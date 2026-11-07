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МО е получило 245 млн. евро за помощта за Украйна
  Тема: Украйна

МО е получило 245 млн. евро за помощта за Украйна

7 Ноември, 2026 18:23 975 60

  • министерство на отбраната-
  • военна помощ-
  • украйна-
  • димитър стоянов-
  • европейски механизъм за подкрепа на мира

Компенсациите са за периода от 2022 г. до октомври 2026 г. България е изпратила 11 пакета с боеприпаси и въоръжение на стойност близо 340 млн. евро

МО е получило 245 млн. евро за помощта за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната е получило общо 245 231 834 евро за предоставената военна и военно-техническа помощ на Украйна от 2022 г. до октомври 2026 г. Данните са посочени в отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов до депутата от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

От общата сума 5 111 833,89 евро са получени по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира, а 240 120 000 евро – по силата на споразумения със съюзни държави.

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Как са разпределени средствата

През 2024 г. Министерството на отбраната е получило 29,4 млн. евро, използвани за капиталови разходи по Инвестиционната програма за национални проекти.

За 2025 г. са постъпили 178 220 000,20 евро. От тях 122 008 648,52 евро са предвидени в бюджета на военното ведомство по Програмата за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025–2028 г. Други 56 211 351,68 евро са преведени в републиканския бюджет.

През 2026 г. са получени 32,5 млн. евро. Сумата е централизирана в републиканския бюджет и до момента не е осигурявана по бюджета на Министерството на отбраната за извършване на разходи.

Средствата от над 5 млн. евро по Европейския механизъм за подкрепа на мира са приспаднати от дължимите вноски на България към Европейския съюз.

Помощта е за близо 340 млн. евро

В периода от 2022 г. до октомври 2026 г. България е изпратила 11 пакета, съдържащи боеприпаси и въоръжение. Общата стойност на предоставената военна помощ е близо 340 млн. евро.

Не е получено възстановяване на средства за бронираната транспортна техника, предоставена на Украйна от Министерството на вътрешните работи. Според отговора на министъра необходимите документи за компенсация са били подготвени и изпратени, но е получен отговор, че „разходите не подлежат на възстановяване“.

В началото на юни правителството обяви, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна.

Източник: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    18 3 Отговор
    значи погребите са празни

    Коментиран от #29, #60

    18:26 07.11.2026

  • 2 Европеец

    28 6 Отговор
    Нищо не е това, ако сметнем сега колко трябва да платим и да купим това въоръжение....... Това са пари от залъците на българския народ а ти я продажни политици ги дават на фашистката хунта в Киев. ... Срам и позор......

    Коментиран от #13, #28, #37

    18:26 07.11.2026

  • 3 Минувач

    9 19 Отговор
    Наше оръжие бая орки е пратило на оня свят.Пък и печалба регистрираме.

    Коментиран от #8

    18:28 07.11.2026

  • 4 Питам

    16 7 Отговор
    А оръжие и муниции за каква сума дадохме на Зеленски като "хуманитарна помощ"?

    Коментиран от #18, #24

    18:29 07.11.2026

  • 5 ?????

    12 3 Отговор
    А може ли да узнаем кво физически сме пратили в Украйна?
    Щото цифрите са нещо много относително.
    Хубаво е някъде да има някакъв списък.

    Коментиран от #21

    18:30 07.11.2026

  • 6 пак пълни чекмеджета и бъркане в кацата

    11 2 Отговор
    Министерството на отбраната е получило общо 245 231 834 евро

    18:30 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пък и печалба регистрирате

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Минувач":

    за чекмеджарите
    наивни русофоби

    Коментиран от #14

    18:32 07.11.2026

  • 9 гуманисти

    7 9 Отговор
    С оръжие за украински бойци се елиминират навлезли руски или наемани чужди войскови части.
    "Хуманния" подход е спиране на оръжия за украинците, за да могат навлезлите наемници да елиминират с руските си оръжия съпротивата на украинците.

