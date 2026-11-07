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Приключи гласуването за съдийската квота във ВСС

Приключи гласуването за съдийската квота във ВСС

7 Ноември, 2026 19:46 345 1

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Започна преброяването на бюлетините в 30 секции. Шестима от 21 кандидати трябва да бъдат избрани за членове на новия съдебен кадрови орган

Приключи гласуването за съдийската квота във ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Приключи гласуването за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на съдиите. В 30 избирателни секции в страната започна преброяването на бюлетините, а резултатите се очаква да бъдат обявени до 23.00 часа.

Съдиите трябва да определят шестима свои представители в деветия състав на ВСС измежду 21 кандидати. Право на глас имаха 2275 действащи съдии. Вотът се проведе с хартиени бюлетини.

Активността е над необходимия праг

Към 13.00 часа са гласували 1214 съдии, което представлява избирателна активност от 53,36 процента. Това е над прага от половината от имащите право на глас, който е необходим, за да бъде изборът редовен.

Висшият съдебен съвет съобщи, че „в 18.00 ч. са налице всички условия за приключване на гласуването и за започване на дейността на избирателните секции за преброяване на гласовете и отчитане на резултатите“. Преброяването се извършва публично, чрез видеозаснемане и видеонаблюдение във всяка секция.

Резултатите трябва да станат ясни до 23.00 часа

След преброяването секционните комисии съставят протоколи за броя на гласувалите, действителните и недействителните бюлетини и получените гласове от всеки кандидат. Сканирани копия от протоколите трябва да бъдат изпратени на избирателната комисия до 21.00 часа.

До 23.00 часа председателят на избирателната комисия трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите за всички кандидати и имената на избраните шестима членове на ВСС. Това е срокът, посочен от ВСС в информацията за организацията на вота.

Ако изискванията за редовност или за избор на необходимия брой членове не бъдат изпълнени, процедурата предвижда ново гласуване. При такъв вот за избрани се считат кандидатите с най-много гласове, при условие че е достигнат необходимият праг на активност.

Съдийската квота е част от процедурата за формиране на новия ВСС. Преди избора на съдиите прокурорите избраха четирима свои представители, а вотът на следователите е насрочен за 21 ноември.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, bta.bg


София / България
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