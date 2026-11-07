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10 800 домакинства в София могат да сменят старите печки

10 800 домакинства в София могат да сменят старите печки

7 Ноември, 2026 14:47 587 27

  • софия-
  • отоплителни уреди-
  • програма околна среда-
  • фпч10-
  • васил терзиев

Подмяната е безплатна, а кандидатстването по втория проект започна на 2 ноември. До момента са подадени документи от около 5000 домакинства

10 800 домакинства в София могат да сменят старите печки - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Около 10 800 домакинства в София ще могат безплатно да заменят старите си отоплителни уреди по втория проект на програма „Околна среда“. По официалните параметри на проекта е предвидена подмяна на устройствата в до 10 815 жилища, а безвъзмездната финансова помощ е над 37 милиона евро, или 73 593 308,01 лева.

Кандидатстването е започнало на 2 ноември и ще продължи до 2 февруари 2027 г. До момента са подадени документи от около 5000 домакинства. Приемът се извършва в шест офиса, като централният се намира в район „Красна поляна“.

Какво получават одобрените домакинства

Одобрените кандидати ще ползват безплатен демонтаж и изнасяне на старите отоплителни уреди, които ще бъдат предадени за рециклиране. Общината ще осигури също доставката и монтажа на нов екологичен уред, за който е предвидена двегодишна пълна гаранция.

Първоначално са открити офиси в районите „Красна поляна“, „Надежда“ и „Изгрев“. До края на ноември се очаква да заработят още три пункта за прием на документи в районите „Студентски“, „Младост“ и „Сердика“. Кандидатстването е предназначено за домакинства, които се отопляват на твърдо гориво.

Целта е по-малко замърсяване от битовото отопление

По първия проект старите отоплителни уреди са подменили 11 000 домакинства. Новият проект е насочен към намаляване на емисиите на фини прахови частици ФПЧ10, отделяни при отоплението с дърва и въглища. Очакваният ефект е годишно намаляване на емисиите с приблизително 222,8 тона.

„Тази програма конкретно е един от стълбовете на нашите усилия“, каза кметът на София Васил Терзиев. Той посочи, че паралелно с подмяната на отоплителните източници ще продължат мерките в транспорта и действията за ограничаване на строителното замърсяване.

Проектът е вторият мащабен етап за подмяна на отоплителни устройства в домакинствата в София. Изпълнението му е планирано до 2029 г.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И прогресивно

    7 1 Отговор
    Да мръзнат, когато не могат да си платят тока.

    14:49 07.11.2026

  • 2 Пускайте мините в Бобов дол

    8 1 Отговор
    Затваряйте Таплофикация и хората да се отопляват на ток!
    В Германия вече отвориха въглищата!

    14:51 07.11.2026

  • 3 ПиПи

    3 0 Отговор
    могат да сменят старите мечки

    14:52 07.11.2026

  • 4 Термо

    7 0 Отговор
    И какъв е тоя отоплителен уред, на пелети ли е, на газ ли е, на нафта ли е, на ток ли е?

    14:54 07.11.2026

  • 5 Шопо

    5 0 Отговор
    Можеме, ма нема. С тия цени...

    14:54 07.11.2026

  • 6 Праховите частици идват от колите

    3 2 Отговор
    и много по малко от печките на дърва!

    Коментиран от #8

    14:56 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ффф

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Праховите частици идват от колите":

    Напълно вярно!

    15:01 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хаха

    3 3 Отговор
    Мунчо и преди тях вдигнаха сметките тройно и сега пак съм на дърва 👏🏻

    15:09 07.11.2026

  • 12 Цвете

    3 0 Отговор
    ПЕЧКИТЕ ЩЕ ЗАМЕСТВАТ РАДИАТОРИТЕ ЛИ ? ЩОТО В ПОЛОВИН СОФИЯ НЯМА ПАРНО И ТОПЛА ВОДА???? А НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ЗАТОПЛЯНЕ НА ВОДА ЩЕ ИМА ЛИ? ⏰️🚀✈️🪂🛩

    Коментиран от #14

    15:09 07.11.2026

  • 13 Беро

    3 0 Отговор
    Много повече ще заменят студените радиатори с климатици и студената, топла вода с бойлери! Само гледайте!

    15:10 07.11.2026

  • 14 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Вместо тия бързовари си купи електрическа кана, едно време като бяхме студенти един така се миеше 🤭

    15:12 07.11.2026

  • 15 хмм

    0 0 Отговор
    Стара печка за нов климатик. Да дойдат и у нас да монтират един безплатно.

    15:14 07.11.2026

  • 16 О, Морес

    4 0 Отговор
    Тая година печките, догодина и Кмета.С още един такъв кмет и подобните на него "управленци- съветници ще я втасаме хептен.

    15:14 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сатана Z

    2 1 Отговор
    “Сливи за смет”,какво значи : “одобрени домакинства”? Гласувалите за Петроханеца ?

    15:16 07.11.2026

  • 24 1488

    4 0 Отговор
    подмяната е безплатна, а сметките кой ще плаща

    АЛОООО ЩО МЕ БАННАХТЕИИЗТРИХТЕ БЕ
    Б ОКЛУЦИДОЛНИМАМАВИДАЕБА
    ВАС ЛИ ПИТАМ ?!???

    15:18 07.11.2026

  • 25 Изключително тъпа инициатива

    1 0 Отговор
    освен, ако не е схема, каквато всъщност е.

    15:20 07.11.2026

  • 26 които се отопляват на твърдо гориво

    1 0 Отговор
    и в кои квартали е се отопляват на твърдо гориво
    нали понофикация е в цяла софия
    освен при варшедите

    15:21 07.11.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СЛЕД ВЧЕРАШНИТЕ " ПРОСТОТИЙКИ" КОИТО НАПРАВИХ
    .....
    ВЕЧЕ ИМА И КОНКУРС ЗА НОВ КМЕТ НА СОФИЯ
    ..... ВАСКАТА ГО ЧАКАТ ОТ 2 ДО 8 ГОДИНИ ПРИ УТЕЖНЯВАЩИ ВИНАТА ОБСТОЯТЕЛСТВА

    15:22 07.11.2026

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