    18:32 07.11.2026

  • 10 Копейка

    9 8 Отговор
    Въй, ми сега как да лажа, като всичко ни е изплатено от Брюксел

    18:32 07.11.2026

  • 11 Хмм

    9 5 Отговор
    кървави пари

    Коментиран от #16, #48

    18:32 07.11.2026

  • 12 Пак да Кажем

    9 6 Отговор
    На РОДНИЯ РЕДНЕК.

    БЪЛГАРИЯ НИЩО НЕ ПОДАРЯВА

    А ПРОДАВА .

    ЗА ВСИЧКО КОЕТО ЗАМИНАВА ЗА УКРАЙНА

    СЕ ПОЛУЧАВАТ ПАРИ.

    18:32 07.11.2026

  • 13 Българин

    9 14 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Продали сме старо от съветско време.Един вид сме си почистили складовете.Сега купуваме ново и модерно.
    Арееее

    Коментиран от #33

    18:33 07.11.2026

  • 14 Чети бе

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пък и печалба регистрирате":

    Парите са постъпили в МО.

    18:34 07.11.2026

  • 15 също преди войната МО са оставили

    10 0 Отговор
    като писаха тук преди
    8 самолета АН с милиони капаро за ремонт
    Не е получено възстановяване на изчезналите самолети и капаро но се мълчи
    и се молят на полша и чехия за рециклирани Руски самолети да купят

    18:35 07.11.2026

  • 16 Мммм

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    Парите не миришат са казали умните хора.

    18:36 07.11.2026

  • 17 И така да питам

    8 2 Отговор
    Какво сме подарили,отговор НИЩО„НИЩО„НИЩО.Всичко е платено от съюзниците ни.И сте забравили друго продадохме оръжие и продукция за 5,5 милиарда евро.Това е истината Русофили продавахме.Интересни са ми спираме помощта коя помощ бе платената ли.Та ние вече няма какво да им даваме.

    Коментиран от #30

    18:36 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не може да питаш сульо

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    Военна тайна.

    18:38 07.11.2026

  • 22 Оръжие за Украйна

    5 7 Отговор
    До пълния разгром на путиновите захватчици.

    18:39 07.11.2026

  • 23 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "1337":

    Ние отдавна сложихме ръка на оръжейните заводи.

    18:40 07.11.2026

  • 24 Има официална справка

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Питам":

    продадохме,Продадохме кое не разбра

    18:42 07.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Никой

    3 4 Отговор
    Бронетранспортьорите които изпрати МВР не ставаха за нищо . Бяха ползвани от Вътрешни войски и МВР по възродителния процес .

    18:45 07.11.2026

  • 28 кое даваме бе Смех

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Продаваме не разбра ли европееецо.Продали сме за 5,5 милиарда евро.Тъй наречените помощи са платени.Това са 100 те ръждиви бтр а от складовете на МВР нчколко десетки САУ Гвоздика ,платени с 340 милиона евро.Анадъмо.Европееца.

    18:46 07.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Само питам

    6 2 Отговор
    Изпратихме уж "негодни" ракети за С300 , които обаче според уките се ециклират . Сега колко ще ни струва такъв ПВО комплект ? Да не говорим за снаряди , ракети , БТРи ....

    Коментиран от #36, #38

    18:49 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Това значи едно: България е агресор!

    6 4 Отговор
    След капитулациятс на Украйна ще си получим заслуженото от Русия!

    Коментиран от #41

    18:52 07.11.2026

  • 35 ЗАБЛУДИТЕ НА УРСУЛФАШАГИЯТА

    2 3 Отговор
    ОТ КЪДЕ ГИ ПОЛУЧИ БГ ??? ОТ ОБЩАТА КАСА НА ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ДЕМЕК И ОТ НАШАТА ЧАСТ В ТОЯ БЮДЖЕТ!! ХА,ХА,ХА , КАК ЗАБЛУЖДАВАТ ?? БГ ПОЛУЧИ -ТЕ ПАДНАХА ОТ НЕЕТО ,А?? ВСИЧКО СЕ ПИШЕ НА ГЪРБА НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА !!
    НЕ СЕ ОСТАВЯЙТЕ УРСУЛФАШАГИТЕ ДА ВИ ЗАБЛУЖДАВАТ С ФРАЗИТЕ ЕС ОТПУСК , ДАВА , НЕ ЕС А УРСУЛАНИТЕ ГРАБОЯ ОТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА ДА СИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ ЗА ВОЙНАТА В УКАЙНА!! ДО СЕГА НАД 800 МИЛЯРДА НИ ОГРАБИХА , И ПРОДЪЛЖАВАТ!!

