15 Селянин

    4 1 Отговор
    Оправихте ми деня с тази новина! :))))

    13:03 07.11.2026

  • 16 Виж сега,

    5 0 Отговор
    Направо си просят протести и ритник . Не могат едно парно да оправят, държава щели да управляват, нещастници

    Коментиран от #23

    13:05 07.11.2026

  • 17 Браво!

    2 2 Отговор
    Много съм радостен!Сега ще видите пилот-изтребител как управлява държава.Даже прогресивен пилот-изтребител.

    13:05 07.11.2026

  • 18 Пловдив

    1 1 Отговор
    Тези от топлофикация са руски агенти щом лишават софиянци от топлина ,камо ли да има война ще им разкатаят фамилията на софиянци комунистическата наглост....!!!!!

    13:07 07.11.2026

  • 19 ДРТ ПРЧ

    3 0 Отговор
    СПОКО СОФИЯНЦИ, МАЙ МЕСЕЦ НАБЛИЖАВА С ТОПЪЛ ЦИКЛОН

    13:13 07.11.2026

  • 20 А имаше време

    6 0 Отговор
    когато парното се плащаше на точка, една точка е един апартамент! Една точка струваше два лева на месец! За София говоря! Поколението живяло преди 1990година, все още помни това! Нямаше топломери, нямаше спирателни кранове на радиаторите! Да знаете, НЯМАШЕ! Казва ви го един очевидец на това!

    Коментиран от #21

    13:17 07.11.2026

  • 21 По сред зима

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "А имаше време":

    Масово бяха отворени прозорците на апартаментите, не се дишаше от топло вътре!

    13:19 07.11.2026

  • 22 Столичанин

    3 0 Отговор
    Терорът на Топлофикация е безкраен,докога ще им плащаме за него?

    13:19 07.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Азззззззз

    1 0 Отговор
    Прилича ми на постановка с цел продажба на някой за без пари. Факт е че няма уволнени или наказани за тия безобразия.

    13:47 07.11.2026

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