Вигенин: Сигурност не се постига само с повече оръжия, необходим е диалог

„Трупането на оръжия от двете страни не носи сигурност. То носи взаимно сдържане, но това не е сигурност. Ние трябва да намерим начин да си говорим“, заяви евродепутатът Кристиан Вигенин в предаването „Офанзива“ на Нова Нюз.

По отношение на заплахите в Черно море социалистът подчерта необходимостта от по-силни способности за реакция, засилена координация и обмен на информация между държавите. Според него твърдият отговор срещу подобни заплахи трябва да се изразява в конкретни мерки за предотвратяване на инциденти, включително чрез по-тясно сътрудничество между България, Румъния и Турция. Същевременно Вигенин смята, че дългосрочната сигурност на Европа изисква и диалог. Евродепутатът даде пример с диалога между Изтока и Запада по време на Студената война, като подчерта необходимостта от изграждане на обща архитектура на сигурността в Европа.

Относно резултатите от президентските избори и победата на Илияна Йотова, Вигенин посочи, че БСП има своя принос за изборния резултат, който е бил решаващ в първия тур. Евродепутатът отбеляза, че кампанията е внесла нова енергия в БСП, а активното участие на социалистите е показало, че партията може да работи успешно и резултатно. „Комбинацията от запазените организационни способности на БСП и електоралната сила на ПБ доведоха до този убедителен резултат. Трудностите за управляващата партия обаче тепърва предстоят“, допълни Вигенин.

Вигенин коментира и вътрешнополитически теми, сред които втория пенсионен стълб, бюджета за 2027 г. и възможните конституционни промени. По отношение на втория пенсионен стълб той изрази личното си мнение, че въвеждането му е било грешка и би подкрепил постепенното му премахване, тъй като смята, че сегашният модел не е в интерес на гражданите и бъдещите пенсионери. „Той създаде бизнес за милиарди за една група хора, но това не помогна на пенсионната ни система. И хората не взимат по-високи пенсии“, заяви Вигенин.

Относно предложения бюджет за 2027 г. евродепутатът посочи, че той е „стъпка в правилната посока“ по отношение на намаляването на дефицита и свиването на част от ненужните разходи. Социалистът даде положителна оценка и на предвиденото увеличение на социалните плащания, но обърна внимание на необходимостта от овладяване на инфлацията, от което ще зависи реалното увеличение на доходите. Той предупреди, че ако инфлацията не бъде овладяна, това ще създаде допълнително напрежение, включително социално.

По темата за държавния дълг Вигенин коментира, че поемането на нов дълг не е желателно, но при бюджет с дефицит необходимите средства трябва да бъдат осигурени отнякъде. Според него е важно да се разгледат внимателно детайлите и начинът, по който ще бъде реализирана тази политика, включително дали част от средствата ще бъдат използвани за разходи, които ще допринесат за икономическия растеж. „Въпросът е как и за какво ще бъде използван този дълг, защото ефектите могат да бъдат различни“, заяви евродепутатът.

Във връзка с възможните конституционни промени Вигенин изрази съмнение, че в настоящия парламент може да се намери необходимото мнозинство за тях. „Ако има мнозинство за промяна на Конституцията в този парламент, ще има мнозинство и за избор на нов Висш съдебен съвет“, заяви евродепутатът. Затова според него първо трябва да се потърси политическо съгласие за избор на нов ВСС, защото от това зависи стабилизирането на цялата съдебна система.

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