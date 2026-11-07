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Теменужка Петкова: Бюджет 2027 е самолет без пилот
  Тема: Икономика

Теменужка Петкова: Бюджет 2027 е самолет без пилот

7 Ноември, 2026 19:28 472 37

  • бюджет 2027-
  • теменужка петкова-
  • дефицит-
  • инфлация-
  • апи

Бившият финансов министър критикува дефицита, инфлацията и липсата на структурни реформи. Тя отрече да има неплатени фактури по разходите на АПИ

Теменужка Петкова: Бюджет 2027 е самолет без пилот - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. не решава проблемите пред обществото, няма визия и перспектива и предвижда висока инфлация, по-голям дефицит и увеличение на данъците. Това заяви бившият финансов министър Теменужка Петкова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA.

Петкова коментира заложения дефицит от 4,2% от брутния вътрешен продукт и прогнозата за инфлация от 4%. Според нея увеличаването на максималния осигурителен доход представлява скрито повишаване на осигурителните вноски.

По думите ѝ, ако премиерът Румен Радев определя бюджета като „камион без спирачки“, тя го вижда като „самолет, в който няма пилот“. Петкова заяви, че управляващите са увеличили разходите с близо 2,8 млрд. евро и са допринесли за представянето на дефицита като 5,7% от БВП. Тя оспори и начина, по който е отчетено бюджетното салдо за 2025 г.

Спорът за разходите на АПИ

Бившият финансов министър коментира и докладите на Сметната палата за разходите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Петкова отхвърли твърденията за неразплатени задължения и фактури, които не са осчетоводени.

„Няма нито една фактура, която да е издадена и да не е платена“, заяви Теменужка Петкова.

Според нея в доклада се споменават 1077 сертификата, които не са приети и утвърдени от Управителния съвет на АПИ. Петкова заяви, че това означава, че съответната работа не е приета и няма основание разходите да бъдат отчетени за 2025 г. Тя постави под съмнение и начина, по който е възложена проверката, като твърди, че в мотивите предварително е било указано какво трябва да установят одиторите.

Критики за приходите и пенсионния стълб

Петкова определи като недостатъчен предвидения ръст на общите приходи за 2027 г. спрямо 2026 г. Според нея увеличението е 1,45 млрд. евро. За сравнение тя посочи, че правителството на Росен Желязков е събрало със 7 млрд. евро повече приходи през 2025 г. спрямо предходната година, а данъчно-осигурителните приходи са нараснали с 4 млрд. евро.

Тя коментира и съкращаването на 5000 щатни бройки, като заяви, че става дума за незаети позиции и ефектът върху бюджета ще бъде ограничен.

Петкова отправи критики и към комуникацията около евентуално пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. „Ако премиерът не е знаел, това вече е проблем“, каза тя. В официална позиция финансовият министър Гълъб Донев заяви, че в документите до Европейската комисия и в проекта на бюджета няма такова предложение.

Според Петкова гражданите и бизнесът ще усетят пряко очакваното увеличение на данъците, разходите за електроенергия и толтаксите. Бюджетната процедура се очаква да започне със заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зюмбюлка

    14 1 Отговор
    А енергетиката как е?

    Коментиран от #5

    19:29 07.11.2026

  • 2 Реалист

    12 2 Отговор
    Походката й стига на ниско набитата:)

    Коментиран от #3, #28

    19:30 07.11.2026

  • 3 Много точно

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    Като карфичка

    19:32 07.11.2026

  • 4 бюджет

    2 6 Отговор
    Без пилот или по-скоро с пилот харчи чужди пари на заем и някой не пилот ще дойде ред да ги връща.

    19:32 07.11.2026

  • 5 Не е ли време за затвор?

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зюмбюлка":

    Радев, защо не правиш нищо, герберските крадци да влязат в затвора?! Наредени са един до друг в парламента. Всички герберски министри и депутати трябва да бъдат задържани заради разграждането на държавността и огромните кражби.

    Коментиран от #17

    19:33 07.11.2026

  • 6 Без майтап

    2 3 Отговор
    Съгласен със заглавието.

    19:33 07.11.2026

  • 7 Нурс

    2 0 Отговор
    Ли е искала да каже?
    Щото аз бюджет нямам!

    19:34 07.11.2026

  • 8 евалата чалгопитеци

    4 5 Отговор
    Защо не сте на площадите бре? Няма вече кой да ви плаща ли? Ами той е на власт сега. Кешира. Няма да плаща да протестирате против него си.

    19:34 07.11.2026

  • 9 666

    11 2 Отговор
    Чудно ми е защо Теменушка таборетката още не са я вкарали в затвора

    Коментиран от #32

    19:35 07.11.2026

  • 10 2488

    2 0 Отговор
    или небостъргач върху кьща
    😅🤣😂

    19:35 07.11.2026

  • 11 дядо поп

    10 2 Отговор
    Теменужка , каква теменужка бе хора , това си е жив татул.

