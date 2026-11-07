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CONTSHIP JET е предупреден до час преди удара с дронове

CONTSHIP JET е предупреден до час преди удара с дронове

7 Ноември, 2026 14:16 1 326 30

  • contship jet-
  • дронове-
  • калиакра-
  • черно море-
  • български военноморски сили

Френският самолет Atlantique 2 е засякъл заплахата и е подал сигнал до екипажа и координационния център във Варна, но не е можел да неутрализира дроновете

CONTSHIP JET е предупреден до час преди удара с дронове - 1
Снимка: БНТ
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Екипажът на контейнеровоза CONTSHIP JET е бил предупреден между 40 и 60 минути преди удара с морски дронове край Калиакра. Сигналът е подаден от френския морски патрулен самолет Atlantique 2 както до моряците на борда, така и до Районния координационен център във Варна.

Това съобщи пред Maritime.bg командирът на френската въздушна машина, пожелал да остане анонимен. По думите му екипажът е засякъл заплахата и незабавно е предал информацията на българските власти и на кораба.

„Успяхме да предупредим моторния кораб CONTSHIP JET за заплахата, която изглеждаше насочена към него. Успяхме да предупредим и РКТ във Варна за присъствието на дронове в този район на отговорност“, заяви командирът.

Френският самолет обаче не е разполагал с възможност да спре атаката. „Ние сме само средства за откриване. Не сме в състояние да прихващаме“, обясни военният авиатор.

Предупреждението е подадено преди удара

Основната задача на екипажа на Atlantique 2 е била да даде време на моряците да се подготвят. Командирът посочи, че на борда е било предадено указание екипажът да се подготви за удара и никой да не остава в машинното отделение.

„Това, което успяхме да направим, е да предупредим кораба за опасността. Успяхме да им кажем да се подготвят за удара и никой да не е в машинното отделение“, каза той.

На въпрос дали предупреждението е било подадено 40 до 60 минути преди инцидента, командирът отговори: „Да, общо взето е това“.

След координирания удар с три морски дрона самолетът е останал над района и е участвал в действията по спасяването на хората. Работата е извършена в координация с Районния координационен център във Варна, български патрулни кораби и военния въздушен контрол. Всичките 18 членове на екипажа са спасени.

Корабът потъна на около 16 морски мили от Калиакра

CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг от Хайфа към Констанца с товар от 700 TEU. Атаката е извършена на 28 октомври на около 16 морски мили от нос Калиакра. На борда е имало 14 филипинци и четирима украинци. След евакуацията плавателният съд е потънал.

Според Министерството на отбраната сигналът за инцидента е бил предаден към Оперативния център на Военноморските сили. Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство за нападението.

Последвалото обяснение на българските институции за липсата на реакция е, че атаката е станала в прилежащата зона. Това твърдение е оспорено от експерти по морско право, а Maritime.bg посочва като сравнение случаи, при които румънските Военновъздушни сили са унищожавали плаващи дронове в изключителната икономическа зона на Румъния.

Atlantique 2 е двумоторен турбовитлов самолет на Френските военноморски сили за морско патрулиране и противоподводна борба. Машината може да открива заплахи и да предава данни в реално време, но не носи боеприпаси за неутрализиране на морски дронове.

Източници: vesti.bg, maritime.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    16 3 Отговор
    Ще се снижим да мине бурята
    Остави ами са и приятелски дроновете, размотават се само ;)

    Коментиран от #20, #30

    14:19 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    10 3 Отговор
    И като са го предупредили какво това да не е моторница да пусне нитрото да избяга 😆

    Коментиран от #10

    14:23 07.11.2026

  • 4 Добре е,

    15 9 Отговор
    че България не е реагирала на провокацията.

    А сегашният президентът на Румъния беше насаден от вещиците на войната в Брюксел и легитимността му е под въпрос.

    14:23 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мунчо още ли разледва

    12 13 Отговор
    чии е дрона?

    14:25 07.11.2026

  • 8 Питам

    22 8 Отговор
    Дронове след изборите спряха. Чии са били. Трийте си ама ние знаем чии са, не са Руски

    Коментиран от #11

    14:25 07.11.2026

  • 9 морски

    8 3 Отговор
    Капитана е трябвало да насочи кораба директно към брега !!

    Коментиран от #15

    14:26 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ъхъ

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ти водиш класацията":

    Ама с краински моряци

    14:29 07.11.2026

  • 13 Пламен

    6 6 Отговор
    Нашите заплатаджии с фуражки поне да се бяха насочили към мястото.

    14:33 07.11.2026

  • 14 Адмирал Контраадмиралов

    10 4 Отговор
    Щяхме да реагираме, ама бяхме заети, на софра, с крехки пържолки, руйно винце и знойни другари 😜😘😅

    14:33 07.11.2026

  • 15 Защо?

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "морски":

    За да причини по-големи неприятности на България и да застраши околната среда?

    Така ли ви харесва на родените на черноморското крайбрежие?

    14:35 07.11.2026

  • 16 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ти водиш класацията":

    Много водачи станаха,но лидерът е един- ти .

    14:37 07.11.2026

  • 17 Хаха

    16 5 Отговор
    От самолет се вижда укродрон Магура V5 с монтиран допълнителен външен двигател, за да може да измине по-голямо разстояние до целта! А целта е празен кораб, предупреден час преди това от съюзниците, точно в навечерието на изборите в България! От какъв зор руснаците да целят празна гемия, те си ги думкат пълни на входа на Одеса!

    14:37 07.11.2026

  • 18 Пламен

    7 5 Отговор
    Преди доста години Домусчиев купи БМФ.
    Първата му работа беше да уволни всички бивши фуражки , които с връзки и рушвети се бяха внедрили в Параходството.

    И много добре нарави , защото тези мързеливи некадърници не ставаха за никаква работа.
    Сега тея паразити пазят крайбрежието.Резултатите ги виждаме.

    Коментиран от #21, #23, #24

    14:43 07.11.2026

  • 19 разбрах

    3 1 Отговор
    Тони, в статията - много думи, малко по същество - от коя посока е дошъл дронът.
    Или това не е толкова важно

    14:53 07.11.2026

  • 20 Предупреден е

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    от посредника на Путин-Радев.

    14:54 07.11.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    И как Домусчиев придоби БМФ🤔❓.
    Със спестявания от закуски ли 😀😀😀

    Коментиран от #25

    15:02 07.11.2026

  • 22 Май мунчо

    2 0 Отговор
    Трябва да си подготви багаж за спешни случаи
    Някои май ще ходи в панделата за бездействие

    15:10 07.11.2026

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    Като всеки олигарх и Домусчиев уж започнал бизнеса си от търговийка на сергия, когато е едва на 20 години откъдето идва и прякора му Киро джапанката. В дъното на забогатяването на двамата братя стоят ...
    дядото на Домусчиеви, активен борец против фашизма и капитализма...
    бащата на Домусчиев, който по времето на комунизма е с ранг на министър...
    куфарчетата на БКП, ДС ...
    и майка им, която е верен и дългогодишен активист на БКП, а по време на комунизма и след 10.11.89г. е директор на завод „Балкан“ в Ловеч, който Домусчиев успява да приватизира за жълти стотинки, чрез фонд „Напредък“ и на който след това става шеф. Благодарение на съветите на другарите на бащата на Домусчиев от ДС и отчасти на майка си, още ненавършил 30 години Кирил вече участва в голямото разграбване на България чрез фонда си „Напредък“. През това време служителите на ДС създали Домусчиев го свързват с един от много силните хора в мутренската СИК Стоил Славов, както и с разстреляния бивш шеф на „Локомотив“ (Пловдив) Александър Тасев , който е твърде близък до Позитано 20.

    15:10 07.11.2026

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    Гущерчето къса опашката си❗
    Но няма как да знаете следите си😉

    15:12 07.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 койдазнай

    0 0 Отговор
    Абе то да реагираме, ама смее ли някой да попречи на операцията на господарите ни?!?

    15:20 07.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Майора

    1 0 Отговор
    Нищоново за чудене, Радев и Стоянов не искат да осъзнаят че дроновете са руски изащитаватПутин и Русия!

    15:25 07.11.2026

  • 30 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    Четох един коментар, че след президенските избори няма удари с морски дронове в близост до България . Защо бе тъпаци?

    15:28 07.11.2026

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