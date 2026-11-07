Теменужка Петкова: Бюджет 2027 е самолет без пилот

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. не решава проблемите пред обществото, няма визия и перспектива и предвижда висока инфлация, по-голям дефицит и увеличение на данъците. Това заяви бившият финансов министър Теменужка Петкова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA.
Петкова коментира заложения дефицит от 4,2% от брутния вътрешен продукт и прогнозата за инфлация от 4%. Според нея увеличаването на максималния осигурителен доход представлява скрито повишаване на осигурителните вноски.
По думите ѝ, ако премиерът Румен Радев определя бюджета като „камион без спирачки“, тя го вижда като „самолет, в който няма пилот“. Петкова заяви, че управляващите са увеличили разходите с близо 2,8 млрд. евро и са допринесли за представянето на дефицита като 5,7% от БВП. Тя оспори и начина, по който е отчетено бюджетното салдо за 2025 г.
Спорът за разходите на АПИ
Бившият финансов министър коментира и докладите на Сметната палата за разходите на Агенция „Пътна инфраструктура“. Петкова отхвърли твърденията за неразплатени задължения и фактури, които не са осчетоводени.„Няма нито една фактура, която да е издадена и да не е платена“, заяви Теменужка Петкова.
Според нея в доклада се споменават 1077 сертификата, които не са приети и утвърдени от Управителния съвет на АПИ. Петкова заяви, че това означава, че съответната работа не е приета и няма основание разходите да бъдат отчетени за 2025 г. Тя постави под съмнение и начина, по който е възложена проверката, като твърди, че в мотивите предварително е било указано какво трябва да установят одиторите.
Критики за приходите и пенсионния стълб
Петкова определи като недостатъчен предвидения ръст на общите приходи за 2027 г. спрямо 2026 г. Според нея увеличението е 1,45 млрд. евро. За сравнение тя посочи, че правителството на Росен Желязков е събрало със 7 млрд. евро повече приходи през 2025 г. спрямо предходната година, а данъчно-осигурителните приходи са нараснали с 4 млрд. евро.
Тя коментира и съкращаването на 5000 щатни бройки, като заяви, че става дума за незаети позиции и ефектът върху бюджета ще бъде ограничен.
Петкова отправи критики и към комуникацията около евентуално пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. „Ако премиерът не е знаел, това вече е проблем“, каза тя. В официална позиция финансовият министър Гълъб Донев заяви, че в документите до Европейската комисия и в проекта на бюджета няма такова предложение.
Според Петкова гражданите и бизнесът ще усетят пряко очакваното увеличение на данъците, разходите за електроенергия и толтаксите. Бюджетната процедура се очаква да започне със заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зюмбюлка
Коментиран от #5
19:29 07.11.2026
2 Реалист
Коментиран от #3, #28
19:30 07.11.2026
3 Много точно
До коментар #2 от "Реалист":Като карфичка
19:32 07.11.2026
4 бюджет
19:32 07.11.2026
5 Не е ли време за затвор?
До коментар #1 от "Зюмбюлка":Радев, защо не правиш нищо, герберските крадци да влязат в затвора?! Наредени са един до друг в парламента. Всички герберски министри и депутати трябва да бъдат задържани заради разграждането на държавността и огромните кражби.
Коментиран от #17
19:33 07.11.2026
6 Без майтап
19:33 07.11.2026
7 Нурс
Щото аз бюджет нямам!
19:34 07.11.2026
8 евалата чалгопитеци
19:34 07.11.2026
9 666
Коментиран от #32
19:35 07.11.2026
10 2488
😅🤣😂
19:35 07.11.2026
11 дядо поп
19:35 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това кюмбе
19:36 07.11.2026
14 Фройд
Егати и шредера....
19:36 07.11.2026
15 фьесд
19:38 07.11.2026
16 Горски
19:38 07.11.2026
17 право и съдие
До коментар #5 от "Не е ли време за затвор?":Не сте си поръчали гилотина.
А Радев не е прокурор , за да обвинява, нито наказателен съдия , за да бъде призоваван да отсъди присъди.
Коментиран от #34
19:39 07.11.2026
18 Гост
19:39 07.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 реъдсд
Коментиран от #23, #30
19:42 07.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тия !
И Дума !
Да Кажеш !
19:44 07.11.2026
23 Сега На Ред Е !
До коментар #20 от "реъдсд":Радев !
И Радевисти !
Коментиран от #25
19:45 07.11.2026
24 стринка темерутка
19:46 07.11.2026
25 Смъкване На Кожата !
До коментар #23 от "Сега На Ред Е !":До Кокал !
19:46 07.11.2026
26 Тази защо
19:47 07.11.2026
27 О, Морес
19:47 07.11.2026
28 Нема такава папка която
До коментар #2 от "Реалист":скрие такъв органичен обем -))
19:48 07.11.2026
29 1388
🤣😂😅
19:50 07.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Убийца на бг лев
19:51 07.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Да де, ама
До коментар #17 от "право и съдие":нали го избрахме за да има възмездие за герберо-пеевските крадци. Излъга ли ни, като каза, че мястото на герберо-пеевските крадци е в зтавора? Не ни трябва такъв министър-председател, щом герберските бандити бивши министри и депутати са на свобода.
19:57 07.11.2026
35 Павел Пенев
19:59 07.11.2026
36 ГИНКА ВЪРБАКОВА
19:59 07.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.