    19:35 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това кюмбе

    7 2 Отговор
    директно в сливенския.Там и е мястото

    19:36 07.11.2026

  • 14 Фройд

    6 2 Отговор
    И тази се мисли за фактор.
    Егати и шредера....

    19:36 07.11.2026

  • 15 фьесд

    6 1 Отговор
    Затвора в Сливен я очаква тази мазна ГЕРБ Теменуга. 15г направи гуша докато ограбваха България и сега е редно да я приберат в Сливен. Сина ти, ще ни продава ли зелен ток, на нас българите??? Ще ни съдира ли и той кожите??? Излезе доклада на сметната палата, в които се вижда че 2,5 милиарда евро са изхарчени в нарушение на закона за бюджета. Престъпление извършено от бандити и разбойници. Къде са милиардите дебел бидон??? Защо не си в затвора??? Ще видиш как се вдига самолета, само да те приберат да чукаш камъни. Слава на Господ Иисус Христос има доклад от сметната палата. Има доказателства за щетата. Къде са милиардите, казваи като видиш мисирка с микрофон.

    19:38 07.11.2026

  • 16 Горски

    1 2 Отговор
    Явно България вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване. Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят. Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове .Ако не бяхте опоскали всичко , сега минималната щеше да е 2000 евро . ясно ли ти е , откъде са дълговете.

    19:38 07.11.2026

  • 17 право и съдие

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не е ли време за затвор?":

    Не сте си поръчали гилотина.
    А Радев не е прокурор , за да обвинява, нито наказателен съдия , за да бъде призоваван да отсъди присъди.

    Коментиран от #34

    19:39 07.11.2026

  • 18 Гост

    4 0 Отговор
    Ако бяхме нормална държава табуретката трябваше да бъде подсъдима за особено крупна измама с бюджетния дефицит за да ни нахлузят еврото!

    19:39 07.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 реъдсд

    2 1 Отговор
    До което се добраха, всичко ограбиха тези туземци от ГЕРБ. Грабиха кои колкото може да носи. Има и Видими резултати. И парите ги няма и всичко е тотал щета. Сега след като обраха всичко, са на 5-10 хиляди евро заплата и пак на гърба на тези които ограбиха. Всеки българин ги храни за това че тези ограбиха България. Само в България е възможно това. Летец къде си бре??? Ще почнеш ли вече да пълниш затворите с бандити или ще ги переш и криеш???

    Коментиран от #23, #30

    19:42 07.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тия !

    2 0 Отговор
    Не Дават !

    И Дума !

    Да Кажеш !

    19:44 07.11.2026

  • 23 Сега На Ред Е !

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "реъдсд":

    Радев !

    И Радевисти !

    Коментиран от #25

    19:45 07.11.2026

  • 24 стринка темерутка

    2 1 Отговор
    Бюджет 2027 е кьорсофра без опитни общ поръчкари от миналото да я поделят

    19:46 07.11.2026

  • 25 Смъкване На Кожата !

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сега На Ред Е !":

    До Кокал !

    19:46 07.11.2026

  • 26 Тази защо

    3 1 Отговор
    Още шава на свобода.Извърши престъпление спрямо българите фалшифицирайки дефицита унищожавайки лева и нахлузили ни еврото

    19:47 07.11.2026

  • 27 О, Морес

    1 1 Отговор
    И Теменуга е Съвкупност от клетки.За Асен бюджетът бил небостъргач,за тая- самолет,чакаме Шиши как ще го определи.Той ,дето се вика е най-мащабната...съвкупност от клетки.

    19:47 07.11.2026

  • 28 Нема такава папка която

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    скрие такъв органичен обем -))

    19:48 07.11.2026

  • 29 1388

    0 1 Отговор
    бюджетът е като герб без кандидат
    🤣😂😅

    19:50 07.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Убийца на бг лев

    2 1 Отговор
    Колко прилапа ,за да направи шашмата с данните😡 И има наглостта да се показва😡

    19:51 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да де, ама

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "право и съдие":

    нали го избрахме за да има възмездие за герберо-пеевските крадци. Излъга ли ни, като каза, че мястото на герберо-пеевските крадци е в зтавора? Не ни трябва такъв министър-председател, щом герберските бандити бивши министри и депутати са на свобода.

    19:57 07.11.2026

  • 35 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    А Боко е тиквата без семе. На празната тиква в нашето село казват кратуна.

    19:59 07.11.2026

  • 36 ГИНКА ВЪРБАКОВА

    1 0 Отговор
    СПРИСЕ БЕ ТЕМЕНУГО ЩЕ ИЗГОРИ МОМЧЕТОТИ ЩЕ ПОСТРАДАМЕ И НИЕ ЗАБРАВИЛИ ЧЕ ИЗЛЪГА ЗА ЕВРОТО.

    19:59 07.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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