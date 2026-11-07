10 800 домакинства в София могат да сменят старите печки

Около 10 800 домакинства в София ще могат безплатно да заменят старите си отоплителни уреди по втория проект на програма „Околна среда“. По официалните параметри на проекта е предвидена подмяна на устройствата в до 10 815 жилища, а безвъзмездната финансова помощ е над 37 милиона евро, или 73 593 308,01 лева.

Кандидатстването е започнало на 2 ноември и ще продължи до 2 февруари 2027 г. До момента са подадени документи от около 5000 домакинства. Приемът се извършва в шест офиса, като централният се намира в район „Красна поляна“.

Какво получават одобрените домакинства

Одобрените кандидати ще ползват безплатен демонтаж и изнасяне на старите отоплителни уреди, които ще бъдат предадени за рециклиране. Общината ще осигури също доставката и монтажа на нов екологичен уред, за който е предвидена двегодишна пълна гаранция.

Първоначално са открити офиси в районите „Красна поляна“, „Надежда“ и „Изгрев“. До края на ноември се очаква да заработят още три пункта за прием на документи в районите „Студентски“, „Младост“ и „Сердика“. Кандидатстването е предназначено за домакинства, които се отопляват на твърдо гориво.

Целта е по-малко замърсяване от битовото отопление

По първия проект старите отоплителни уреди са подменили 11 000 домакинства. Новият проект е насочен към намаляване на емисиите на фини прахови частици ФПЧ10, отделяни при отоплението с дърва и въглища. Очакваният ефект е годишно намаляване на емисиите с приблизително 222,8 тона.

„Тази програма конкретно е един от стълбовете на нашите усилия“, каза кметът на София Васил Терзиев. Той посочи, че паралелно с подмяната на отоплителните източници ще продължат мерките в транспорта и действията за ограничаване на строителното замърсяване.

Проектът е вторият мащабен етап за подмяна на отоплителни устройства в домакинствата в София. Изпълнението му е планирано до 2029 г.

Източници: bnrnews.bg