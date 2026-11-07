Вигенин: Победата на Йотова ще даде нова енергия на БСП

Победата на Илияна Йотова ще има положително отражение върху БСП и ще внесе нова енергия в партията. Това заяви евродепутатът от БСП и от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Според Вигенин резултатите от президентските избори показват, че управляващите разполагат със значителен мобилизационен потенциал, а БСП е успяла да възстанови част от организационната си активност. Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха втория тур на изборите.

Вигенин не очаква политически обрат

Евродепутатът не приема тезата, че двата тура са сериозен сигнал за загуба на обществена подкрепа за управляващите. По думите му социологическите проучвания показват известен отлив на доверие, но не и съществено преобръщане на политическите нагласи.

„Такава голяма разлика на втори тур не сме имали отдавна. Според мен това е победа както за Радев, така и за управляващите“, коментира Вигенин.

Той определи кампанията като възможност БСП да покаже, че все още разполага с организационен ресурс и способност да мобилизира избиратели.

„Мисля, че тази кампания внесе нова енергия в партията. Видяхме, че можем да работим успешно и резултатно“, заяви евродепутатът.

Вигенин уточни, че успехът не се дължи единствено на БСП, но усилията на левицата са допринесли за крайния резултат и за представянето на Илияна Йотова.

Призив за по-добра координация в сигурността

В разговора той коментира и европейската сигурност на фона на продължаващата руска агресия и зачестилите инциденти с дронове и атаки срещу инфраструктура. Според него България трябва да участва активно в общите усилия за защита на региона и да координира действията си с останалите държави.

„За мен отговорът се изразява в това да засилиш способностите си за реакция в подобни случаи, да подобриш координацията, обмена на информация и възможностите за предотвратяване на такива инциденти“, посочи Вигенин.

По думите му част от необходимите мерки вече са предприети, но предстои още работа, особено в сътрудничество с Турция и Румъния.

Вигенин се обяви за по-широка архитектура на сигурност в Европа, която да отчита интересите и опасенията на всички държави на континента. Той подчерта, че сигурността не трябва да се разглежда единствено през увеличаването на военните способности и натрупването на въоръжение.

„Натрупването на оръжия от двете страни не носи непременно сигурност. То може да доведе до взаимно възпиране, но това не е същото като сигурност“, заяви евродепутатът.

Според него в дългосрочен план трябва да бъдат намерени възможности за възстановяване на диалога между държавите. Вигенин заяви, че подобна позиция не бива автоматично да се тълкува като симпатия към Кремъл.

„Фактът, че някой гледа малко по-дългосрочно на тези процеси, не е повод да бъде обвиняван в приятелство с Путин. Напротив, това може да бъде част от един сериозен и задълбочен подход към бъдещата сигурност на Европа“, каза той.

Източник: nova.bg