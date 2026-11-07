10 800 домакинства в София могат да сменят старите печки

Около 10 800 домакинства в София ще могат безплатно да заменят старите си отоплителни уреди по втория проект на програма „Околна среда“. По официалните параметри на проекта е предвидена подмяна на устройствата в до 10 815 жилища, а безвъзмездната финансова помощ е над 37 милиона евро, или 73 593 308,01 лева.
Кандидатстването е започнало на 2 ноември и ще продължи до 2 февруари 2027 г. До момента са подадени документи от около 5000 домакинства. Приемът се извършва в шест офиса, като централният се намира в район „Красна поляна“.
Какво получават одобрените домакинства
Одобрените кандидати ще ползват безплатен демонтаж и изнасяне на старите отоплителни уреди, които ще бъдат предадени за рециклиране. Общината ще осигури също доставката и монтажа на нов екологичен уред, за който е предвидена двегодишна пълна гаранция.
Първоначално са открити офиси в районите „Красна поляна“, „Надежда“ и „Изгрев“. До края на ноември се очаква да заработят още три пункта за прием на документи в районите „Студентски“, „Младост“ и „Сердика“. Кандидатстването е предназначено за домакинства, които се отопляват на твърдо гориво.
Целта е по-малко замърсяване от битовото отопление
По първия проект старите отоплителни уреди са подменили 11 000 домакинства. Новият проект е насочен към намаляване на емисиите на фини прахови частици ФПЧ10, отделяни при отоплението с дърва и въглища. Очакваният ефект е годишно намаляване на емисиите с приблизително 222,8 тона.
„Тази програма конкретно е един от стълбовете на нашите усилия“, каза кметът на София Васил Терзиев. Той посочи, че паралелно с подмяната на отоплителните източници ще продължат мерките в транспорта и действията за ограничаване на строителното замърсяване.
Проектът е вторият мащабен етап за подмяна на отоплителни устройства в домакинствата в София. Изпълнението му е планирано до 2029 г.
Източници: bnrnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И прогресивно
14:49 07.11.2026
2 Пускайте мините в Бобов дол
В Германия вече отвориха въглищата!
14:51 07.11.2026
3 ПиПи
14:52 07.11.2026
4 Термо
14:54 07.11.2026
5 Шопо
14:54 07.11.2026
6 Праховите частици идват от колите
Коментиран от #8
14:56 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ффф
До коментар #6 от "Праховите частици идват от колите":Напълно вярно!
15:01 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хаха
15:09 07.11.2026
12 Цвете
Коментиран от #14
15:09 07.11.2026
13 Беро
15:10 07.11.2026
14 Гост
До коментар #12 от "Цвете":Вместо тия бързовари си купи електрическа кана, едно време като бяхме студенти един така се миеше 🤭
15:12 07.11.2026
15 хмм
15:14 07.11.2026
16 О, Морес
15:14 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сатана Z
15:16 07.11.2026
24 1488
АЛОООО ЩО МЕ БАННАХТЕИИЗТРИХТЕ БЕ
Б ОКЛУЦИДОЛНИМАМАВИДАЕБА
ВАС ЛИ ПИТАМ ?!???
15:18 07.11.2026
25 Изключително тъпа инициатива
15:20 07.11.2026
26 които се отопляват на твърдо гориво
нали понофикация е в цяла софия
освен при варшедите
15:21 07.11.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ВЕЧЕ ИМА И КОНКУРС ЗА НОВ КМЕТ НА СОФИЯ
..... ВАСКАТА ГО ЧАКАТ ОТ 2 ДО 8 ГОДИНИ ПРИ УТЕЖНЯВАЩИ ВИНАТА ОБСТОЯТЕЛСТВА
15:22 07.11.2026