CONTSHIP JET е предупреден до час преди удара с дронове

Екипажът на контейнеровоза CONTSHIP JET е бил предупреден между 40 и 60 минути преди удара с морски дронове край Калиакра. Сигналът е подаден от френския морски патрулен самолет Atlantique 2 както до моряците на борда, така и до Районния координационен център във Варна.
Това съобщи пред Maritime.bg командирът на френската въздушна машина, пожелал да остане анонимен. По думите му екипажът е засякъл заплахата и незабавно е предал информацията на българските власти и на кораба.„Успяхме да предупредим моторния кораб CONTSHIP JET за заплахата, която изглеждаше насочена към него. Успяхме да предупредим и РКТ във Варна за присъствието на дронове в този район на отговорност“, заяви командирът.
Френският самолет обаче не е разполагал с възможност да спре атаката. „Ние сме само средства за откриване. Не сме в състояние да прихващаме“, обясни военният авиатор.
Предупреждението е подадено преди удара
Основната задача на екипажа на Atlantique 2 е била да даде време на моряците да се подготвят. Командирът посочи, че на борда е било предадено указание екипажът да се подготви за удара и никой да не остава в машинното отделение.„Това, което успяхме да направим, е да предупредим кораба за опасността. Успяхме да им кажем да се подготвят за удара и никой да не е в машинното отделение“, каза той.
На въпрос дали предупреждението е било подадено 40 до 60 минути преди инцидента, командирът отговори: „Да, общо взето е това“.
След координирания удар с три морски дрона самолетът е останал над района и е участвал в действията по спасяването на хората. Работата е извършена в координация с Районния координационен център във Варна, български патрулни кораби и военния въздушен контрол. Всичките 18 членове на екипажа са спасени.
Корабът потъна на около 16 морски мили от Калиакра
CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг от Хайфа към Констанца с товар от 700 TEU. Атаката е извършена на 28 октомври на около 16 морски мили от нос Калиакра. На борда е имало 14 филипинци и четирима украинци. След евакуацията плавателният съд е потънал.
Според Министерството на отбраната сигналът за инцидента е бил предаден към Оперативния център на Военноморските сили. Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство за нападението.
Последвалото обяснение на българските институции за липсата на реакция е, че атаката е станала в прилежащата зона. Това твърдение е оспорено от експерти по морско право, а Maritime.bg посочва като сравнение случаи, при които румънските Военновъздушни сили са унищожавали плаващи дронове в изключителната икономическа зона на Румъния.
Atlantique 2 е двумоторен турбовитлов самолет на Френските военноморски сили за морско патрулиране и противоподводна борба. Машината може да открива заплахи и да предава данни в реално време, но не носи боеприпаси за неутрализиране на морски дронове.
Източници: vesti.bg, maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
Остави ами са и приятелски дроновете, размотават се само ;)
Коментиран от #20, #30
14:19 07.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хаха
Коментиран от #10
14:23 07.11.2026
4 Добре е,
А сегашният президентът на Румъния беше насаден от вещиците на войната в Брюксел и легитимността му е под въпрос.
14:23 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мунчо още ли разледва
14:25 07.11.2026
8 Питам
Коментиран от #11
14:25 07.11.2026
9 морски
Коментиран от #15
14:26 07.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ъхъ
До коментар #11 от "Ти водиш класацията":Ама с краински моряци
14:29 07.11.2026
13 Пламен
14:33 07.11.2026
14 Адмирал Контраадмиралов
14:33 07.11.2026
15 Защо?
До коментар #9 от "морски":За да причини по-големи неприятности на България и да застраши околната среда?
Така ли ви харесва на родените на черноморското крайбрежие?
14:35 07.11.2026
16 Ха ха
До коментар #11 от "Ти водиш класацията":Много водачи станаха,но лидерът е един- ти .
14:37 07.11.2026
17 Хаха
14:37 07.11.2026
18 Пламен
Първата му работа беше да уволни всички бивши фуражки , които с връзки и рушвети се бяха внедрили в Параходството.
И много добре нарави , защото тези мързеливи некадърници не ставаха за никаква работа.
Сега тея паразити пазят крайбрежието.Резултатите ги виждаме.
Коментиран от #21, #23, #24
14:43 07.11.2026
19 разбрах
Или това не е толкова важно
14:53 07.11.2026
20 Предупреден е
До коментар #1 от "Софето":от посредника на Путин-Радев.
14:54 07.11.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "Пламен":И как Домусчиев придоби БМФ🤔❓.
Със спестявания от закуски ли 😀😀😀
Коментиран от #25
15:02 07.11.2026
22 Май мунчо
Някои май ще ходи в панделата за бездействие
15:10 07.11.2026
23 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "Пламен":Като всеки олигарх и Домусчиев уж започнал бизнеса си от търговийка на сергия, когато е едва на 20 години откъдето идва и прякора му Киро джапанката. В дъното на забогатяването на двамата братя стоят ...
дядото на Домусчиеви, активен борец против фашизма и капитализма...
бащата на Домусчиев, който по времето на комунизма е с ранг на министър...
куфарчетата на БКП, ДС ...
и майка им, която е верен и дългогодишен активист на БКП, а по време на комунизма и след 10.11.89г. е директор на завод „Балкан“ в Ловеч, който Домусчиев успява да приватизира за жълти стотинки, чрез фонд „Напредък“ и на който след това става шеф. Благодарение на съветите на другарите на бащата на Домусчиев от ДС и отчасти на майка си, още ненавършил 30 години Кирил вече участва в голямото разграбване на България чрез фонда си „Напредък“. През това време служителите на ДС създали Домусчиев го свързват с един от много силните хора в мутренската СИК Стоил Славов, както и с разстреляния бивш шеф на „Локомотив“ (Пловдив) Александър Тасев , който е твърде близък до Позитано 20.
15:10 07.11.2026
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "Пламен":Гущерчето къса опашката си❗
Но няма как да знаете следите си😉
15:12 07.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 койдазнай
15:20 07.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Майора
15:25 07.11.2026
30 Цък
До коментар #1 от "Софето":Четох един коментар, че след президенските избори няма удари с морски дронове в близост до България . Защо бе тъпаци?
15:28 07.11.2026