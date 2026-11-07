МО е получило 245 млн. евро за помощта за Украйна

Министерството на отбраната е получило общо 245 231 834 евро за предоставената военна и военно-техническа помощ на Украйна от 2022 г. до октомври 2026 г. Данните са посочени в отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов до депутата от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

От общата сума 5 111 833,89 евро са получени по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира, а 240 120 000 евро – по силата на споразумения със съюзни държави.

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Как са разпределени средствата

През 2024 г. Министерството на отбраната е получило 29,4 млн. евро, използвани за капиталови разходи по Инвестиционната програма за национални проекти.

За 2025 г. са постъпили 178 220 000,20 евро. От тях 122 008 648,52 евро са предвидени в бюджета на военното ведомство по Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025–2028 г. Други 56 211 351,68 евро са преведени в републиканския бюджет.

През 2026 г. са получени 32,5 млн. евро. Сумата е централизирана в републиканския бюджет и до момента не е осигурявана по бюджета на Министерството на отбраната за извършване на разходи.

Средствата от над 5 млн. евро по Европейския механизъм за подкрепа на мира са приспаднати от дължимите вноски на България към Европейския съюз.

Помощта е за близо 340 млн. евро

В периода от 2022 г. до октомври 2026 г. България е изпратила 11 пакета, съдържащи боеприпаси и въоръжение. Общата стойност на предоставената военна помощ е близо 340 млн. евро.

Не е получено възстановяване на средства за бронираната транспортна техника, предоставена на Украйна от Министерството на вътрешните работи. Според отговора на министъра необходимите документи за компенсация са били подготвени и изпратени, но е получен отговор, че „разходите не подлежат на възстановяване“.

В началото на юни правителството обяви, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна.

Източник: bnrnews.bg