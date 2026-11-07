Теменужка Петкова: Бюджет 2027 е самолет без пилот

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. не решава проблемите пред обществото, няма визия и перспектива и предвижда висока инфлация, по-голям дефицит и увеличение на данъците. Това заяви бившият финансов министър Теменужка Петкова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA.

Петкова коментира заложения дефицит от 4,2% от брутния вътрешен продукт и прогнозата за инфлация от 4%. Според нея увеличаването на максималния осигурителен доход представлява скрито повишаване на осигурителните вноски.

По думите ѝ, ако премиерът Румен Радев определя бюджета като „камион без спирачки“, тя го вижда като „самолет, в който няма пилот“. Петкова заяви, че управляващите са увеличили разходите с близо 2,8 млрд. евро и са допринесли за представянето на дефицита като 5,7% от БВП. Тя оспори и начина, по който е отчетено бюджетното салдо за 2025 г.

Спорът за разходите на АПИ

Бившият финансов министър коментира и докладите на Сметната палата за разходите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Петкова отхвърли твърденията за неразплатени задължения и фактури, които не са осчетоводени.

„Няма нито една фактура, която да е издадена и да не е платена“, заяви Теменужка Петкова.

Според нея в доклада се споменават 1077 сертификата, които не са приети и утвърдени от Управителния съвет на АПИ. Петкова заяви, че това означава, че съответната работа не е приета и няма основание разходите да бъдат отчетени за 2025 г. Тя постави под съмнение и начина, по който е възложена проверката, като твърди, че в мотивите предварително е било указано какво трябва да установят одиторите.

Критики за приходите и пенсионния стълб

Петкова определи като недостатъчен предвидения ръст на общите приходи за 2027 г. спрямо 2026 г. Според нея увеличението е 1,45 млрд. евро. За сравнение тя посочи, че правителството на Росен Желязков е събрало със 7 млрд. евро повече приходи през 2025 г. спрямо предходната година, а данъчно-осигурителните приходи са нараснали с 4 млрд. евро.

Тя коментира и съкращаването на 5000 щатни бройки, като заяви, че става дума за незаети позиции и ефектът върху бюджета ще бъде ограничен.

Петкова отправи критики и към комуникацията около евентуално пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. „Ако премиерът не е знаел, това вече е проблем“, каза тя. В официална позиция финансовият министър Гълъб Донев заяви, че в документите до Европейската комисия и в проекта на бюджета няма такова предложение.

Според Петкова гражданите и бизнесът ще усетят пряко очакваното увеличение на данъците, разходите за електроенергия и толтаксите. Бюджетната процедура се очаква да започне със заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Източници: nova.bg