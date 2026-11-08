Пътна обстановка: трафикът е интензивен към Турция

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България през ГКПП „Капитан Андреево“. „Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили“, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“.

Движението е нормално на всички пунктове с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония. Фериботните линии Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ – и автобуси и товарни автомобили.

Ремонти и ограничения по основните пътища

По АМ „Тракия“ движението между Ихтиман и Мирово в посока Бургас е с повишено внимание заради ремонт на ограждения в аварийната лента. По АМ „Хемус“ в участъка между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ е ограничено движението на превозни средства над 12 тона.

По път I-8 между Свиленград и ГКПП „Капитан Андреево“ товарните автомобили над 12 тона, които пътуват транзитно, се отклоняват по маршрут през път II-89, АМ „Марица“ и пътния възел „Капитан Андреево“. Ограничението е заради ремонт на мостови съоръжения и е предвидено да остане в сила до края на годината.

Сред участъците с продължаващи ремонтни дейности са път I-9 при Поморие, където скоростта е ограничена до 50 км/ч, път II-74 в Търговище с ограничение до 40 км/ч, както и път III-208 между Ябълчево и Айтос, където движението се извършва двупосочно в една лента и се регулира със светофарна уредба. По път II-73 между Лозарево и Прилеп също се преминава в една лента заради ремонт и частично асфалтиране.

Условия за туризъм в планините

Условията във високите части на планините са добри, но температурите са между минус 6 и 0 градуса. По терена има скреж, а в най-високите части духа слаб вятър. Планинската спасителна служба не е регистрирала инциденти с туристи през предходното денонощие.

Прогнозата на НИМХ е за слънчево време в планините. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около минус 1 градус. Туристите трябва да се съобразят със зимните условия по сенчестите и високопланинските маршрути.

Пожарна и пътна полиция

За едно денонощие звената на пожарната са реагирали на 93 сигнала за произшествия и са ликвидирали 45 пожара. При 24 от тях са нанесени преки материални щети, а при пожарите са загинали двама души. Извършени са 46 спасителни дейности и помощни операции, включително осем при катастрофи в транспортни средства.

В рамките на специализираната операция на Пътна полиция от 30 октомври до 5 ноември са проверени 107 784 моторни превозни средства. Съставени са 28 427 фиша и 2507 акта. Установени са 149 водачи, шофирали след употреба на алкохол, както и 51 водачи, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози.