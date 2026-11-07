CONTSHIP JET е предупреден до час преди удара с дронове

Екипажът на контейнеровоза CONTSHIP JET е бил предупреден между 40 и 60 минути преди удара с морски дронове край Калиакра. Сигналът е подаден от френския морски патрулен самолет Atlantique 2 както до моряците на борда, така и до Районния координационен център във Варна.

Това съобщи пред Maritime.bg командирът на френската въздушна машина, пожелал да остане анонимен. По думите му екипажът е засякъл заплахата и незабавно е предал информацията на българските власти и на кораба.

„Успяхме да предупредим моторния кораб CONTSHIP JET за заплахата, която изглеждаше насочена към него. Успяхме да предупредим и РКТ във Варна за присъствието на дронове в този район на отговорност“, заяви командирът.

Френският самолет обаче не е разполагал с възможност да спре атаката. „Ние сме само средства за откриване. Не сме в състояние да прихващаме“, обясни военният авиатор.

Предупреждението е подадено преди удара

Основната задача на екипажа на Atlantique 2 е била да даде време на моряците да се подготвят. Командирът посочи, че на борда е било предадено указание екипажът да се подготви за удара и никой да не остава в машинното отделение.

„Това, което успяхме да направим, е да предупредим кораба за опасността. Успяхме да им кажем да се подготвят за удара и никой да не е в машинното отделение“, каза той.

На въпрос дали предупреждението е било подадено 40 до 60 минути преди инцидента, командирът отговори: „Да, общо взето е това“.

След координирания удар с три морски дрона самолетът е останал над района и е участвал в действията по спасяването на хората. Работата е извършена в координация с Районния координационен център във Варна, български патрулни кораби и военния въздушен контрол. Всичките 18 членове на екипажа са спасени.

Корабът потъна на около 16 морски мили от Калиакра

CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг от Хайфа към Констанца с товар от 700 TEU. Атаката е извършена на 28 октомври на около 16 морски мили от нос Калиакра. На борда е имало 14 филипинци и четирима украинци. След евакуацията плавателният съд е потънал.

Според Министерството на отбраната сигналът за инцидента е бил предаден към Оперативния център на Военноморските сили. Военно-окръжна прокуратура-София образува досъдебно производство за нападението.

Последвалото обяснение на българските институции за липсата на реакция е, че атаката е станала в прилежащата зона. Това твърдение е оспорено от експерти по морско право, а Maritime.bg посочва като сравнение случаи, при които румънските Военновъздушни сили са унищожавали плаващи дронове в изключителната икономическа зона на Румъния.

Atlantique 2 е двумоторен турбовитлов самолет на Френските военноморски сили за морско патрулиране и противоподводна борба. Машината може да открива заплахи и да предава данни в реално време, но не носи боеприпаси за неутрализиране на морски дронове.

Източници: vesti.bg, maritime.bg