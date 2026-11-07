МО е получило 245 млн. евро за помощта за Украйна

Министерството на отбраната е получило общо 245 231 834 евро за предоставената военна и военно-техническа помощ на Украйна от 2022 г. до октомври 2026 г. Данните са посочени в отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов до депутата от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.
От общата сума 5 111 833,89 евро са получени по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира, а 240 120 000 евро – по силата на споразумения със съюзни държави.
Как са разпределени средствата
През 2024 г. Министерството на отбраната е получило 29,4 млн. евро, използвани за капиталови разходи по Инвестиционната програма за национални проекти.
За 2025 г. са постъпили 178 220 000,20 евро. От тях 122 008 648,52 евро са предвидени в бюджета на военното ведомство по Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025–2028 г. Други 56 211 351,68 евро са преведени в републиканския бюджет.
През 2026 г. са получени 32,5 млн. евро. Сумата е централизирана в републиканския бюджет и до момента не е осигурявана по бюджета на Министерството на отбраната за извършване на разходи.
Средствата от над 5 млн. евро по Европейския механизъм за подкрепа на мира са приспаднати от дължимите вноски на България към Европейския съюз.
Помощта е за близо 340 млн. евро
В периода от 2022 г. до октомври 2026 г. България е изпратила 11 пакета, съдържащи боеприпаси и въоръжение. Общата стойност на предоставената военна помощ е близо 340 млн. евро.
Не е получено възстановяване на средства за бронираната транспортна техника, предоставена на Украйна от Министерството на вътрешните работи. Според отговора на министъра необходимите документи за компенсация са били подготвени и изпратени, но е получен отговор, че „разходите не подлежат на възстановяване“.
В началото на юни правителството обяви, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна.
Източник: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #29, #60
18:26 07.11.2026
2 Европеец
Коментиран от #13, #28, #37
18:26 07.11.2026
3 Минувач
Коментиран от #8
18:28 07.11.2026
4 Питам
Коментиран от #18, #24
18:29 07.11.2026
5 ?????
Щото цифрите са нещо много относително.
Хубаво е някъде да има някакъв списък.
Коментиран от #21
18:30 07.11.2026
6 пак пълни чекмеджета и бъркане в кацата
18:30 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пък и печалба регистрирате
До коментар #3 от "Минувач":за чекмеджарите
наивни русофоби
Коментиран от #14
18:32 07.11.2026
9 гуманисти
"Хуманния" подход е спиране на оръжия за украинците, за да могат навлезлите наемници да елиминират с руските си оръжия съпротивата на украинците.
18:32 07.11.2026
10 Копейка
18:32 07.11.2026
11 Хмм
Коментиран от #16, #48
18:32 07.11.2026
12 Пак да Кажем
БЪЛГАРИЯ НИЩО НЕ ПОДАРЯВА
А ПРОДАВА .
ЗА ВСИЧКО КОЕТО ЗАМИНАВА ЗА УКРАЙНА
СЕ ПОЛУЧАВАТ ПАРИ.
18:32 07.11.2026
13 Българин
До коментар #2 от "Европеец":Продали сме старо от съветско време.Един вид сме си почистили складовете.Сега купуваме ново и модерно.
Арееее
Коментиран от #33
18:33 07.11.2026
14 Чети бе
До коментар #8 от "Пък и печалба регистрирате":Парите са постъпили в МО.
18:34 07.11.2026
15 също преди войната МО са оставили
8 самолета АН с милиони капаро за ремонт
Не е получено възстановяване на изчезналите самолети и капаро но се мълчи
и се молят на полша и чехия за рециклирани Руски самолети да купят
18:35 07.11.2026
16 Мммм
До коментар #11 от "Хмм":Парите не миришат са казали умните хора.
18:36 07.11.2026
17 И така да питам
Коментиран от #30
18:36 07.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не може да питаш сульо
До коментар #5 от "?????":Военна тайна.
18:38 07.11.2026
22 Оръжие за Украйна
18:39 07.11.2026
23 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #20 от "1337":Ние отдавна сложихме ръка на оръжейните заводи.
18:40 07.11.2026
24 Има официална справка
До коментар #4 от "Питам":продадохме,Продадохме кое не разбра
18:42 07.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Никой
18:45 07.11.2026
28 кое даваме бе Смех
До коментар #2 от "Европеец":Продаваме не разбра ли европееецо.Продали сме за 5,5 милиарда евро.Тъй наречените помощи са платени.Това са 100 те ръждиви бтр а от складовете на МВР нчколко десетки САУ Гвоздика ,платени с 340 милиона евро.Анадъмо.Европееца.
18:46 07.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Само питам
Коментиран от #36, #38
18:49 07.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Това значи едно: България е агресор!
Коментиран от #41
18:52 07.11.2026
35 ЗАБЛУДИТЕ НА УРСУЛФАШАГИЯТА
НЕ СЕ ОСТАВЯЙТЕ УРСУЛФАШАГИТЕ ДА ВИ ЗАБЛУЖДАВАТ С ФРАЗИТЕ ЕС ОТПУСК , ДАВА , НЕ ЕС А УРСУЛАНИТЕ ГРАБОЯ ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА ДА СИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ ЗА ВОЙНАТА В УКАЙНА!! ДО СЕГА НАД 800 МИЛЯРДА НИ ОГРАБИХА , И ПРОДЪЛЖАВАТ!!
18:53 07.11.2026
36 Не ни трябват
До коментар #31 от "Само питам":Нали си имаме Гургулица на мира.
18:53 07.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Много питаш
До коментар #31 от "Само питам":Военна тайна.
18:54 07.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #34 от "Това значи едно: България е агресор!":Ще си сърбаме попарата , за това , че една шепа евроатлантици и мисирките - "журналисти" около тях ще си запазят дажбите от натото (англия, израел,турция) .
18:55 07.11.2026
42 фаока
Коментиран от #45, #52
18:56 07.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Горски
Коментиран от #51, #53
19:01 07.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Как ще се връщат тези
19:05 07.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Кървави,кървави
До коментар #11 от "Хмм":Ама Митьо SMS а и тях иска да открадне.
19:10 07.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ахъм
До коментар #44 от "Горски":Спокойно, Украйна ще бъде възстановена, с помошта на цивилизования свят и с репарации от расията, ако я има.
Коментиран от #55
19:18 07.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ти кво считаш
До коментар #44 от "Горски":Нас не ни интересува.
Коментиран от #57
19:22 07.11.2026
54 Чорба каша
19:22 07.11.2026
55 Цветни революции
До коментар #51 от "Ахъм":Ако смяташ, че живееш в цивилизован свят, много бързо могат да те върнат в реалността и да те наврат в метрото без ток и вода.
19:24 07.11.2026
56 Россофил
19:25 07.11.2026
57 Горски
До коментар #53 от "Ти кво считаш":Нито пък нас ни интересува твоето "мнение".
19:25 07.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 666
19:33 07.11.2026
60 Кон за кокошка
До коментар #1 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":нас ако не излъжат, кого?
19:33 07.11.2026