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Кметът на „Изгрев“ предупреди потенциални конкуренти
  Тема: Избори

Кметът на „Изгрев“ предупреди потенциални конкуренти

8 Ноември, 2026 13:39 549 2

  • делян георгиев-
  • район изгрев-
  • местни избори-
  • столична община-
  • кандидат-кметове

Делян Георгиев постави под съмнение мотивите на част от активните граждани в района и ги призова да бъдат откровени за плановете си за изборите през 2027 г

Кметът на „Изгрев“ предупреди потенциални конкуренти - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Кметът на столичния район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев отправи предупреждение към потенциални свои конкуренти на местните избори през 2027 г. В публикация във Facebook той постави под съмнение мотивите на част от активните граждани в района и заяви, че жителите ще разпознаят опитите за политическа манипулация.

Георгиев посочва, че изборите са през октомври 2027 г., но според него още от месеци в „Изгрев“ се наблюдава необичайна гражданска активност. Той говори за трима-четирима по-изявени потребители на Facebook, които според него се стремят да изградят публичен образ на ангажирани жители, без открито да заявяват политическите си намерения.

В публикацията си кметът твърди, че част от тези граждани ежедневно подават жалби, писма и заявления по Закона за достъп до обществена информация до районната администрация. По думите му други се представят като посредници на местните жители и заявяват, че получават сигнали и молби за съдействие по различни въпроси.

Според Георгиев тази активност може да предшества кандидатури за районен кмет на „Изгрев“ през 2027 г. Той не посочва конкретни имена и не представя отделни случаи, свързани с твърденията си. Кметът допуска, че бъдещите кандидати могат да бъдат издигнати както от партии, така и като независими.

„Няма лошо да искаш да си районен кмет, щом се чувстваш подготвен за това“, написа Георгиев.

Той призова желаещите да участват в изборите да заявят намеренията си открито, вместо по-късно да обясняват кандидатурата си като решение, наложено от гражданите. Георгиев предупреди, че в противен случай ще се наложи да дават обяснения за действията си и обвини опонентите си в опити за манипулация.

„Изгревчани не сме овце“, заявява кметът и добавя, че жителите на района ще преценят сами дали зад гражданската активност стоят обществени или политически цели. В края на публикацията той се представя като местен жител и кмет, получил два пъти доверието на хората.

Делян Георгиев беше избран за районен кмет през 2019 г., а през 2023 г. спечели втори мандат. В настоящото си изявление той не обявява дали ще участва в изборите през 2027 г. и не посочва кои кандидати очаква да се изправят срещу него.

Източници: focus-news.net, bta.bg


София / България
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    13:43 08.11.2026

  • 2 Нашийник

    3 0 Отговор
    "...Изгревчани не сме овце..."
    ----
    Дали? Черепа как прилапа земята, на която е "Аудиовидео Орфей"? ДЪРЖАВНА земя! Или не е удобно да да говорим и за изсечената горичка? Жалби нещо? М?

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