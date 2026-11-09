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Пътната обстановка: трафик, ремонти и ограничения у нас
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: трафик, ремонти и ограничения у нас

9 Ноември, 2026 06:41 434 1

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Камионите чакат на „Капитан Андреево“, а ремонти ограничават движението по „Тракия“ и други ключови направления

Пътната обстановка: трафик, ремонти и ограничения у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от ГКПП „Капитан Андреево“ към Турция. Движението през граничните пунктове с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония е нормално, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават преустановени заради ниското ниво на река Дунав.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Ремонти по магистралите и първокласните пътища

От 9 ноември започват два ремонта на настилката на АМ „Тракия“ в посока София. В Софийска област, между 5-и и 3-и километър, активната и аварийната лента се затварят, а движението ще се извършва само в изпреварващата. Ограничението е планирано от 9:00 часа на 9 ноември до 9:00 часа на 11 ноември.

В Пазарджишка област ремонтът обхваща 400-метров участък при 89-ия километър. Там активната лента ще бъде ограничена между 7:30 и 17:00 часа, като автомобилите ще преминават през изпреварващата лента. АПИ предупреждава за възможни забавяния при по-интензивен трафик.

Заради ремонт на мостови съоръжения транзитните камиони над 12 тона по път I-8 между Свиленград и ГКПП „Капитан Андреево“ се пренасочват през път II-89, АМ „Марица“ и пътния възел „Капитан Андреево“. Ограничението се очаква да остане до края на годината.

По АМ „Хемус“ не се допуска преминаването на превозни средства над 12 тона между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“. По път I-9 при Поморие максималната скорост е ограничена до 50 км/ч, а по път II-74 в района на Търговище – до 40 км/ч. Двупосочно в една лента се преминава по път III-208 между Ябълчево и Айтос и по път II-73 между Лозарево и Прилеп.

Планините са достъпни, но студени

„Добри са условията за туризъм в планините, но температурите са ниски заради по-късите дни и ранното залязване на слънцето“, съобщиха от Планинската спасителна служба.

Във високите части температурите са близки до нулата, има скреж, а лифтовите съоръжения в курортите не работят. През последното денонощие е подаден един сигнал за изгубен човек в Пирин, в района на Бъндеришката поляна. Според прогнозата на НИМХ времето ще бъде слънчево, с максимална температура около 6 градуса на 1200 метра и около минус 1 градус на 2000 метра.

Сводките на пожарната и Пътна полиция

За последното денонощие звената на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 89 сигнала и са ликвидирали 59 пожара. При 22 от тях са нанесени преки материални щети, а при пожарите е загинал един човек. Екипите са извършили 22 спасителни дейности и помощни операции, четири от които са били при катастрофи.

В рамките на специализираната операция на Пътна полиция са проверени 14 439 моторни превозни средства и 17 988 водачи и пътници. Съставени са 3692 фиша и 272 акта. Установени са 22 водачи, шофирали след употреба на алкохол, седем – след употреба на наркотични вещества, а трима са отказали тест.


България
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  • 1 Софиянец

    1 0 Отговор
    По АМ „Хемус“ не може да се минава, за Варна обхода е през Бургас а за Видин през Сърбия.

    07:02 09.11.2026

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