    18:53 07.11.2026

  • 36 Не ни трябват

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Само питам":

    Нали си имаме Гургулица на мира.

    18:53 07.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Много питаш

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Само питам":

    Военна тайна.

    18:54 07.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Елементарно , бе Уотсън !

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Това значи едно: България е агресор!":

    Ще си сърбаме попарата , за това , че една шепа евроатлантици и мисирките - "журналисти" около тях ще си запазят дажбите от натото (англия, израел,турция) .

    18:55 07.11.2026

  • 42 фаока

    5 4 Отговор
    „разходите не подлежат на възстановяване“.??? Ами сега нека ГЕРБ бандити, ПП и ДБ педофили и другата свиня да възстановят парите които са прахосали за да хранят бандера фашистите за сметка на българите. Няма бедните българи да пият студена вода. Оръжията на Армията са дадени от данъците на всеки българин. Сега тези прахосници дето "даваха" да си бръкнат в джобчетата и да възстановят милионите. Ако не го направят, нека да си изработят щетата. Да чукат камъни докато им опадат ушите. БТР струват милиони а може и към 1 милиард да струват. Връщаите парите жълто кафяви талибани. Слава на Господ Иисус Христос сметката я има. Сега да връщат парите тези бандити.

    Коментиран от #45, #52

    18:56 07.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Горски

    4 4 Отговор
    Считам че е необходимо да се обърне специално внимание на това каква помощ се оказва от колективният Запад .-това са преди всичко оръжия!Истинската помощ ще я видим след като свърши войната -и имам подозрение че украинците ще бъдат много разочаровани -ще им се наложи годи ни много години да живея ограничения и лишения -не ми се иска да кажа -в мизерия!?Това което Съветската власт е построила и осигурила на УСССР никога няма да може да се достигне -даже и частично- и възстанови жизненият стандарт който са имали украинците вече никога няма да го имат!?Ако за някои е утешение че са нанесли на Русия щети и са убили много руснаци...бих искал да им кажа че това е твърде примитивно и жалко!?А Русия ще се възстанови -единственият въпрос е само колко по-силна ще бъде след възстановяването !? А Европа -не мога да кажа нищо но не виждам никаква причина за оптимизъм ...както при Украйна.

    Коментиран от #51, #53

    19:01 07.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Как ще се връщат тези

    1 1 Отговор
    суми не знам.

    19:05 07.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Кървави,кървави

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    Ама Митьо SMS а и тях иска да открадне.

    19:10 07.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ахъм

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    Спокойно, Украйна ще бъде възстановена, с помошта на цивилизования свят и с репарации от расията, ако я има.

    Коментиран от #55

    19:18 07.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ти кво считаш

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    Нас не ни интересува.

    Коментиран от #57

    19:22 07.11.2026

  • 54 Чорба каша

    1 0 Отговор
    Сега като изкарат и контейнера с коледната украса, такъв банкет ще вдигнат за нова година, че дълго ще се помни.

    19:22 07.11.2026

  • 55 Цветни революции

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ахъм":

    Ако смяташ, че живееш в цивилизован свят, много бързо могат да те върнат в реалността и да те наврат в метрото без ток и вода.

    19:24 07.11.2026

  • 56 Россофил

    3 0 Отговор
    Ако ще загивам нека да е от руска бомба!

    19:25 07.11.2026

  • 57 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ти кво считаш":

    Нито пък нас ни интересува твоето "мнение".

    19:25 07.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 666

    0 1 Отговор
    А колко милиарда народна пара дадохме за самолети бе батко

    19:33 07.11.2026

  • 60 Кон за кокошка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":

    нас ако не излъжат, кого?

    19:33 07.11.2026

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